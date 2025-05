¿Qué significa sufrir mitomanía? Las claves del trastorno que alega Frank Cuesta

Frank Cuesta [presentador de un extravagante y criticado programa televisivo] ha confesado este martes en las redes sociales que ha engañado durante años a sus seguidores y al público en general. En sus propias palabras, el activista ha confesado: "He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego". Más allá del caso de este individuo -al que mucha gente probablemente ni conoce- analizamos con la psicóloga y colaboradora de SanaMente Maria José Valiente qué es la mitomanía y por qué aparece en determinadas personas.

¿Por qué miente una persona?

"Lo hacen por beneficio propio, por quedar bien, por no hacer sufrir, por cobardía, por no saber decir no, por amenaza... Pero, sobre todo, por miedo a ser juzgados o a no ser capaces de gestionar la verdad", explica la experta.

De padres demasiado rígidos salen hijos mentirosos que tienen miedo y desconfianza hacia los progenitores Maria José Valiente — Psicóloga y colaboradora de SanaMente

Valiente lo sabe bien, porque aunque parezca un gran contrasentido, a su consulta llegan a menudo casos de estas características, pacientes que quieren mentir a la psicóloga. Para ello existen tests para desenmascarar estas mentiras compulsivas.

No saber decir la verdad

"De hecho, hay personas que cuando hablan les fluye tanto la mentira que ya no saben decir la verdad, y mienten incluso cuando no sacan beneficio alguno", apunta Valiente. Es decir, ya no saben decir la verdad, de tan acostumbrados que están a esconderla. "Son capaces de decirte una mentira mirándote a los ojos -añade- y sabiendo que tú sabes la verdad".

Buscan admiración

La motivación última de casos como el de Frank Cuesta es "alejarse de su propia persona a la que, desgraciadamente, no soportan". Y mienten compulsivamente porque buscan admiración, atención y aprobación. Porque quieren compensar sus inseguridades.

¿Qué hacer con quien sufre mitomanía?

Valiente propone: "Si te miente, observa por qué te ha mentido". La pedagogía pasa por "enseñar a los niños a decir la verdad sin miedo a las repercusiones, es necesario que aprendan a asumir las consecuencias de sus propios actos de una manera humana y consciente". No se debe juzgar a un niño, porque "de padres demasiado rígidos salen hijos mentirosos que tienen miedo y desconfianza hacia los progenitores", explica la psicóloga. En suma, "hay que mostrar a los niños que en la vida duele mucho más descubrir una mentira que saber la verdad".

"El mal ya está hecho"

Mientras estas son las bases, la génesis del trastorno y sus posibles soluciones, el magma televisivo seguirá generando polémicas gruesas sobre el personaje de Cuesta. Con reproches como el de la ex colaboradora televisiva y estilista Natalia Ferviú, que ha compartido una dura reflexión en redes sociales recordando el acoso que vivió por parte del presentador y su comunidad de seguidores. "El daño ya está hecho", comienza su escrito, donde deja claro que lo vivido fue un verdadero calvario.

"Lo pasé mal. Muy mal", asegura Ferviú, explicando que eligió callar entonces para no alimentar la polémica: "Tuve que hacer una vez más un gran ejercicio de contención... Porque si no, le daba justo lo que este tipo de personajes buscan: promoción a toda costa".