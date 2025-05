El pediatra Carlos González, sobre premiar y castigar a los hijos: "Es profundamente inmoral"

Durante años, premiar y castigar han sido métodos comunes en la crianza para moldear el comportamiento infantil. Sin embargo, algunas voces expertas cuestionan su efectividad y sus posibles consecuencias a largo plazo. Mientras algunos profesionales consideran que, bien aplicados, pueden ayudar a establecer límites y reforzar conductas, otros advierten que tanto los premios como los castigos pueden no ser del todo adecuados.

El pediatra Carlos González, que ha escrito varios libros sobre crianza, considera que los premios y los castigos "son profundamente inmorales" y advierte de que con ellos "estamos privándonos de la oportunidad de educar a nuestros hijos con una verdadera ética: lo que está bien y lo que está mal".

Para explicar su posición, el experto utiliza un ejemplo: "Una persona que no roba a una ancianita que sale del banco, que ha cobrado la pensión y lleva todo el dinero en el bolso, porque sabe que en la puerta del banco hay cámaras y le van a pillar pero si se encuentra a la ancianita en un callejón oscuro sí que la roba, no es una persona honrada, es un ladrón cobarde".

"No necesitan ni premios ni castigos"

"Yo no educo a mis hijos para que sean ladrones cobardes. Yo educo a mis hijos para que sean personas honradas. Una persona honrada no se abstiene de hacer el mal por temor a un castigo; una persona honrada se abstiene de hacer el mal porque sabe que eso está mal y, por lo tanto, no hay que hacerlo", añade.

Es por ello que González considera que esta manera de criar a los hijos no es la más adecuada. "Con los premios y los castigos estamos privándonos de la oportunidad de enseñar a nuestros hijos una verdadera ética basada en principios. Lo que está bien, lo que está mal... No necesitas ni premio ni castigo", asegura.

Ya en otras ocasiones, el pediatra se ha manifestado tajante sobre los castigos y su utilidad. "Los castigos son inútiles en la educación de los niños", subraya. "Tan inútiles como los premios. Los castigos no modifican la conducta ni vuelven buena a la gente".