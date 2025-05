Rafael Santandreu, psicólogo, sobre cómo tener una mejor salud mental: "Aprende a mantener la calma incluso en medio del caos"

En un mundo cada vez más acelerado, el cuidado de la salud mental se ha vuelto una prioridad. El estrés, la ansiedad y la sobrecarga emocional afectan a millones de personas a diario, interfiriendo con su calidad de vida y su bienestar general. Pero ¿cómo tener una mejor salud mental? La buena noticia es que existen hábitos, estrategias y recursos que pueden ayudarte a fortalecer tu equilibrio emocional, reducir el malestar psicológico y mejorar tu día a día.

El psicólogo y escritor Rafael Santandreu ha explicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 200 mil seguidores, cómo reprogramar la mente para ser capaz de mantener la calma en los momentos más complicados.

Hábitos mentales

"En el mundo de la mente todo son pensamientos que determinan nuestra realidad emocional", arranca diciendo Santandreu. "Lo que nosotros creemos que es nuestra realidad emocional, en realidad son hábitos mentales".

Estos hábitos mentales, dice el psicólogo, construidos por nosotros mismos, condicionan y mucho nuestra estabilidad mental en el día a día. "Cuando nos dicen algo desagradable reaccionamos exageradamente por un hábito mental. Yo me cabreo normalmente cuando hay un atasco por un hábito mental. Me he acostumbrado a reaccionar así. Incluso creo que es normal reaccionar así", señala.

Justamente por esto, al ser hábitos, es más sencillo cambiarlo si somos conscientes de ello. "Nosotros no somos así, en absoluto. Cómo somos, no lo sé; como quieras ser en gran medida. Pero tendrás que aprender a reprogramar tu mente de otra forma y esto hay que hacerlo en el día a día", explica.

Cambiar el diálogo interno

"Vale, hay un atasco de tráfico pero no me tengo que cabrear así, puedo estar tranquilo, sosegado... es normal que haya atascos en el mundo moderno y la gente puede estar serena y hasta incluso feliz dentro del coche", cuenta sobre cómo empezar a reprogramar la mente para tomarse las cosas de otra manera.

Este es un ejercicio que lleva su tiempo y que requiere práctica. "Si vas practicando todos los días a cambiar ese diálogo interno, cuando sucedan esas pequeñas o grandes adversidades tu manera de reaccionar cambiará", revela Santandreu.

El psicólogo también aconseja hacer el esfuerzo de valorar lo afortunados que somos por el simple hecho de estar vivos, por todo lo que podemos ver y hacer y apreciar. Valorar todo esto, las cosas simples, nos ayudarán a empezar el día de la mejor manera.