Sanamente supera el millón de páginas vistas en su primer año

En el primer año desde su creación, la sección SanaMente de EL PERIÓDICO ha acumulado una audiencia de 839 mil usuarios, con 1,1 millones de páginas vistas. La audiencia mensual es de 70 mil usuarios. SanaMente ha publicado 380 piezas propias basadas tanto en la actualidad informativa como en investigaciones, avances y denuncias sobre salud mental y bienestar emocional. En un año, la sección ha participado en congresos estatales e internacionales, ha dado voz a expertos y profesionales, ha recogido decenas de testimonios directos y entidades y ha contado con diversos colaboradores clínicos, intelectuales y a entidades sociales.

Ligados a la actualidad

SanaMente ha analizado, en clave emocional y de salud mental, noticias de actualidad sobre el Papa Francisco, Bruce Sprinsteen, Estopa, Masterchef, Oasis, Donald Trump y Kamala Harris, Gaza, Rafa Nadal, el Barça, la Dana de Valencia, Ucrania, Eurovisión, Milei, la revuelta de los agricultores, o la tragedia de una familia catalana en Nueva York, o de Sant Jordi, entre otras.

Un equipo que crece

SanaMente ha ido incrementando el equipo de colaboradores. La psicóloga Maria José Valiente ha ofrecido consejos útiles para gestionar los desafíos del día a día (el duelo por la muerte de un ser querido, la astenia primaveral, la gestión emocional de la Navidad, el final de las vacaciones, la melancolía del otoño o cómo saber si una relación se ha acabado). Noah Zafra, joven con una vivencia de salud mental en primera persona, ha valorado cuestiones que afecta a su generación (desde el machismo a la relación con los adultos, la visión del propio cuerpo, las recaídas tras un trastorno...), el librero Xavier Vidal ha lanzado recomendaciones literarias y poéticas relacionadas con las emociones -miedo, tristeza..- o con autoras como la Nobel Han Kang.

En todos los sentidos

Claudi Camps, psiquiatra y Director de Salut Mental i Addiccions de Girona i comarques, ha reflexionado sobre cuestiones clave como la búsqueda de soluciones compartidas. El disc-jockey del bar Musical María, Jordi Cazes, ha recomendado las mejores melodías para acompañar estados anímicos y etapas como la primavera. El experto en comunicación y salud mental Damian Zeligman ha ofrecido, desde Buenos Aires, sus reflexiones irónicas sobre salud mental y psiquiatría, desde el país con mayor número de psicólogos por habitante.

Laura Trabal, madre de una niña de 14 años con anorexia. / MANU MITRU

Nueva sección

Los conflictos y desafíos del mundo de las parejas cuentan con una sección específica en SanaMente, en la que la psicóloga Rosa Rabbani -Doctora en Psicología Social, especializada en terapia de pareja- analiza las consultas de los lectores sobre cuestiones sobre cómo superar conflictos enquistados o afrontar el inicio de una relación.

Altavoz de familias y primeras personas

Desde el inicio, SanaMente ha contado también con el testimonio directo de entidades que luchan contra el estigma, como Obertament, o que apoyan a familias y a personas con trastornos mentales, como es el caso de la Federació Salut Mental Catalunya. Ambas han aportado regularmente sus denuncias, propuestas, avances y reflexiones.

En todos los ángulos

SanaMente ha abordado el duelo, la adolescencia, el edadismo, los TCA, los retos emocionales de las personas trans, la salida de la depresión, la prevención de la esquizofrenia, las psicoterapias, la eficacia de la terapia con perros, el mal humor en la salud mental, los problemas de vivienda y sus secuelas psicológicas, los efectos de la musicoterapia, la salud mental durante el período perinatal, la ansiedad, el cambio de tendencia en las ideas de suicidio, la situación psicológica de los jóvenes universitarios, el 'masking' (la ocultación de los trastornos), las polémicas sobre el estigma de la violencia, el Pacte Nacional per la Salut Mental del Govern, las pistolas táser, las autolesiones, las profesiones de riesgo y su vulnerabilidad emocional, los creadores artísticos con trastornos y los cuidados emocionales de los distintos sectores profesionales, y la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la psicología, entre otras cuestiones.

Los retos, a fondo

SanaMente ha dedicado ediciones especiales a abordar cuestiones de fondo. Organizó el reto de una semana sin móvil con seis adolescentes que prescindieron de su smartphone y se prestaron a explicar sus reacciones, junto a sus madres. Ha elaborado una serie de reportajes sobre los cuidados paliativos, con testimonios directos como el de Jordi y Teresa. Ha descrito con detalle ls problemas de salud mental de los estudiantes de doctorado, así como el problema no resuelto de la sobremedicación, en especial de ansiolíticos. También ha dedicado un audiovisual especial, con uso de la IA, para abordar los nuevos tratamientos basados en sustancias psicodélicas.

Reflexión filosófica

La sección ha buceado también en cuestiones más allá de los centros de salud, como por ejemplo la presencia creciente de la espiritualidad en los tratamientos, la visión de filósofos como Rafael Narbona, o la mirada del escritor Alejandro Palomas. El poeta menorquín Ponç Pons ha ofrecido también su visión sobre la literatura y los valores éticos. Salvador Fericgla ha reflexionado también sobre los valores occidentales y la espiritualidad. Xavier Guix se ha preguntado sobre la 'mala buena educación' y la empatía.

