Diez libros para leer Sanamente por Sant Jordi

Elogio del amor. Rafael Narbona, Penguin

Elogio del amor / E.P.

Tras el inmenso ‘Maestros de la felicidad’, elogiado unánimemente como una catedral de la historia de la filosofía y sus referencias a la felicidad, el filósofo y profesor nos regala ahora Elogio del amor, una deliciosa narración en primera persona en la que nos brinda también motivos para experimentar este sentimiento universal (“nada es comparable a la dicha de amar), de la mano de vivencias como su relación con Javier Marías o los problemas de salud de su mujer. Con Narbona está garantizado un viaje a la existencia humana, a la esencia, a cuestiones como la esperanza, la amistady el sentido de la vida, y de la muerte, de la mano de los principales filósofos, incluído él mismo. “Prefiero pensar que al final no están el frío, el silencio y la oscuridad, sino la vida y la plenitud (…) que hay esperanza para todo lo que irrumpe en el mundo, incluso para la más insignificante brizna de hierba”, proclama.

Crisálida. Fernando Navarro. Impedimenta

Crisálida / E.P.

Un texto apabullante, no apto para quien busque leer una historia ligera. Una familia que va al límite de lo humano debido a la obsesión enfermiza del padre. Los hijos, en un entorno absolutamente agreste, ofrecen prácticamente todas las categorías de lo psiquiátricamente grave, comenzando por las de sus padres, por supuesto. Es una obra sobrecogedora que invita a pensar en hasta donde puede llegar una distorsión de la realidad. O, como dice el autor, de como pervirtiendo el amor se cometen las mayores barbaridades. Invita a pensar en qué nos deshumaniza, en la perversión de conceptos como la vida al margen de la sociedad urbana. Todo de la mano de una niña, ingresada. El texto, pese a su dureza, ofrece una excelente prosa poética y un espacio a medio camino de la realidad y la imaginación.

El cuerpo de cristo. Bea Lema. Astiberri

El cuerpo de Cristo / E.P.

Este cómic -premio nacional del cómic 2024- relata la relación de la autora con su madre, que sufrió una enfermedad mental grave. Pero los diagnósticos se quedan, como siempre, muy cortos, para describir las emociones que recorren la vida de una hija. El cómic, que incorpora fragmentos hechas en punto de cruz, no elude las vivencias más duras, la presencia del demonio interior e incluso del exorcismo, la falta de apoyo del psiquiatra, la dura lucha por conseguir que la madre tome la medicación, las agresiones… pero acaba con una inmensa muestra de amor materno-filial y de esperanza.

Devoción. Pablo d’Ors. Galàxia Gutemberg. 2025

Devoción / E.P.

Pablo d’Ors es conocido por biografia del silenci y en esta nueva obra sigue buceando en la espiritualidad. A partir de la obra ‘relats d’un pelegrí rus’, un clásico del cristianismo ortodoxo, reflexiona sobre conceptos teológicos fundamentales: “Lo importante en un maestro no es solo lo que dice, sino lo que es: como mira, como canta, como come, como camina, como se retira a descansar”. Y añade: "Vivimos estresados, incapaces de parar, histéricos o deprimidos, desplazándonos de acá para allá sin pies ni cabeza -es mi tesis- porque nu cumplimos los mandamientos, o porque no estamos alineados con el amor -quizás nos gusta más esta segunda formulación. Buscamos el paraíso en el sexo o las drogas, o incluso en el hogar o la pareja, buscando hacer callar nuestro desasosiego estructural, nuestra turbación permanente. Nos emborrachamos y nos aturdimos, nos hartamos, nos llenamos de comida y de alcohol, o miramos una serie tras otra...porque hemos dejado de creer en Dios".

El puento donde habitan las mariposas. Nataaret Castellanos. El Ojo del Tiempo. Siruala. 2025

El puente donde habitan las mariposas / E.P.

La autora, Natzareth Castellanos, licenciada el física teórica y doctora en Neurociencia, lleva 20 años investigando la respiración y su impacto neurológico. En esta propuesta nos ofrece una documentadísima visión de este proceso biológico, respirar, tan fundamental en todos los sentidos: “una respiración irregular puede afectar a los sistemas de predicción cerebral y por tanto atenuar nuestras capacidades cognitivas y emocionales, siendo un indicador de alteraciones o potenciales alarmas psiquiátricas”. Castellanos invita al encuentro de uno mismo a través de la conciencia de la respiración. Un viaje apasionante y esencial. Un viaje hacia el diálogo interior, que “pertenece a las nociones básicas de la higiene mental”. Un texto que aúna como pocos ciencia y prosa poética para ser, en palabras de Ramon y Cajal “escultores de nuestro propio cerebro”.

