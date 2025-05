Joan de Pablo, Director de Salud Mental en Can Ruti: "Rompemos con la idea de que el profesional está muy por encima del paciente”

Ingresar en una unidad psiquiátrica nunca es algo agradable. Las mujeres y hombres que llegan allí están, lógicamente, sufriendo una grave descompensación emocional. Para facilitar el seguimiento de los pacientes, atenderlos de forma personalizada y evitar situaciones graves, el Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, en Badalona, ha puesto en marcha con éxito un doble sistema que permite una atención personalizada y permite tomar decisiones en tiempo real sobre la apertura de puertas o medidas como las contenciones, que se han reducido notablemente.

Como un semáforo de alerta

Las dos herramientas proceden de experiencias británicas. Lo explica Joan de Pablo, Director Clínico de Salud Mental del Hospital y profesor de la UAB: "Las enfermeras, en cada cambio de turno, establecen el nivel de riesgo de cada paciente en función de cómo ha sido la conducta en las ocho horas anteriores, y ahí figuran cuestiones como el intento de suicidio". De este modo, en una pantalla aparecen las puntuaciones de cada persona. "Es como un semáforo de alerta", explica el Director Clínico.

Eso permite, añade De Pablo, decidir si se se abre o no la unidad psiquiátrica o se mantienen las puertas cerradas por riesgos determinados. Can Ruti lleva un año con este método y el siguiente objetivo es construir un algoritmo de Inteligencia Artificial que ayude a establecer el riesgo, con los datos acumulados.

"Esto da mayor seguridad a enfermería para evitar intentos de suicidio o fugas, porque cuando más organizado y ordenado está todo, más difícil es que pasen, aunque el riesgo cero no existe", añade el psiquiatra. Este método también lo ha aplicado Vall d'Hebrón con el resultado de que se han reducido entre un 60 y un 80% los casos de contenciones físicas a los pacientes.

De tú a tú

De Pablo explica la segunda de las herramientas, que parece de sentido común pero que en Psiquiatría todavía no lo es tanto. Se puede resumir en poner al paciente y al profesional en condición de igualdad. "Lo habitual cuando ingresas es que te digan las normas; nosotros hablamos en cambio de expectativas mutuas: qué esperamos de ti y qué puedes esperar de nosotros".

Además, Can Ruti facilita que los pacientes que están a punto de recibir el alta se impliquen en esta primera toma de contacto y expliquen a los nuevos el funcionamiento de la unidad. "Si lo explica otro paciente te lo crees más, es más eficaz, y es una herramienta más para crear este clima favorecedor de la convivencia". Además, los profesionales -enfermeras, psiquiatras- rompen con la idea de que no se debe compartir nada de la vida privada con el enfermo. "¿Por qué -se pregunta De Pablo- no le puedo decir a un paciente que me gusta el básquet o que tengo perro, no hay inconveniente en hablar de cosas cotidianas, cosa que da un cariz de normalidad y rompe con la idea del profesional situado por encima del paciente".

¿Qué se logra?

Con esta comunicación horizontal, Can Ruti trata de acercar la Psiquiatría a lo que sucede en todas las otras especialidades médicas: "Un cardiólogo le puede explicar a su paciente que le gusta el fútbol; en cambio, en salud mental se nos vendía que tienes que ser un poco como una esfinge, y esto es una tontería", sostiene De Pablo.