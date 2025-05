¿Cómo manipular un cónclave para ser Papa?

¿Qué ha hacer quien quiera ser Papa para convencer al resto de los 132 cardenales que se encierren bajo llave (de ahí el nombre de cónclave) esta tarde en la Capilla Sixtina del Vaticano? ¿Qué técnicas psicológicas debe utilizar? Repasamos con Álvaro Rodríguez Carballeira, catedrático de Psicología Social y Jurídica de la Universitat de Barcelona, y con Xavier Guix, psicólogo experto en procesos de autoconocimiento, las claves psicológicas para persuadir y convencer a tus semejantes en una reunión.

La importancia de los prolegómenos

"Desde la muerte del anterior Papa, todo lo que se ha explicado va a influir en la elección del futuro Pontífice, porque en la toma de decisión siempre existe un contexto previo que marca, condiciona, y si las personas -los cardenales- se conocen previamente, ya hay una idea prefabricada sobre cómo se ven mutuamente. Es decir, que en las reuniones previas ya se ha iniciado la persuasión", indica Carballeira.

Todo es comunicación

El experto de la UB recuerda que en situaciones así "no se puede comunicar neutralmente, en toda comunicación, como la no verbal ya se están dejando entrever tendencias, sugerencias, filias y animadversiones, no puedes no comunicar, todo es interpretable, estás en constante negociación".

Sesgos cognitivos para manipular

Guix recuerda que en psicología existen sesgos cognitivos, que se pueden usar para manipular: "Hacer sentir culpable a alguien, avergonzarlo o provocar un rechazo radical hacia una persona, son estrategias de manipulación". También se puede llevar al terreno personal, en el caso por ejemplo de presionar a una persona para lograr estresarla o que sienta miedo. Al contrario, también se puede usar la seducción como herramienta para lograr un objetivo.

Usar las emociones más que la razón

El catedrático de Psicología Social cree que en reuniones como el Cónclave "es más importante la parte emocional que la racional: hacerse agradable a los demás, generar buen clima, concordia, amistad, cultivar mucha relación, no aislarte, relacionarte mucho, hacerte conocido y a la vez agradable a los demás con don de gentes".

No ser radical

Otro factor a tener en cuenta, apunta Carballeira, es la necesidad de "no tomar posiciones doctrinales radicales, cultivar más la vía de la simpatía, de ser un caballero con el resto, no dejar a nadie fuera, no manifestar demasiadas opiniones de ámbito doctrinal".

Ser sutil

Entre adultos, las técnicas de manipulación se llevan a cabo "de forma muy sutil", apunta Guix. Y en el Cónclave "habrá interacciones entre los cardenales, y se generarán grupos de presión que, a través de estas técnicas, pueden conseguir cambiar un voto presionando, amenazando, aislando, avergonzando...", añade.

No entrar en rivalidades

"Es mejor no posicionarte como rival del otro -propone el Catedrático-, no confrontarte sino ser contemporizador, generar armonía y tener una visión optimista, positiva, decir que sabremos optar como grupo por la mejor de las rutas. Romper la rivalidad, no fomentarla sino deshacerla, diluirla y optar por decir que entre todos sabremos escoger la mejor opción".

No destacar

Carballeira recomienda en estos casos "no destacar mucho, que no se vea que quieres liderar claramente sino tener mucha empatía, generar harmonía y tener claro que de allí no ha de salir un líder sino el mejor representante del conjunto".

Una asamblea, otra manipulación

El experto de la UB apunta que si bien las asambleas son órganos democráticos de decisión, también son ocasiones en las que "los grupos que mejor manejan la comunicación persuasiva pueden salir ganadores aunque no sean los que mejor representan al partido o a la institución; la influencia puede tener un papel que sobresalga por encima de lo que debería decidirse".

Ofrecerse como alternativa

Por último, viniendo de un período relativamente progresista en el papado de Francisco, es posible que quien ofrezca en el Cónclave una propuesta de alternativa tenga un cierto punto a favor. "La alternativa es relativamente más fácil, en la persuasión, respecto a lo que ha estado gobernando, por una cierta lógica de secuencias, es fácil que se produzca un cierto balanceo", sugiere el Catedrático de Psicología Social.

Para saber más:

La historia del cine ofrece excelentes ejemplos de técnicas de manipulación o persuasión. 'Doce hombres sin piedad' ("12 ungry men"), el extraordinario film de 1957 dirigido por Sidney Lumet, retrata a un magistral Henry Fonda en el papel de uno de los doce miembros de un jurado. El caso parece claro para los once restantes. Pero en una narración casi teatral de la sala de deliberaciones, minuto a minuto observamos un cambio paulatino en los demás miembros del jurado.

Casi cincuenta años después, y también sobre jurados y manipulación, 'El jurado' ("Runaway Jury") es un thriller social en el que John Cusack exhibe todo tipo de tácticas -no solo de manipulación psicológica- para lograr un veredicto favorable a su causa. Y, por supuesto, hablando de estrategias de persuasión para escoger Papa, es imprescindible la extraordinaria "Cónclave" porque, desde la ficción, relata al detalle muchas de las técnicas de manipulación y persuasión descritas por los expertos en este artículo.

'La ola', es el experimento real de un profesor con sus alumnos de secundaria. Una prueba de que la persuasión y, en este caso, el poder de la masa, puede llegar a extremos de una crueldad inhumana. Lo peor, que está basada en hechos reales. Y para acabar con una ficción plenamente fiel al género del thriller 'Sospechosos habituales' revela una de las técnicas de manipulación más antiguas. Pero no puede ser revelada para mantener el efecto sorpresa al ver el film.