Verdugo del amor. Irvin D. Yalom. Emecé

Verdugo del Amor / E.P.

Con el subtítulo "Historias de psicoterapia", el autor parte de una premisa: "La sustancia fundamental de la psicoterapia es siempre ese dolor existencial". Dicho lo cual, añade, la ansiedad fundamental "emerge de los esfuerzos, conscientes e inconscientes, de cada persona por hacer frente a la dura realidad de la vida". Y, en concreto, hacer frente a la inevitabilidad de la muerte, la libertad de hacer nuestra vida a voluntad; nuestra "extrema soledad" y "la ausencia de un propósito o sentido obvio de nuestra vida". El texto es una mirada espernazadora hacia el cambio y el crecimiento personal. ¿Cómo? Mediante la vivencia de diez pacientes de la psicoterapia de Yalom. El corazón del ensayo es la descripción de las raíces profundas de nuestros problema diarios. Es decir, una reflexión sobre el sentido de la existencia.

Com la bojeria em va explicar el món. De Dita Zipfel e ilustraciones de Rán Flygenring. L'Altra Tribu

Com la bogeria em va explicar el mon / E.P.

Lucie tiene trece años y no soporta vivir un día más en casa con Michi, el novio de su madre. Esta presencia ha dado la vuelta al fragil equilibrio familiar con sus notas de autoayuda y sus monólogos. Su hermano, Janni, está muy raro y además, su madre le pide que ceda a Michi su habitación. Por eso Lucie quiere huir a Berlín a vivir con la única pareja de su madre que para ella valía la pena. La aventura de esta propuesta es, como sus autorres indican, una manera de ver la fina linea que separa la realidad de la locura más absoluta. Pero el texto es mucho más: reflexiones sobre bullying, homofobia, recetas veganas y, por supuesto, salud mental.

El elefante. Peter Carnavas. Nandibú

El elefante / E.P.

Una propuesta infantil en la que aparece la tristeza de un padre, a ojos de su hija pequeña. La manera de afrontar esta emoción es mediante la metáfora de un gran elefante. La protagonista, Olive, quiere que el animal desaparezca de su vida y emprende una aventura de la mano de su abuelo un amigo. A partir de ahí la metáfora -un animal enorme, un problema enorme- sirve para reflexionar, desde la mirada infantil y con la sensibilidad necesaria, sobre la manera de afrontar el duelo por un ser querido. El nombre de Peter Carnavas es un sello de garantía de esta propuesta dirigida a los pequeños de la casa.

Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres. Dídac Micaló. Tramuntana Editorial

Els dimarts el meu tiet I els extraterrestres / E.P.

El título da pistas de la propuesta: el joven protagonista explica sus viencias al lado de su tío afectado por un trastorno mental. Se trata de una manera emotiva y fantástica de caminar por la salud mental. El autor, Dídac Micaló (Barcelona, 1972), es licenciado en Historia, autor de recitales poéticos, de monólogos (autodenominado "malabarista de palabras", y también cuenta cuentos en bibliotecas y escuelas. Imparte talleres de escritura creativa.

Gail Honeyman. Eleanor Oliphant está perfectamente. Roca Editorial. 2017

Eleanor Oliphant está perfectamente / E.P:

La novela encaja en lo que en el mundo anglosajón llaman “Young adult” que disecciona el dolor invisible, el trauma silenciado y la soledad que atraviesa el día a día de tantas personas. Eleanor, la protagonista, insiste en que todo está en orden: sigue una rutina estricta, trabaja con eficiencia y almuerza sola cada día con un sándwich y una botella de vodka. “Hay personas que pueden pasar años sin que nadie les toque la piel”, escribe Honeyman. “Nadie. Ni un apretón de manos, ni un abrazo, ni un contacto fugaz en el metro. Nada”. La novela es una denuncia de un sistema que nos enseña a funcionar, pero no a sentir, que premia la eficiencia mientras ignora la fragilidad. El texto habla de salud mental sin caer en el morbo ni en la redención fácil: un pequeño gesto, una amistad inesperada o una presencia constante hacen resquebrajarse la coraza de Eleanor. Un libro que nos recuerda que estar “perfectamente” puede ser, en realidad, una forma de supervivencia, y que solo cuando nos atrevemos a mirar hacia dentro —o a permitir que alguien mire con nosotros— puede comenzar la reparación.