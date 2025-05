Lo que nadie te dice sobre los auriculares: "El peor enemigo para tus oídos..."

Las auriculares ya se han convertido prácticamente en un complemento más de nuestro 'outfit'. Para muchos, salir a la calle implica escuchar música con los cascos, algo que hace unas décadas era mucho menos común.

El avance de la tecnología ha cambiado muchos de nuestros hábitos. Ahora resulta muy cómodo ponerse unos auriculares pequeños y sin cable para escuchar nuestros temas favoritos, ya sea paseando, haciendo ejercicio, viajando en transporte público o estudiando.

Daños irreversibles

Lo cierto es que el mal uso de estos aparatos puede llegar a causar daños irreversibles en la audición de los afectados. Por ello, se debe evitar usar auriculares para todo, así como controlar el volumen y no pasarse.

El doctor José Manuel Felices ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que explica que los auriculares pueden llegar a ser "el peor enemigo para tus oídos".

Y, para que no lo sean, explica cuáles son los pasos que uno debe seguir para escuchar música de forma segura.

El experto también asegura que algunos estudios afirman que el "13% de adolescentes y el 17% de los adultos, entre los 20-30 años presentan daño a las células del oído por estos dispositivos".

Cómo usar los auriculares de forma segura

Jose Manuel Felices insta, no obstante, a "no demonizarlos": basta con no superar los 85 dB, ya que, a partir de este volumen, empieza a ser dañino. El máximo de decibelios varía según los auriculares, pero el experto afirma que normalmente reproducen hasta los 110 dB.

Para asegurarse de que no se supera el límite, el doctor recomienda poner el volumen del dispositivo al 60%, es decir, "a la mitad y un puntico más", dice el experto.

Mejor con cancelación de ruido

El tiempo de uso también influye, por lo que el especialista recomienda dejar de usarlos para todo y en cualquier lugar. En casa, por ejemplo, es preferible ver vídeos o escuchar música directamente del móvil u ordenador, siempre a un nivel de volumen que no moleste a los demás.

Finalmente, es preferible comprar auriculares que cuenten con cancelación de ruido. Esta función permite escuchar claramente el sonido de los cascos en un entorno ruidoso sin tener que subir el volumen, algo que nuestro oído agradecerá.