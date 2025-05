Los expertos alertan sobre los efectos de las pantallas en la infancia

“Nunca fue tan fácil revolucionarse. Solo hay que no hacer nada: no darles el móvil”. Con esta contundencia se expresó el psicólogo Francisco Villar, especialista en prevención del suicidio adolescente, una de las voces más escuchadas de una jornada de trabajo con una docena de especialistas, convocados por Adolescencia Libre de Móviles (ALM). El acto puso el foco en los efectos del uso de pantallas en niños y adolescentes desde el punto de vista de la salud mental, el desarrollo neurológico y la educación mediática, y reclamó acciones públicas y familiares para avanzar hacia una alfabetización digital crítica.

Expertos en neurociencia, pediatría y oftalmología coincidieron en alertar sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en el sueño, la visión, la atención y el desarrollo emocional. El pediatra Gonzalo Pin recordó que cada 10 minutos de pantalla antes de dormir suponen 10 minutos menos de sueño real, y la neuróloga María Cerdán vinculó el abuso de dispositivos con síntomas cognitivos y conductuales entre los menores de doce años.

Educación digital y alfabetización mediática: un reto compartido

Los participantes coincidieron en que la solución no pasa solo por restringir el uso. El periodista e investigador Santiago Giraldo defendió que “la solución a la falta de competencia digital no es poner más pantallas, sino formar personas que entiendan qué hay detrás de ellas”. Juan Francisco Jiménez, profesor de la UAO-CEU y experto de la Unesco, añadió que “la alfabetización digital debe ser cultural, ética y crítica, no solo técnica”.

Telmo Lazkano, divulgador en salud digital, subrayó que la formación debe empezar por los adultos, y que la corresponsabilidad entre familias, escuelas e instituciones es clave para evitar que todo el peso recaiga únicamente en el entorno doméstico.

Riesgos de hipersexualización

Uno de los paneles más intensos abordó la pornografía, la hipersexualización de menores y los delitos digitales. El sociólogo Lluís Ballester advirtió de que la cultura de pantallas ha modificado la forma en que los adolescentes construyen su identidad sexual y emocional. La criminóloga Beatriz Izquierdo recordó que solo en Cataluña, en 2023, se registraron más de 4.000 delitos digitales cometidos por menores.

Anna Plans, presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña (ACMAC), introdujo un matiz importante: “Hay más sexualización fuera de línea, pero en el entorno digital hay más exposición y menos control”.

La jornada dejó claro que la digitalización de la infancia y la adolescencia requiere una respuesta colectiva y estructural. Entre las propuestas destacadas: promover pactos comunitarios para retrasar la entrega del primer smartphone, formar a docentes y pediatras en el uso saludable de pantallas y avanzar en la regulación institucional para proteger la salud digital de niños y jóvenes.