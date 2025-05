Yolanda Modrego, coach: "¿Qué he hecho yo para salir del pozo? Recogerme, ir hacia adentro"

Yolanda Modrego era una alta ejecutiva del marketing vinculado a la cosmética. Ahora es 'coach' y propone conectar con el ser para que la vida abra un abanico de posibilidades "que ni te imaginas". Sus ideas se plasman en 'Yo merezco', donde relata su cambio personal y propone recetas de autoayuda. "Cuando te abres a la vida se te abren las puertas", sostiene.

-¿Qué pasó para cambiar el éxito empresarial por esta propuesta más íntima?

-Yo trabajaba en dirección de marketing y tuve una gran crisis porque no estaba bien.

-¿Por qué?

-Yo sentía que mi vida estaba sometida a una valoración externa, esforzándome mucho para tener éxito y cobrar el variable a final de año. Este esfuerzo al final es un desgaste absoluto. Algo que no te hace sentir libre. Me di cuenta cuando fui a África y vi la sonrisa de unos niños que no tenían nada. Y pensé 'yo quiero estar así'.

-¿Durante ciertos años valoraba ese éxito?

-Estaba conectada con la pasión de mi trabajo y no concebía la vida sin pasión. Pero llega a un punto en el que había cumplido mi ciclo. No me motivaba ir a trabajar. Era una carga, no tenía motivación. Ahora mucha gente viene a mis cursos con este mismo síntoma.

-¿Llegó a pasar por una depresión?

-El yoga, la meditación y la acupuntura me sostuvieron, pero tuve un problema de salud que se me agudizó durante la pandemia. Tuve que someterme a un tratamiento hormonal. Creo que si no estás a gusto en un trabajo y haces un sobre esfuerzo, es que no estás alineado. Lo estás cuando pensar, sentir y actuar están en coherencia interna.

-¿Hubo un clic?

-Sí, el accidente que tuvimos en Perú. Pensé en el porqué del accidente. Sentí que era un renacimiento en mi vida, como dos vidas en una. Cuando regresé ya no podía estar en la oficina. El cuerpo me decía que no. De los gurús espirituales de la India he aprendido a soltar, al desapego. Los humanos siempre queremos controlar.

-En el libro afirma que las causas de no vivir la vida que merecemos son internas, como la "falta de conexión con el Universo" y añade "tienes derecho a ser feliz y a vivir una vida en abundancia". Pero a alguien a la que, por ejemplo, están desahuciando y está en paro quizás alegue que hay factores sociales que le impiden ser feliz...

-Yo he estado en paro, sin nada, divorciada, sin un duro... ¿Qué he hecho yo para salir del pozo? Recogerme, ir hacia adentro. Si la persona entra en pánico, el miedo hará que se cierren todas las posibilidades para esta persona

-Se puede hacer mucho trabajo interior, pero a esa persona alguien tendrá también que ayudarla...

-Tendrá que buscar recursos, eso sí. Aquí no entro, no es un perfil con el que trabajo normalmente. Quizás no necesita un coach, necesita un asistente social. No compra mi libro, no es mi perfil.

La vida fatal ¿Quién la crea? tu esencia, tu energía

-Pero si le cae en las manos el libro y lee esto de confiar en el Universo...

-Confiar en el Universo, ¿por qué no le puede servir? Yo confié, entrando dentro de mí, meditando...

-Confiar en el Universo puede ser excelente, pero mucha gente probablemente confía al 100% y no sale adelante

-Porque no estás alienado con lo que quieres.

-O porque tienes una vida fatal...

-¿Pero la vida fatal quién la crea? Tu esencia, tu energía. Lo interesante, y es mi trabajo, es hallar los recursos en tu interior para salir de esta situación que te ahoga y tirar adelante. A mí no me digas que estás en el paro, vamos a buscar tus recursos, qué te gustaría hacer y por qué no lo haces. La mayor parte de personas no hacen cosas porque tienen mucho miedo de salir de la zona conocida o porque se creen no capaces de hacer algo nuevo.