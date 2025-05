Un taller sobre salud sexual logra mejoras en mujeres con trastornos mentales graves

“No sabía que podía hablar de estas cosas sin sentir vergüenza", "es un grupo en el que no te juzgan". Estas son solo dos de las valoraciones de las once mujeres con trastornos mentales graves que han recibido una serie de sesiones sobre salud sexual. La iniciativa la ha liderado una joven enfermera, Elsa Fernandez Toribio, como Trabajo Final de Residencia. La motivación es clara: la mayor parte de la investigación sobre sexualidad y salud mental se centra en los hombres, y la vivencia de ellas está "opacada", como denuncia Fernández. Los resultados, tras seis sesiones colectivas, son esperanzadores.

El tema de la sexualidad y la medicación está silenciado para estas mujeres Elsa Fernández Toribio — Enfermera, autora de la investigación

Una de las evidencias más contundentes en esta aproximación, y que hace pensar, es que estas mujeres, mayoritariamente mayores de 60 años, desconocían los efectos secundarios de los medicamentos (antipsicóticos) en su actividad sexual. ¿Por qué? Porque ningún profesional se lo comentó. un 91% de llas jamás fueron preguntadas sobre su salud sexual ni recibieron ningún trtamiento. "Hay una barrera de nosotros, los profesionales, a la hora de elaborar estos temas en la consulta", describe Elsa.

Los resultados

La enfermera evaluó a las participantes -que padecen mayoritariamente trastornos psicóticos, de personalidad y trastorno bipolar, en ocasiones combindos con depresión- antes y después de las seis sesiones. Y detectó que en términos de ansiedad y depresión se produjeron mejores, leves. Las que mejoraron más fueron las que partían con más apoyos sociales, de familia o de amigos.

Pero las conclusiones más significativas son las cualitativas. Elsa Fernández describe, en la presentación de su trabajo, que la actitud de la enfermera facilita la confianza y la apertura emocional. "El tema de la sexualidad y la medicación está silenciado para estas mujeres", describe Fernández.

Muchas de ellas hacía años que no se miraban al espejo y no se reconocían las caras Elsa Fernandez Toribio — Enfermera, autora de la investigación

El autocuidado "es clave para el bienestar y el empoderamiento y para superar barreras como la baja autoestima y la fatiga emocional", añade la autora del estudio. Además, esta psicoeducación llevada a cabo durante seis sesiones en el centro de salud mental de Santa Coloma de Gramenet ayuda a reconocer las señales físicas de la ansiedad.

"Cualidades que nunca habían pensado"

La enfermera facilitó a las once mujeres conceptos como el del establecimiento de límites, en las relaciones sexuales, el empoderamiento, el autocuidado, y la reflexión y el debate entre ellas. Todo mediante herramientas como el juego o situaciones como situarse ante el espejo. Y es que "muchas de ellas hacía años que no se miraban al espejo y no se reconocían las caras, por lo que tratar esto era interesdante".

Fernández también constató lo mal que hablaban de elas mismas, por que se habló de mejorar el lenguaje y el amor propio. Y lo hicieron ante el espejo y valorando cualidades positivas de cada una. "Recibieron cualidades que nunca habían pensado que tenían, fue my gratificante", recuerda la enfermera.

Las sesiones también abordaron cuestiones como la ansiedad y el autocuidado. E identificaron situaciones como: "cuando dejo de ponerme maquillaje diario o el café con la amiga es que algo no va bien". Las participantes hablaron, pues, de los primeros síntomas de la ansiedad. También pusieron en común la perspectiva de género y cómo ha influido en su vida ser mujer y tener una enfermedad mental.

La conclusión de Fernández es esperanzadora: "Se sentían más empoderadas y con un lenguaje más positivo sobre ellas mismas". Muchas echaron de menos que las sesiones no continuaran.