Rosa Rabbani, psicóloga experta en parejas: "Por cada comentario negativo hacen falta cinco positivos"

Rosa Rabbani, doctora en Psicología y experta en relaciones de pareja, responde a la segunda pregunta del consultorio de pareja de SanaMente, formulada por una mujer en estos términos, sobre determinadas parejas: "Las pocas horas que están juntos, o se comunican durante el dia es para hacerse reproches, recriminar, discutir o simplemente nada, no hablar, no decir. ¿Quizás ha llegado el fin y no queremos aceptarlo?". Y añade, en clave personal: "Ya no sé cómo remontarlo. Reconozco que no tiene que ser fácil para él, vivo instalada en la queja hace mucho tiempo, pero siento que no hace nada para estar mejor y todo este bucle esta haciendo que me surja la rabia hacia él y eso todavía lo complica mas. Es muy difícil de explicar, solo sé que me siento sola y necesito que vuelva la ilusión a mi vida pero no sé cómo hacerlo”.

-¿Esta situación es salvable?

-Siempre se puede salvar. Por el comentario parece que esta mujer lleva muchos años de relación. A veces hablamos de relaciones incipientes, y de que cuando llevas mucho tiempo, las dificultades no siempre son las mismas. Pero, en realidad, no existe ninguna correlación entre que la relación vaya bien y el tiempo que lleva esta relación.

-Pero mucha gente lo asocia al tiempo y dice: 'claro, dado que llevan diez años, o veinte años...'

-Exacto, se dice que 'ya es tiempo de que la cosa vaya mal'. Y no, no existe ninguna correlación. Puede ir mal al principio o a los veinte años. Sobre lo que sí tenemos información es sobre cuáles son las actitudes que nos predisponen a la ruptura.

-¿Cuáles son?

-Es interesante porque algunas tienen relación con la consulta de esta lectora. La primera actitud es la crítica. Se puede hacer como una enmienda a la totalidad, como un ataque directo. Los comentarios que comienzan con 'nunca', los 'siempre'. Pero hay otras críticas, basadas en lo que ha pasado, no sobre la persona. Por ejemplo, se puede decir 'siempre piensas solo en ti' o 'no me ha gustado que no me hayas avisado antes de invitar a tus amigos'.

-O sea, un hecho concreto, no todo

-Exacto. Decir 'esto me ha sentado mal' pero no quiere decir que tú siempre, sistemática en todas las situaciones de tu vida, haces esto. Es importante esta distinción porque la crítica nos lleva a otra de las actitudes dañinas en pareja: ponerse a la defensiva. Supone abortar el diálogo y la comunicación porque en el momento en el que uno de los dos, y el otro, está a la defensiva, pensando en cómo defenderte y no en qué decir o qué hacer.

-Es una actitud como de los animales en estado de alerta...

-Exacto. Es de pura supervivencia. Nos viene seguramente de allí pero lo usamos cada vez que nos sentimos atacados.

-De hecho en la consulta de esta mujer hay rencor y rabia

-Correcto. Ahora que no nos escucha nadie, mi marido en plena discusión a veces me dice: '¡Que me escuches, que me escuches! ¡Es que solo estás preparando respuesta!'. Claro, preparando respuesta, ya lo creo.

-Discutir contigo tiene un problema añadido, tu marido lo tiene complicado

-Sí, ha, ha, ha. No te creas. Discutimos como todo el mundo. Somos dos guerreros.

-¿Hay algún indicio más?

-Hay dos más de los que habla la ciencia. Los podemos adaptar a nuestra realidad. El otro es el desprecio. No hay un veneno peor. Son todos estos comentarios de burla, de ridiculización, de sarcasmo, de cinismo... son desprecios. Está a la orden del día. Y la última de las actitudes es la evasión, la que adoptamos cuando nos sentimos tan abrumados por la hostilidad de la discusión que no de los dos se desconecta y se evada. Esto tiene el riesgo de hacer sentir al otro una soledad tan infinita que es una de las referencias que he podido entender en la consulta de esta mujer.

-Claro, es soledad o rabia: ¿Ahora contra quien discuto?

-La evasión es decirte 'no existes, discute todo lo que quieras'.

-Hablemos de antídotos. ¿Se puede recuperar la relación una vez se han instalado estas actitudes, este desprecio?

-Una de las variables de las más significativas es la capacidad de reparación. Es la capacidad de las personas, unas más que otras, de decir, en una discusión: dejémoslo, ya lo hablaremos más tarde, o 'es igual, estoy un poco cruzado, no me hagas caso' o darle un toque de humor en medio de una gran discusión. Con esto rompes la tensión y haces que en ese momento o en otro momento podamos seguir esta conversación pero con los niveles de tensión más normalizados y después de haber reflexionado para entender qué ha pasado, qué has hecho, qué he hecho.

-La palabra reparación es clave no solo en este ámbito de la vida...

-Es importantísima. Las actitudes negativas todas las tenemos. Todos hacemos reproches, todas las parejas discuten... Pero si no somos capaces, mínimamente hábiles a la hora de reparar, es que se nos acumula el trabajo. En esta relación que comenta la señora, parece que ha habido poca reparación. Es normal que pasen cosas, que yo haga una enmienda a la totalidad o un comentario fuera de lugar. Todos estamos entrenados en estas artes, pero si no tienes la habilidad de repararlo, se hace difícil.

-En situaciones de pareja de muchos años en los que están fatal y se plantean dejarlo, luego hay días mejores, y se plantea la idea de la estabilidad, la comodidad... Supongo que la decisión depende de la balanza de pros y contras...

-Evidentemente, esta balanza es muy importante y muy personal. No hay un libro que describa la casuística. Pero yo voy antes de esta decisión de si dejarlo o seguir. Que la relación tiene momentos en que sentimos que va bien o que va fatal, esto es la normalidad de toda relación, sobre todo si es una relación de proximidad. Todos los días es difícil que sean maravillosos, hay momentos que nos lo hacen cuestionar. Estas situaciones son una luz roja que nos dice que tienes trabajo, para arreglar lo que se ha estropeado. Si uno tiene la mentalidad en clave de aprendizaje, de defectos que debemos ir puliendo, hay muy pocas cosas que no se puedan reparar pero uno ha de estar dispuesto a trabajar.

-¿Cómo reparar?

-Se ha comprobado que un comentario negativo se puede neutralizar con uno de positivo. ¿Pero cuántos comentarios positivos necesitamos para neutralizar los efectos devastadores de un comentario negativo? Necesitamos cinco, según se ha comprobado.

El periodista Fidel Masreal y la psicóloga Rosa Rabbani, en la redacción de EL PERIÓDICO. / Zowy Voeten

-¿No vale decir cinco veces qué guapa estás?

-Ha, ha, ha, ojalá fuera tan fácil. La única manera de no tener que dedicar la vida entera a reparar lo que se ha estropeado, es ir con cuidado para no estropearlo y así te ahorras mucho trabajo.