¿Cómo hay que pedir perdón a un hijo? Así es la reflexión del pediatra Carlos González: "Se pide con humildad"

Aprender a pedir perdón es una habilidad fundamental en el desarrollo emocional de los niños. Sin embargo, no siempre es fácil para ellos reconocer sus errores y expresarlos con sinceridad. Como padres, enseñar a pedir perdón va más allá de exigir un simple "lo siento": implica guiar con el ejemplo, cultivar la empatía y reforzar la importancia del respeto hacia los demás.

Para el pediatra Carlos González, experto en crianza, es importante que los hijos comprendan que "el perdón se pide con humildad y no está garantizado". "Hay que sobre todo esa forma de pedir perdón que a veces tienen los políticos de salir por la tele diciendo: 'lamento mucho si a alguien ha podido ofender mi comentario'", explica en su pódcast 'Criando sin miedo'.

"Eso no es pedir perdón, eso viene a ser algo así como diciendo: 'lamento mucho que haya alguien tan idiota como para ofenderse por mi comentario que era perfectamente normal. Eso no es pedir perdón", sentencia González.

Tampoco sirve, dice el pediatra, utilizar el perdón para continuar con una riña por un mal comportamiento. "Tampoco es pedir perdón el truco ese pasivo agresivo, no sé cómo se le llamaría: 'Ay, lo siento cariño no tenía que haberte gritado, pero es que te has portado tan mal...' No perdona, no se pide perdón para poder seguir riñendo y gritando al otro", dice.

Por ello González enfatiza en que los padres deben guiar a los hijos para que comprendan que el perdón se pide con humildad y de manera genuina. No es un signo de debilidad sino un acto de valentía y madurez.

Aprender cómo hay que pedir perdón

El pediatra ha hablado en varias ocasiones sobre cómo enseñar a los hijos a pedir perdón. Para ello, es importante que vean qué está bien y que no, pues muchas veces no conocen otras formas de resolver algunas situaciones. Para ello pone de ejemplo si tu hijo pega a otro en el parque: "No se trata de obligar a tu hijo a pedir perdón, cosa que a lo mejor no hace. Se trata de pedir tú perdón en nombre de tu hijo porque eso sí lo puedes hacer y sólo depende de ti y tu hijo lo está viendo".