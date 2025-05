Con este sencillo gesto ayudarás a tus hijos a ser más perseverantes, según el psicólogo Álvaro Bilbao

Muchos padres se preguntan cómo hacer que sus hijos se esfuercen más en la escuela, en casa o en cualquier actividad que emprendan. Fomentar el esfuerzo no se trata solo de exigir resultados, sino de cultivar hábitos, actitudes y un entorno que les motive a superarse cada día. Algo fundamental para que estén interesados y motivados para estudiar.

El psicólogo Álvaro Bilbao ha dado varios consejos sobre cómo facilitar que los hijos desarrollen sus habilidades y sean más perseverantes. Según el experto, es fundamental reconocer su esfuerzo o determinación en lugar de elogiar su inteligencia".

Elogiar la inteligencia, contraproducente

"Los estudios de la Universidad de Stanford han demostrado que decir a los niños que son inteligentes puede en realidad desmotivarlos", cuenta de manera divertida Bilbao en un vídeo en Instagram.

Según un estudio, está comprobado que elogiar sobremanera a los hijos, especialmente aludiendo a su inteligencia, puede ser contraproducente. "La doctora Carol Dweck reunió a más de 400 niños de primaria y les pidió que resolvieran una tarea sencilla como un puzle. Cuando terminaron, felicitó a la mitad de los niños diciéndoles que eran muy inteligentes y a la otra mitad simplemente les reconoció su esfuerzo", cuenta el psicólogo.

El esfuerzo, fundamental

"Más tarde les propusieron una tarea realmente difícil. La mayoría de los niños elogiados por su inteligencia decidieron no arriesgarse por miedo a equivocarse o dejar de parecer inteligentes. Sin embargo, el 90% de los que creyó que habían conseguido resolver el puzle por su esfuerzo siguieron esforzándose y consiguieron resolverlo".

Las habilidades, cuenta, no dependen solo del talento natural, sino que se pueden desarrollar con esfuerzo. Es por ello que es importante poner en valor su esfuerzo o concentración. No es que no haya que felicitar a los hijos cuando hagan algo bien, hay que hacerlo. Pero de la manera correcta. "Al contrario, dile que la viste esforzarse o concentrarse mucho. Les ayudarás a ser más determinados y resistentes porque aprenderán que las habilidades se pueden desarrollar con esfuerzo y que los errores no son fracasos, sino parte del proceso", concluye.