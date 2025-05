Hiperconectados y frágiles: ¿cómo vivir en una sociedad en 'shock' permanente?

El día después del gran apagón, el president Salvador Illa repitió hasta la saciedad el concepto "excepcional" para referirse a lo ocurrido el lunes 28 de abril. Ciertamente fue un hecho no previsto... Como la pandemia, la dana de València, la guerra de Ucrania, la sequía, la guerra arancelaria o el auge del populismo y el autoritarismo... Diferentes pensadores abordan con EL PERIÓDICO cómo debe afrontar una sociedad tan hiperconectada e hiperdependiente la fragilidad que ha puesto sobre la mesa este inédito suceso y el escenario de crisis permanente en el que parece que vivimos. Todos –desde Marina Garcés a Mar García Puig, pasando por Rafael Narbona, Pablo d'Ors y Claudi Camps– coinciden en cuestionar el mantra de la seguridad y la fiabilidad tecnológica que preside el mensaje de los poderes públicos y privados.

Falsa seguridad

"Con un solo día hemos tenido suficiente para darnos cuenta de que la seguridad es una gran construcción que puede caer en cualquier momento", reflexiona la escritora Mar García Puig. "Hace unos años yo le decía a mi terapeuta 'y sí...' Y él me contestaba: 'Has de vivir en ese 'y si'. Quizá por eso me dedico a la literatura, que no deja de ser un constante 'y si'", apunta, en clave personal.

El espejismo de que la ciencia y la tecnología nos pueden dar seguridad total es totalmente falso Rafael Narbona — Profesor de Filosofía y escritor

"Formamos parte de una sociedad inmadura y sobreprotegida –sostiene el profesor de filosofía y escritor Rafael Narbona– que vive en una sensación de burbuja y de relativa seguridad; habría que disolver esta imagen de la falsa seguridad; por supuesto que debemos tomar medidas, pero siempre habrá puntos vulnerables y no nos libraremos de las catástrofes, el espejismo de que la ciencia y la tecnología nos pueden dar seguridad total es falso".

Y pese a ello, los líderes políticos siguen prometiendo control y seguridad. "La gente quiere escuchar estos mensajes, como si la vida se pudiera resolver en los 50 caracteres de un tuit, cuando hay situaciones que, sencillamente, no se saben".

Con un solo día hemos tenido suficiente para darnos cuenta de que la seguridad es una gran construcción Mar Garcia Puig — Escritora

Un psiquiatra con mirada humana y social, Claudi Camps, director de Salud Mental de Girona, apunta a que "cosas que nos daban mucha seguridad pueden desaparecer, lo que genera fragilidad e incertidumbre, algo que evidentemente no es bueno para nuestro bienestar emocional". Camps ve a una sociedad víctima de espejismos. Byung-Chul Han, pensador coreano, escribe: "Estamos a merced de procesos casi automáticos y nos optimizamos sin saber realmente para qué".

¿Hay alternativa?

"Los humanos somos gregarios –reflexiona Camps– y tenemos mucho miedo, buscamos mesías, como las sectas, estamos en una espiral, la capacidad de reflexionar está cada vez más reducida, han conseguido pensar por nosotros, darnos los datos ya masticados; la idea de Matrix me parece acertada: vivimos conectados a una red que nos proporciona vivencias artificiales y falsas, totalmente controlada, consumes y te consumen, la realidad que te ofrecen es mentira". En palabras de Eduard Sala, "al final nos olvidamos" de lo vivido en las crisis, "olvidamos que nos tenemos mutuamente".

Como en 'Matrix', vivimos conectados a una red que nos proporciona vivencias artificiales y falsas Claudi Camps — Psiquiatra

Sin duda hay motivos para este discurso de Camps. Solo cabe ver dónde han quedado conceptos como la "nueva normalidad" o la sociedad de la "coinmunidad" (de la protección mutua) que pronosticó el filósofo alemán Peter Sloterdijk durante la pandemia. "Vamos a volver a creer en las falsas seguridades y cada vez más alienados, con más IA, más escindidos, disgregados, con la atención fragmentada; las crisis no tienen impacto suficiente para generar cambio", sostiene el psiquiatra y pensador.

Amistad y hoguera

Sin embargo, "la práctica de la amistad puede ser una forma de resistencia", propone Marina Garcés en 'La pasión de los extraños". La filósofa habla de una amistad que no es ni ideal de virtud ni espacio terapéutico ante un "mundo inhóspito". "Solo se es amigo dando forma a una relación, participando en ella e inventando las maneras. Solo hay amistad gracias a estar más cerca o más lejos de vidas extrañas, para hacerles un lugar que no está en ningún lugar".

La práctica de la amistad puede ser una forma de resistencia Marina Garcés — Filósofa

Dos lectoras de EL PERIÓDICO han compartido experiencias vividas este lunes en las que aparece lo peor de la pandemia (caos, individualismo) y donde también brilla esa relación espontánea con el extraño: "Había gente hablando, compartiendo, disfrutando. Padres sorprendidos al ver que sus hijos jugaban con otros niños", escribe una de ellas.

Está naciendo el paradigma de la interioridad; ningún cambio exterior será duradero si no va precedido de uno interior Pablo d'Ors — Sacerdote i escritor

Otra pista esperanzadora la dibuja el pensador Byung-Chul Han, que ha dedicado un texto íntegro a la esperanza y que pide recuperar la hoguera, como metáfora de cooperación y diálogo humanos, en lo que los biólogos Heather Haying y Bret Weinsten describen así: "El milenario intercambio de ideas en torno al fuego es más que mera comunicación". Se trata, en palabras de Puig, de "crear comunidad". La hoguera es una metáfora pertinente ante apagones generales. Pero cabe recordar de nuevo en qué se quedó la "coinmunidad" que vislumbraba Sloterdijk hace tan solo cinco años.

Mirar hacia adentro

Pablo d'Ors propone, ante el falso mito de la seguridad, que miremos hacia nuestro interior. Este sacerdote, escritor y pensador sostiene que frente al mito de que "el mundo podíamos comprenderlo y transformarlo, está naciendo el paradigma de la interioridad, gracias al cual nos damos cuenta de que ningún cambio exterior será duradero si no va precedido de uno interior, que es lo único que hace fiable y duradera cualquier transformación externa".

El peligro de la antipolítica

D'Ors cree en "comunidades alternativas" que desafíen el consumismo y sueña con re-fundar una colonia monástica que hubo en una península griega "donde el ritmo es más humano". Narbona sí apuesta por vivir en comunidades más pequeñas pero no aisladas: "Las grandes urbes son focos infecciosos y espacios de deshumanización, deberíamos tomar medidas para vivir en espacios más pequeños; la vulnerabilidad tecnológica está ahí pero tendríamos más recursos si se apostara por el desarrollo humano, moral, una sociedad más solidaria; seguimos viviendo de una manera muy primitiva".

So nos inocula el miedo al futuro, al otro, al diferente... y es un gran error, porque al final nos tenemos mutuamente Eduard Sala — Director de Cáritas

Puig ve un cruce de caminos peligroso: "Existe la opción de ir hacia la antipolítica, la conspiranoia; o bien la de desplegar un pensamiento crítico con el marco neoliberal, con las falsas seguridades; y, ante los malestares individuales, crear comunidad, hacer barrio". Camps concluye: "Tendremos que hacer una reflexión sobre de qué nos hemos hecho esclavos, a qué nos tenemos que vincular, por qué nos dejamos deslumbrar y por qué no".