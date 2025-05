El doctor Mario Alonso Puig habla sobre la importancia del presente en la salud mental: "No es algo básico ni banal, es dónde está sucediendo todo"

Ser capaces de vivir en el presente, sin tener en cuenta las preocupaciones futuras o los sucesos del pasado es, en ocasiones, un verdadero reto. Nuestra mente suele centrarse en aquello que no hicimos bien en el pasado o en lo que tenemos que hacer en el futuro, pero pocas veces nos centramos en el presente.

El experto en desarrollo personal y excirujano Mario Alonso Puig plantea algunos aspectos a tener en cuenta para que nuestra mente se enfoque en el presente, un aspecto clave para cuidar la salud mental y evitar preocupaciones que incrementen los niveles de estrés y ser felices.

La importancia del presente

Puig explica que debemos entender el futuro como algo que se construye en nuestro día a día. Por esta razón, conectar con el presente y centrarnos en el aquí y el ahora es un aspecto fundamental para poder ser capaces de crear un futuro positivo.

El experto define que "el presente no es algo básico, banal", sino que "es dónde está sucediendo todo". Esta reflexión nos lleva a pensar que sin un buen presente, no puede existir un buen futuro. En este sentido, el doctor destaca que, "cuando una persona quiere tener un gran futuro, lo primero que tiene que buscar es tener un gran presente".

Evitar situarnos en el futuro

Cuando nos centramos en las preocupaciones futuras o nos angustiamos por hechos que todavía no podemos controlar, lo que estamos haciendo es producir "un deterioro en el funcionamiento del cerebro".

Al no estar en el presente, no podemos ver lo que ocurre aquí y ahora, por lo que estaremos "forzando" que se cumplan nuestras predicciones negativas sobre el futuro, al no tratar de construirlo de otra manera. La conclusión del experto es que "estar plenamente en el aquí y el ahora es la clave para crear lo que se desea".

Construir el futuro desde el presente

Puig explica que enfocar nuestros pensamientos en lo que vendrá o anticipar predicciones pesimistas nos desconecta del ahora y nos fuerza a deteriorar "nuestra capacidad de crear un futuro positivo".

A veces, tendemos a pensar que nuestras acciones del presente no tienen efectos sobre el futuro, que simplemente es "algo que nos encontramos", pero según Puig, debemos entender que el futuro "es algo que uno crea", y lo hace en el presente.

Cuidar el presente y centrarnos en lo que podemos controlar en este preciso instante es la clave para evitar caer en las preocupaciones de un futuro que debemos empezar a construir aquí y ahora.