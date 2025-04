Las adolescentes sufren el doble de malestar mental que los jóvenes

El malestar mental sigue siendo un problema notable entre los y las jóvenes. Tanto es así que pese a que han pasado ya varios años desde la pandemia y la salud mental ha cobrado importancia social e institucional, todavía en la actualidad un 18% de los adolescentes dice tener malestar mental. El porcentaje entre ellas es el doble: el 37% admite esta situación. Otras cifras corroboran esta situación, porque casi la mitad de las chicas (46%) y uno de cada cuatro chicos admite que no percibe su salud como excelente o muy buena.

La prevalencia en salud mental ha subido mucho, no sé si es tanto por un peor malestar o porque les han cambiado las reglas del juego Albert Espelt — Epidemiólogo social

Estos datos tienen una característica especial: no se trata de adolescentes de Barcelona o el área metropolitana, sino de institutos y centros de Bachillerato de la Catalunya Central. Los datos son robustos porque han participado en la encuesta más de 8300 jóvenes, a iniciativa del grupo de investigación Epi4Health de la Universitat de Vic, la UOC, la UAB, con el apoyo del Govern. El estudio además no es un dato aislado sino fruto del seguimiento de diversos cursos (con alumnos de segundo y cuarto de ESo y de Bachillerato).

"No hagas ghosting a tu salud"

Estos datos se han presentado en la jornada inaugural del 'Fes-te salut', una "feria experiencial de salud" para jóvenes de la Catalunya Central que reunirá este viernes y sábado a casi 2 mil estudiantes de secundaria en torno a talleres sobre bienestar, hábitos de salud, consumo de sustancias y otros aspectos relacionados con su desarrollo físico y psicológico. El objetivo es "ofrecer a los jóvenes acceso a herramientas y conocimiento práctico en materia de salud, incluyendo comportamientos de alimentación, ocio saludable, sexualidad y salud mental". El lema es "No hagas ghosting a tu salud".

Albert Espelt, epidemiólogo social, impulsor en el proyecto, subraya que "la prevalencia en salud mental ha subido mucho, no sé si es tanto por un peor malestar o porque les han cambiado las reglas del juego; si todos hablan de mala salud mental no sé si es que están peor o que son más conscientes de todo, o que les ponemos nombre a cosas a las que no se lo poníamos".

Bullying y violencia sexual

Los datos sobre el malestar mental de los jóvenes de la Catalunya central se entienden mejor si van añadidos de otros indicadores que el estudio también ha evaluado. Por ejemplo, casi el 40 por ciento de las chicas dice haber sufrido violencia sexual (son todas menores de edad, y las más jóvenes tienen 14 años, lo cual da más relieve al porcentaje). El porcentaje entre los chicos es del 10%. Y un 15% de todos ellos han sufrido bullying en el último año.

También se pregunta a los y las adolescentes si querían tener una imagen corporal más delgada. Casi la mitad de ellas responde afirmativamente, mientras que en los chicos es el 29% de ellos los que quisieran estar más delgados.

Un 10% de los jóvenes y un 16% de las jóvenes hacen un uso problemático de internet. Comienzan a beber alcohol antes de los 14 años. E incluso un 5% de chicas (un 4% de ellos) fuman tabaco a diario. El porcentaje sube al 9 y 6% respectivamente si se trata de cigarrillos electrónicos.

No mejora

Los datos sobre el malestar mental no son mejores que años anteriores. Por citar un precedente -sin que se trate de datos comparables al 100%-, en las encuestas realizadas en el curso 2019/2020, en segundo de bachillerato un 38% las chicas y un 17% de los chicos afirmaban tener un estado de ánimo bajo. Datos muy parecidos a los de este último estudio.

Una cifra que se repite

Otros estudios recientes, confirman un porcentaje similar de malestar emocional, también en jóvenes de mayor edad: tres de cada diez jóvenes de 15 a 34 años sufre malestar emocional, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para la Agencia Catalana de la Juventud. El informe, "Salud mental, juventud y desigualdades", dirigido por la profesora del Departamento de Sociología Mireia Bolíbar y la profesora de la Escuela Superior de Enfermería ESIMar-UPF Eva Pedrosa, partió de la Encuesta en la Juventud de Catalunya de 2022.

"Miedo a no encajar"

Otros estudios, como uno reciente de Unicef, arrojan datos peores. Casi la mitad de adolescentes dicen sufrir problemas mentales y 9 de cada 10 no piden ayuda. "Tenemos presiones para obtener buenas calificaciones, que generan mucho estrés, y también hay presiones sociales, que nos generan miedo a no encajar en una sociedad con prejuicios: todo ello nos puede dañar la salud mental". Esta es la conclusión de Alae, una joven de 16 años de Fuenlabrada que ha participado este martes en la presentación del estudio de Unicef que concluye que el 41% de los adolescentes manifiesta haber tenido un problema de salud mental –o cree haberlo tenido– en el último año, aunque casi el 90% no ha pedido ayuda.