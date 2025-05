Conducir con estos elementos visuales causa estrés: lo dice este estudio

Ponerse al volante puede ser, en ocasiones, un verdadero reto. En la carretera son muchos los estímulos visuales que pueden condicionarnos a la hora de desplazarnos en nuestro vehículo, algo que puede incrementar los niveles de estrés y convertir la conducción en una experiencia complicada.

Para determinar cómo los elementos visuales en la carretera pueden alterar los niveles de estrés de los conductores, un grupo de expertos -entre los que destacan investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)- han realizado el estudio 'Analyzing the visual road scene for driver stress estimation'.

El estrés, un peligro en la carretera

Según se explica en el informe, "el estrés en el conductor juega un papel significativo en los accidentes de tráfico", pues "el 94% de los accidentes en la carretera están relacionados con aspectos del conductor, como la falta de atención, las distracciones o la velocidad".

Cuando el conductor experimenta una serie de factores que contribuyen a incrementar sus niveles de estrés, por tanto, el peligro de que se produzca una de estas situaciones se incrementa, por lo que es importante conocer cuáles son los aspectos que más contribuyen a generar tensión a la hora de conducir.

Más vehículos, más estrés

Con el objetivo de obtener conclusiones específicas sobre qué incrementa los niveles de estrés al volante, los expertos que han realizado el estudio han analizado datos visuales.

Es decir, la investigación se ha centrado en el contexto visual del conductor y los elementos visuales que pueden alterar sus niveles de estrés.

En este sentido, las conclusiones obtenidas han puesto de manifiesto que los elementos que contribuyen a incrementar el estrés al volante están relacionados con "la alta densidad de tráfico y la presencia de otros vehículos como coches, motocicletas o peatones".

Además, también destacan que los niveles de estrés también se ven condicionados por otros factores, como "el ambiente interior del coche, la personalidad del conductor o el grado de experiencia que este tenga al volante".

Los elementos visuales más estresantes

Los expertos encargados de elaborar este informe se basaron también en otros estudios para tener en cuenta los diferentes factores que contribuyen a determinar cómo y cuándo se incrementa la tensión del conductor en la carretera.

Es por eso por lo que también citan el artículo 'The Impact of Surrounding Road Objects and Conditions on Drivers Abrupt Heart Rate Changes', en el que se analizan los cambios en el ritmo cardiaco durante la conducción.

Este estudio concluye que los elementos visuales que más nos estresan a la hora de conducir son los "grandes vehículos, como camiones o autobuses". Además, también explican que la "proporción de elementos en nuestro campo de visión -como vehículos o edificios- también tiene una importante influencia sobre los niveles de estrés de los conductores".