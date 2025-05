Maria José Valiente, psicóloga: "La brecha digital puede generar culpa, vergüenza e impotencia"

La tecnología es casi inseparable de la vida de las personas, pero muchas personas mayores no saben acceder a internet o utilizar los móviles, por lo que se encuentran con problemas a la hora de ir al médico, de realizar gestiones bancarias, de contratar viajes, convertido las nuevas tecnologías en un muro o reto muchas veces inalcanzable para las personas mayores.

Este hecho les puede generar problemas psicológicos dado que pueden sentirse en desigualdad ante la información y gestión de las tareas cotidianas que antes podían hacer por éstos.

Puede hacerles bajar la autoestima, que sientan que están fuera de este mundo, que no saben cómo comunicarse

Ahora se da por hecho que la gente utilizará las tecnologías, y cuando ellos piden ayuda, muchas veces se les pide que entiendan las explicaciones de que su jefe no siempre está preparado para alcanzar, afectando a su salud emocional y mental.

Pedir ayuda

Si bien los dispositivos portátiles pueden ayudar a un mejor control del estado de las personas mayores, también hay que tener en cuenta su nivel de comprensión y capacidades para hacer un uso más o menos amplio de la tecnología, pero si muchas veces es difícil para los jóvenes buscar información o tramitar gestiones, huelga decir cómo se sienten las personas mayores que deben ir pidiendo ayuda a los familiares.

Esto puede hacerles bajar la autoestima, que sientan que están fuera de este mundo, que no saben cómo comunicarse y que realmente no reciben la ayuda humana que necesitarían.

Integrarlos

Construir una sociedad digital más inclusiva implicaría buscar soluciones para el desarrollo por edades, integrando a todos los individuos, diferentes edades, tipos de familia dentro de la sociedad, tratando de reducir el desorden por la sensación de acceso al mundo tecnológico de las personas mayores, reduciendo su sensación de descontrol en su privacidad, y previniendo esta discriminación -o directamente marginalización digital- de las personas mayores.

Fraudes

Además, la gente mayor es más vulnerable a ser víctima de los fraudes, como resultado de su proceso cognitivo más lento, y de que se ven abocados a confiar para poder llevar a cabo alguna gestión que necesitan. No son pocas las veces que los defraudadores tratan de engañar a las personas mayores que, además, viven la estafa con una especie de culpa, vergüenza, e impotencia.

Oportunidades

Sin embargo, las tecnologías ofrecen más oportunidades de comunicación con los hijos que viven lejos, con la posibilidad de verlos por videollamada, y otras nuevas oportunidades de conexión y soporte en cualquiera de los ámbitos, ya sea en el de salud como en el ocio.

Muchas veces, las personas mayores tienen móviles adaptados a sus necesidades, con menos aplicaciones y con la opción de llamar y recibir llamadas a los contactos bien definidos, incluso identificados por números del teclado.

Hablar

La brecha digital también es un tema para hablar con los nietos y practicar la relación intergeneracional. Pero esto es en lo que respecta a los móviles. En cuanto a las diferentes gestiones, aparentemente sencillas como gestionar una visita al médico, a veces no hay forma de conseguirlo y se ven obligados a pedir ayuda a sus hijos que no siempre disponen del tiempo para ir a casa de sus padres a explicar cómo funcionan los distintos procedimientos, lo que genera una tensión que desemboca en ansiedad y malestar personal.

Realmente, todos conocemos que la invasión tecnológica no está al alcance de las personas mayores que van sintiéndose cada vez más marginadas mientras, fuera, el mundo que aunque avanza en muchos aspectos, y en otros parece deshumanizarse.

Vivirlo en soledad

Si no existe un protocolo formal que se preocupe de explorar los problemas que muchas personas mayores están sufriendo; si encima las circunstancias no les son favorables debido a los diferentes recursos propios, a su soledad (no todo el mundo tiene hijos, familia o cuidadores que puedan ayudarles, y ni así sería correcto) y además existen condicionantes personales como pueden ser los distintos niveles cognitivos… ¿Qué estamos haciendo?

¿Qué pueden hacer las personas mayores que se sienten cada día más marginadas ante esta discriminación oficial que inconscientemente (entiendo que no es suficientemente consciente) se está produciendo en esta interacción cada día más tecnológica?