Carlos González, pediatra, sobre fumar en casa teniendo hijos: "No hay que hacerlo"

Fumar dentro del hogar no solo afecta al fumador, sino que también pone en riesgo la salud de toda la familia, especialmente la de los niños. Aunque abrir ventanas o fumar en otra habitación pueda parecer una solución, los estudios demuestran que el humo del tabaco permanece en el ambiente y se adhiere a superficies, convirtiéndose en una amenaza constante.

Un estudio de 2023 reveló que en torno al 40% de los menores de edad están expuestos al humo del tabaco en España. Pese a la creciente regulación del consumo de tabaco en espacios públicos, los hogares siguen siendo una de las principales fuentes de exposición al humo del tabaco para niños y niñas. La exposición infantil a este contaminante no sólo incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, sino que también puede afectar al desarrollo neurológico y a la función inmunitaria.

El pediatra Carlos González, autor de numerosos libros sobre crianza, explicó su punto de vista respecto a fumar en casa en su pódcast 'Criando sin miedo'. "Fumar en casa, aunque no estén tus hijos en ella, no es buena idea", dice.

"Una nube de productos tóxicos y cancerígenos"

"Mi padre fumaba, pero al menos es cierto que sólo fumaba un puro al día. Sabemos hoy que el humo del tabaco se fija en los sofás y en las cortinas, permanece en el ambiente de alguna manera", empieza explicando.

El humo del tabaco se impregna y, aunque hayan pasado unas horas, esto puede afectar a los hijos. "Cuando te sientas en el sofá de un fumador, te envuelve una nube de productos tóxicos y cancerígenos. Es decir, que no basta ni con fumar en otra habitación, ni con fumar mientras el niño está en el cole. No hay que fumar en casa", sentencia.

González cuenta su relación de su padre con el tabaco y cómo eso evitó que él y sus hermanos acabaran siendo fumadores. "A mí me gustaba pasar un rato sentado en sus rodillas pero cuando iba a fumar el puro me decía: 'ahora te tienes que ir porque voy a fumar y no puedes estar aquí mientras fumo'. Resultado: no fumo".

"El tabaco nos impedía estar con nuestro papá"

"Somos tres hermanos, ninguno fuma. Quizá que no fume mi hermana es lo más comprensible porque por aquella época las mujeres no solían fumar. Pero mi hermano, nacido en una época que prácticamente todos los hombres fumaban, tampoco fumó jamás, ni un día", añade.

Que su padre fumara significaba que no podían pasar tiempo con él. Eso les generó la aversión al tabaco. "Creo que de alguna manera debimos quedar traumatizados. El tabaco era lo que nos impedía pasar un ratito con nuestro papá", concluye.