Una policía más humana no es una policía más débil

Cuando hice la carrera de Criminología, tenía muy presente cómo me gustaría que fueran los cuerpos de seguridad: cercanos, humanos, empáticos. Siempre he creído que la seguridad no tiene por qué estar reñida con la sensibilidad, y que reconocer nuestra vulnerabilidad —y las de los demás— es una muestra de fortaleza, no de debilidad.

Con el tiempo, esta visión se ha ido reforzando gracias a mi experiencia como Técnica en salud mental y estigma en el ámbito laboral en Obertament, donde trabajo para visibilizar una realidad que aún cuesta mucho nombrar: la dificultad que tienen muchos profesionales para pedir ayuda cuando atraviesan un problema de salud mental. Hablar de emociones o exponerse desde la vulnerabilidad sigue siendo, hoy en día, un acto que requiere de muchísimo valor.

Lo entendí mejor en octubre de 2024, durante la Jornada de salud mental y bienestar emocional en los cuerpos de seguridad, organizada por FEPOL (Federació de Professionals de la Seguretat Pública), en la que participé como ponente en una mesa redonda.

Allí, un bombero decidió compartir su experiencia personal: habló con honestidad de cómo su salud mental se había visto dañada a lo largo de su trayectoria profesional. Su testimonio fue tan valiente como necesario. Me reafirmó en algo que ya intuía: empezar a hablar de salud mental en estos entornos no es solo importante, es urgente.

Cultura del héroe

Históricamente, la cultura policial se ha construido sobre valores como la fortaleza, la virilidad y el estoicismo. Mostrar emociones ha sido visto como una debilidad, lo que ha llevado a que muchos agentes repriman sus sentimientos y eviten pedir ayuda. Esta mentalidad no solo afecta el bienestar individual, sino que refuerza el miedo a la fragilidad y convierte en tabú cualquier signo de malestar emocional.

A esto se suma la llamada “cultura del héroe”, que impone la idea de que los policías deben ser inquebrantables, capaces de soportarlo todo sin titubear. Esta presión constante por aparentar fortaleza genera consecuencias muy graves. La realidad es que nadie es invencible y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía.

Imagen de archivo de la Guardia Urbana de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

Los datos reflejan con claridad esta crisis silenciosa. Según un informe de Mind (Reino Unido, 2015), el 61% de los miembros de cuerpos de seguridad presentaban problemas de salud mental relacionados con su trabajo. Un estudio más reciente, realizado en 2024 por la Facultad de Blanquerna – Universitat Ramon Llull (URL), la Universidad Católica Portuguesa (UCP) y la Nottingham Trent University (NTU), expone cifras preocupantes: un 34,91% de los agentes muestra síntomas de depresión, un 33,15% sufre ansiedad y un 39,65% experimenta estrés.

Los agentes se enfrentan diariamente a situaciones de riesgo, conflictos y traumas, pero dentro de sus propias instituciones, la cultura del silencio y el estigma sigue imponiendo barreras a la hora de buscar apoyo. Este problema no es solo un desafío individual, sino que se extiende a la propia cultura organizacional que, probablemente por falta de herramientas o de un compromiso real con el bienestar de sus miembros, perpetúa una desconexión emocional que resulta tan dañina como invisible.

Para que el cambio sea real y sostenible, es imprescindible que los cuerpos de seguridad trabajen activamente en transformar su cultura interna. No basta con implementar formaciones puntuales en salud mental; es necesario un cambio de mentalidad que se traduzca en ambientes de confianza y estructuras de apoyo genuinas.

Muchos agentes prefieren no buscar ayuda por miedo a que se cuestione su profesionalidad. Pero ¿realmente vale la pena? Guardar todo esto no solo afecta su bienestar emocional, sino que también impacta directamente en la calidad del servicio que brindan. Cuando los miembros de un equipo están emocionalmente agotados y no tienen el apoyo necesario, todos salen perdiendo: ellos y las personas a las que atienden.

Tendemos a pensar que todo el peso del estigma está dentro del cuerpo policial, pero la sociedad también lo alimenta. Cuando un agente muestra que está pasando un mal momento o que necesita ayuda, no siempre se le acompaña. Sigue muy presente esa expectativa de que tienen que ser impasibles e imbatibles. Este imaginario, lejos de ayudar, impide construir una relación más empática y humana entre ciudadanía y cuerpos de seguridad.

Es momento de preguntarnos si esta situación es sostenible. ¿Cómo podemos garantizar que quienes velan por nuestra seguridad puedan ejercer su labor sin poner en riesgo su bienestar emocional? La salud mental debe ser considerada tan esencial como la seguridad física. Y eso implica romper con el estigma que impide pedir ayuda sin miedo a ser juzgados. Implica también promover competencias como la inteligencia emocional, la empatía o la gestión del estrés, que no solo mejoran el bienestar personal, sino también el desempeño profesional y la conexión con la sociedad.

Romper el estigma en los cuerpos de seguridad

Apoyar iniciativas que rompan el estigma y promuevan la salud mental dentro de los cuerpos de seguridad, fomentar el diálogo abierto y rechazar los discursos que asocian pedir ayuda con el fracaso son pasos imprescindibles hacia un cambio profundo.

Una policía más humana no es una policía más débil. Al contrario, es una policía más preparada para afrontar tanto los desafíos profesionales como los personales. La verdadera fortaleza no radica en esconder la vulnerabilidad, sino en reconocerla y buscar apoyo cuando es necesario.

Maria Amparo Ferrero

Técnica de Salud Mental y Estgima en el Ámbito Laboral en Obertament.