Investigadores internacionales

SanaMente ha podido entrevistar a autores de investigaciones de referencia, como la enfemera islandesa Júlía Brynjólfsdóttir , el investigador Andrés Estradé del King's College de Londres sobre el papel de las famílias, la experta en cuidados, Adelina Comas-Herrera, experta internacional en cuidados, y el prestigioso etólogo francés Claude Béata, que reflexiona sobre la psicología de los gatos.

Mirada de género

El contenido de la sección ha abordado la discriminación de género que se produce también en el ámbito de la salud mental. Con evidencias como las mostradas por dos investigadoras en el Congreso de Psiquiatría de San Sebastián o las denuncias de madres al respecto.

María José Valiente, psicóloga y colaboradora de ‘Sanamente’. / Ferrán Nadeu / EPC

Controversias

Las entrevistas de la sección de salud mental han permitido enfrentar posiciones divergentes en retos como el de la medicación y la práctica de la Psiquiatría. La presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Marina Díaz Marsá, aseguró en una entrevista: "A los psiquiatras no nos queda tiempo para hacer psicoterapia, podemos prescribir un medicamento". Joan Ramon Laporte, catedrático de farmacología, respondía, también en una entrevista a EL PERIÓDICO: "Si un médico no tiene tiempo para atender las necesidades de la población que le asignan, lo que tiene que hacer es reivindicar más médicos, más horas, más facilidades. Lo que no puede hacer es sustituir la atención por la química. No puede ser". "La industria farmacéutica exagera el sufrimiento y hace sentir enfermas a personas sanas", denuncia Laporte.

Despliegue mediático

SanaMente ha incorporado a un experto en salud mental, Marc Darriba, procedente de Obertament, que ha ofrecido nuevos ángulos desde donde abordar la actualidad. También colabora periódicamente en los informativos de Betevé ofreciendo contenidos de la sección. E interviene en ocasiones en el 'Aquí Catalunya', el informativo matinal de SER Catalunya, que dirige y conduce Pablo Tallón. SanaMente dispone de una newsletter y de una relación fluida con los lectores a través de un canal de propuestas y testimonios de comunicación que garantiza el anonimato.

Presencia en congresos

SanaMente ha participado en la presentación del programa MentBest, de la UE, para prevenir el suicidio y la depresión, en Santa Coloma de Gramenet. Y ha ofrecido información puntual de las principales llíneas de investigación presentadas en el Congreso de Psiquiatría de San Sebastián y el Congreso internacional de Patología Dual de Palma de Mallorca.

De la mano de universidades y los hospitales

La nueva sección colabora estrechamente con la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona, con el decano Antonio Solanas y su equipo. SanaMente se ha hecho eco también de los avances de otras universidades como la UAB, la UPF, la Universitat de Vic, la Universitat de Girona o Universidad Internacional de La Rioja. Además, SanaMente se ha hecho eco de novedades y propuestas del Hospital del Mar, Sant Pau, Can Ruti, Vall d'Hebrón o Bellvitge, entre otros.

Denuncias y lecciones en primera persona

SanaMente ha dado voz a denuncias en primera persona, de la mano de profesionales de la salud mental. Es el caso de la vivencia extrema que reveló Paloma respecto a sus familiares y la desatención del ayuntamiento de Rubí. O la experiencia de Laura Trabal respecto al trastorno de su hija adolescente. O la visión crítica y al mismo tiempo constructiva de Silvia y Kandy que se enfrentaron a la dura experiencia de un duelo perinatal. También Jordi Costa, de la entidad Tramuntana, ha ofrecido una lección de vida sobre cómo encarar el duelo de los supervivientes del suicidio. Otra vivencia en positivo ha sido la de Salvador, que cuenta con una gran autonomia pese a sus limitaciones.

Con las artes escénicas

En la sección se ha dado relieve al auge de las apuestas escénicas relacionadas con la salud mental. Tanto entrevistando a artistas como Mariona Esplugues, Montse Colomé, la actriz impulsora de Philae, Anna Sabaté, o Àurea Márquez, la actriz protagonista del 'La dona del tercer segona', como dando relieve a piezas teatrales como Em dic Josep.

En contacto con los lectores

Sanamente ha abierto un canal directo de consultas, propuestas y críticas mediante el cual han surgido valoraciones como las relativas al Plan de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, y testimonios de madres coraje relativos a la falta de apoyo para cuidar a sus hijos con trastornos mentales.

Acto de agradecimiento

La sección celebrará el primer año de andadura el próximo martes en un acto abierto, previa inscripción, en el Museu d'Història de Barcelona en la calle Comercial, 5. Un acto de agradecimiento en el que se debatirá sobre propuestas para mejorar, en la forma y en los contenidos, la información relativa a la salud mental y el bienestar emocional. Todo bajo las premisas que guían este espacio: el rigor periodístico y la voluntad de diálogo y divulgación constructiva.