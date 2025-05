La psiquiatra Marian Rojas sobre poner límites en una relación: "Las emociones reprimidas salen en forma de depresión"

La psiquiatra Marian Rojas es una conocida divulgadora sobre salud mental. Especializada en la gestión del estrés y las relaciones afectivas, ha recordado en su cuenta personal de Instagram la importancia de saber poner límites en una relación para evitar caer en enfermedades mentales como la depresión.

Rojas explica que "muchas veces en una relación, y sobre todo en las de pareja, no sabemos poner nuestros propios límites". Y aunque es muy común escuchar 'aprende a decir que no' es complicado saber cómo actuar. "Quizá por tu infancia, por tu necesidad de complacer constantemente al entorno... tienes límites que te hacen daño, te afectan o incluso te enferman", declara la psiquiatra.

"No es ir contra nadie"

"Yo tiendo a decir una frase que me ayuda mucho con mis pacientes. No se trata de ir contra nadie, sino a favor de mí mismo. No es en modo egoísta, yo me protejo", recuerda Marian Rojas. "Yo protejo lo que me hace bien, protejo mi salud física y psicológica. Es hacer puentes que mejoran la comunicación y la salud de la pareja", añade.

La psiquiatra asegura que hay que aprender a "identificar que es aquello que te perjudica, aquello que te intoxica de cortisol, que activa tus factores de estrés". Son situaciones en la que "notas que te estás excediendo y te está afectando a nivel físico, psicológico y que incluso te está impidiendo comunicarte como lo deseas".

Rojas advierte que las "emociones reprimidas son aquellas que luego salen por la puerta de atrás en forma de síntomas físicos o en forma de depresión, ansiedad o ataque de pánico".

"En esos límites intenta conocerte, comprender que es lo que te conviene, comunicar esos límites sin herir a la persona que tienes delante intentando explicarle por qué los pones", afirma. También reivindica que hay que mantenerse firme en esos pensamientos porque "en ese proceso siempre hay un momento en el que uno tiene la culpa, uno duda y dice no tengo que seguir complaciendo".