Gina Montaner: "El amor más grande es dejar ir a una persona a la que quieres mucho"

Gina Montaner ha escrito 'Deséenme un buen viaje", el relato de cómo su padre, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, pide la eutanasia. Una historia de amor que detalla el conjunto de emociones que aparecen a la hora de hacer este viaje y los impedimentos que todavía hoy existen para llevarlo a buen puerto pese a la ley vigente.

-Supongo que escribir este texto no ha sido fácil, tratándose de su padre...

-No ha sido fácil. Mi padre murió el 29 de junio de 2023 y empecé a escribirlo a finales de agosto. Estaba todo muy reciente y muy vivo. La presencia de él era muy cercana.

¿Cómo nos atrevemos a ponerle obstáculos a alguien que tiene que tomar una decisión tan fundamental?

-Su padre le dijo: 'Te pido que me ayudes a morir'. ¿Qué sensaciones le generó esta petición?

-Recibió el diagnóstico de parálisis supranucelar progresiva, que es un parkinson más atípico y severo. Él pensaba que su deterioro iba muy acelerado y le preocupaba mucho. Cuando me lo pidió no me extrañó, porque había escrito a favor del derecho a la muerte asistida. Pero esto no evita que fuera muy duro, porque es tu padre. Sin mi ayuda, mi padre posiblemente no habría podido lograr la eutanasia. Fue duro pero yo nunca dudé ni me opuse.

-Suy madre no tuvo la misma respuesta, de entrada

-A mi madre le costaba mucho más. Habían estado juntos desde los 14 años. Ella dejó que nosotros siguiéramos el proceso. Y duirante el proceso, ellos pudieron conversar muy francamente sobre lo que él quería.

-En su padre usted vio serenidad

-Sí, y esto me sigue cobrecogiendo a día de hoy. Mi padre nunca dudó, nunca lloró. Era un hombre muy racional y lo tenía muy claro. No tenía duda. Comprendió que tenía una enfermedad que, además, entra en los requisitos de la ley en España: es imposibilitante, crónica e incurable.

-Cuando alguien tiene claro que quiere morir e incluso le puede poner fecha, parece que llega una cierta serenidad, una paz espiritual...

-Sí, mi padre cuando ya toma esa decisión lo vive de una manera muy serena y nos lo trasmite todo el tiempo. Nos decía: sé que es muy duro, que genero tristeza pero quedaros tranquilos porque yo estoy muy tranquilo.

-¿Quién cuida al cuidador? Usted admite que su estado anímico languideció...

-Tiene este lado contraintuitivo: cuidar mucho a una persona que tu quieres para que tenga calidad dde vida hasta el final y por otro lado luchar para que le hagan la eutanasia.

Estás cuidándolo para que no se caiga y por otro lado haces todo tipo de gestiones para buscar una fecha para que muera. Cuando quedaban muy pocos días le dije que fuera al gimnasio, se sentaba en una bicicleta estática. Me dijo: ¿De verdad me vas a hacer ir cuando quedan tres o cuatro días? Fui severa con él pero era una forma de mantener nuestras rutinas que nos sacaban de esta angustia. Por lo menos a mí.

-Le denegaron inicialmente la eutanasia alegando que la enfermedad no estaba suficientemente avanzada. Jugaron a ser Dios con su padre, dice usted en el libro...

-El neurólogo que se lo denegó no era objetor, pero tuvo grandes dudas. Era su primera vez. Por eso es tan importante el entrenamiento. Le generaba angustia o dudas ver a mi padre defender su derecho, y la discusión era: no te veo lo suficientemente mal. Es que no quiero estar en cuidados paliativos, le contestaba, porque la ley no dice que debes estar en un estado avanzado. Él quiso morir con todo el grado de autonomía que podía tener. por eso es tan importante la organización Derecho a Morir Dignamente, que nos guió.

-Otro profesional le recomendó juegos de azar...

-Eso lo dijo la doctora del ambulatorio. Nos habían advertido que encontraríamos estos impedimentos. Se infantiliza al paciente mayor. 'Lo que te ocurre es que estás deprimido'... Mi padre decía: es una decisión que he tomado, no desde la desesperación sino desde la determinación.

-¿El amor del entorno se puede acabar convirtiendo en posesivo, al decirle 'quédate'?

-Esa fue una conversación continua con mi madre, que ellos también tenían. Le decía 'te amo mucho, pero me quiero ir, correspóndeme queriéndome, dejando ir'. El amor más grande es también la posibilidad de dejar ir a una persona a la que quieres mucho.

-¿Le damos demasiado peso a la muerte?

-Sí, sigo viendo a personas allegadas que, cuando yo les hablaba de lo que estábamos viviendo, preferían no pensar en ello. Podemos ejercer nuestra libertad y no lo aprovechamos.

-¿Qué ha aprendido de esta experiencia?

-A tener mucha humildad con el tema de vivir y de morir. Si estuviera como él, yo haría lo mismo. He aprendido la importancia de saber querer lo mejor posible a las personas que amamos mucho y estar con ellos. Saber estar con las personas en ese tramo final al que vamos a llegar todos.

Vivimos muy de espaldas a envejecer, al deterioror, a morir, y somos muy frívolos al respecto. Qué poca sensibilidad tenemos para enfrentar eso que está ahí y no queremos mirar de frente.

-¿El tránsito final fue dulce?

-Lo fue, también fue triste, lógicamente. Una despedida para siempre es triste. Fue dulce porque hubo mucho amor. Mi padre tenía mucho sentido del humor. Fue muy llevadero porque él quiso que fuera así. Supimos decirle adiós y él se despidió muy tranquilo, muy sereno.

-Ahora en Catalunya hay dos casos judicializados porque familiares se oponen a la decisión de la persona...

-La idea de que pueda primar el interés de la familia me resulta escandaloso. Me parecería una falta de respeto total. Yo hubiera luchado hasta el final contra cualuier miembro de mi familia que hubiera intentado frenar la voluntad de mi padre. ¿Cómo nos atrevemos a ponerle obstáculos a alguien que tiene que tomar una decisión tan fundamental como es irse para siempre de este mundo?.