Esta es la frase de Carlos Alcaraz que recomienda un psicólogo: "La felicidad ya es éxito"

Carlos Alcaraz, el joven tenista murciano que consiguió sus primeros grandes títulos con tan solo 18 años en el 2022, continúa haciendo historia.

El deportista suma actualmente 19 títulos: una plata en los Juegos Olímpicos, cuatro Grand Slam, seis ATP Masters 1.000, seis ATP Masters 500 y dos ATP Masters 250.

El murciano ha conseguido este palmarés en menos de cuatro años, motivo suficiente para que Netflix haya querido dedicarle una serie documental de tres episodios, donde explica cómo ha sido este recorrido y su manera de vivir el deporte y la alta competición.

A su manera

El documental se titula 'Carlos Alcaraz: A mi manera' y se estrenó el pasado 23 de abril. La producción refleja el ascenso épico de un talento extraordinario en el mundo del tenis español y mundial, combinado con su vida corriente en Murcia o cuando se va de vacaciones a Ibiza.

Sin embargo, el protagonista muestra también el que considera el mayor logro: la búsqueda de la felicidad, algo que sitúa por encima del éxito deportivo.

La opinión de los expertos

El psicólogo Rafael Santandreu, autor de 'No hagas montañas de granos de arena', ha querido opinar sobre la mentalidad de Alcaraz después de haber visto cómo se toma el deporte y la vida el tenista en su documental. El experto ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo que apoya por completo la manera de vivir del murciano que, según él, representa "la clave de la fortaleza emocional" y coincide con la filosofía cognitiva conductual de la que siempre habla Santandreu.

El psicólogo explica que, a pesar de que Alcaraz muestra un claro objetivo durante todo el documental -ser el mejor jugador de la historia del tenis-, jamás permitirá que sea a costa de su felicidad. El experto hace especial hincapié en una frase del murciano que considera "fantástica": "La felicidad ya es éxito".

Según Santandreu, está genial tener objetivos, pero la presión y las autoexigencias no son favorables. El psicólogo cree que no hace falta arriesgarlo todo y asegura que a él también le gustaría ser "el mejor psicólogo del mundo", pero "lo hacemos por hacer algo bueno... si no lo conseguimos, también está bien".

Críticas a su filosofía de vida

No todo han sido halagos después de la docuserie, pues esta manera de vivir el deporte ha generado cierta polémica entre los deportistas de élite y los espectadores. Algunos no acaban de entender la compatibilidad de querer ser el mejor de la historia del tenis y vivir la vida de un veinteañero "normal", como el propio Alcaraz expresa.

Carles Moyà, ganador del Roland Garros del 1998 y exentrenador de Rafa Nadal, o el tenista español Roberto Bautista, han sido algunos de los que han alzado la voz contra esta mentalidad, que achacan a la edad del murciano.

Sin embargo, Bautista considera a Alcaraz una "persona inteligente" y cree que "se irá dando cuenta de lo que necesita para estar en un buen nivel, y lo implementará".