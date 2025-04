La teoría del 'Let them' (soltar), 'boom' de la autoayuda

Mel Robbins debía 800 mil euros, no tenía dinero, el restaurante de su marido se desmoronaba; tenía ansiedad, bebía, lo culpaba a él de todo. Así empieza el libro que ha revolucionado la autoayuda en Norteamérica con cifras de venta estratosféricas. Y, sí, su vida cambió de repente, un día concreto a primera hora. ¿Cómo lo hizo? Con la "regla de los cinco segundos". Actuando sin pensar, como con la cuenta atrás de un coete. Este es el pistoletazo de salida de una teoría, la del Let them, que está arrasando en Estados Unidos, con giras multitudinarias como si fuera una estrella del pop. Y llega ahora a España de la mano de la editorial Planeta.

Malgastamos demasiado tiempo y energía intentando forzar a los demás a cumplir con nuestras expectativas Mel Robbins — Autora de la teoría del Let Them

Se trata, pues, de algo no exento de polémica por su contenido. Robbins lo describe así: "Nadie va a venir a salvarte, sino que eres tú quien debe salvarte de ti mismo". Y la teoría de los 5 segundos (una herramienta, dice, de "autosuperación" para "pasar a la acción independientemente de cómo te sientas") tuvo éxito cuando Robbins la expuso en una charla en público que fue grabada. El resto, como se suele decir, es historia. Hubo un libro y fue el sexto más leído en Amazon, traducido a 41 idiomas. Tiene un podcast, da cursos, tiene web propia... Y no es psicóloga profesional.

¿Qué es la 'Let them theory'?

La promesa de Robbins en este nuevo libro es también simple: "ayudarte a ser libre, libre de las opiniones ajenas, los dramas, los juicios de los demás". Primer paso: "Cuando dejas de intentar controlar todo y a todos, te das cuenta de que tienes más poder, más autoridad, de lo que pensabas".

El gruñón de la oficina

Un ejemplo que a muchos nos sonará: "Imagina que estás en el trabajo y uno de tus compañeros tiene un mal día; en vez de permitir que su mal humor te afecte, dite: «Déjale». Déjale estar gruñón: no es tu problema. Céntrate en tus tareas y en cómo te sientes tú".

Déjales

Más mensajes: "Si tus amigos no te dicen de quedar este finde, déjalos. Si la persona que te gusta no desea comprometerse, déjala. Si tus hijos no tienen ganas de acompañarte a ese sitio, déjales.

Lo que ocurre a tu alrededor no tiene por qué estresarte Mel Robbins — Autora de la 'Let them theory'

Malgastamos demasiado tiempo y energía intentando forzar a los demás a cumplir con nuestras expectativas. Si alguien — una persona que te gusta, un compañero del trabajo, un pariente — no actúa como a ti te gustaría, no le fuerces a cambiar. Déjales ser ellos mismos, pues te están demostrando quiénes son. Simplemente, déjales, y luego decide qué quieres hacer tú". Deja que los demás piensen mal de tí, sostiene la autora.

Control y miedo

Robbins recuerda que la voluntad de controlarlo todo nace del miedo. A ser excluido, a no caer bien. Pero el control excesivo "agranda" el miedo, avisa. Y a partir de ahí vincula su 'teoría' con el estoicismo, el budismo y el despego. Pero con una diferencia: su teoría consiste rendirse ni huir. Es "liberarse de una carga".

Qué hacer ante el ghosting

La autora nos sitúa en situaciones cada vez más comunes, como que en una relación uno de los dos haga 'ghosting', es decir, desaparezca sin dar explicaciones. "No malgastes tu energía yendo detrás de alguien que ya se ha ido. Céntrate, en cambio, en lo que sí puedes controlar: procesar tus emociones y recordarte a ti mismo que te mereces que te traten con respeto".

Déjate

Aplicar la teoría puede hacerte sentir superior a los que te hacían sentir mal, avisa. Pero hace falta una segunda parte: "Déjate". Es decir, darse permiso a uno mismo: autoconocimiento, compasión, empoderamiento y responsabilidad individual, según la autora. Objetivo: no sentirse superior a los demás a los que dejas de lado, sino en equilibrio.

Estrés

Leer a Robbins es descubrir que, según su 'teoría', es fácil afrontar cuestiones tan difíciles como el estrés de nuestra vida. "Lo que ocurre a tu alrededor no tiene por qué estresarte". Fin del problema, en una frase. ¿Cómo? Con la 'Let them', por supuesto: "Déjales".

La familia

La 'teoría' también sirve, dice Robbins, con tu familia: "Déjales. Deja que tus seres queridos sean quienes son. Tu padre no va a cambiar, tu madre no va a cambiar, tus hermanos, tus cuñados no van a cambiar. La única persona que puede hacerlo eres tú. Cuando aceptas esta certeza, tienes poder de decisión". Y a partir de aquí, la segunda parte. "Permítete descubrir qué clase de relación quieres tener con los miembros de tu familia, según el tipo de persona que desees ser y los valores que poseas".

"Tú puedes"

La teoría, como no podía ser de otra manera, se nutre también de una visión tan extendida como criticada, en psicología, que se podría resumir en 'superar tus problemas depende de ti. O en palabras de Robbins, con el símil del juego de cartas: "no se trata de la mano que te ha tocado: se trata de cómo la juegas (...) Tú solito puedes descubrir cómo ganar. Puedes aprender a trabajar con lo que tienes y empezar desde donde estás a crear aquello que deseas en la vida". Y añade, para dejar claro de qué valores bebe, en Estados Unidos: " Si deseas una casa con literas enormes y una cocina totalmente renovada, es tu responsabilidad luchar por ello".

tú eres el responsable de tu propia felicidad, de la energía que transmites y de la actitud que eliges tener Mel Robbins — Autora del libro 'Let them theory'

El libro tiene partes importantes dedicadas a conceptos tan primarios como que "la gente hace lo que le apetece" y a explicar cómo influir en los demás. ¿Cómo? Usando "tu influjo" y dejando pasar seis meses. El libro también receta la "manera correcta" de brindar apoyo: con condiciones. E incluso hay recetas para saber si gustas a alguien.

En suma, un compendio de autoayuda en estado puro por parte de una no psicóloga con ninguna referencia a estudios científicos en los que apoyarse pese a que asegura que hubo una "fase de investigación" antes de escribir. Tan cierto como que está arrasando en su país con frases tan simples como: "El amor de tu vida eres tú".