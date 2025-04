Hacer punto para sentirse mejor: cuando el tricot se convierte en terapia

Cuando Roser empezó a hacer punto, lo hizo movida por la curiosidad. Hacía tiempo que cosía con máquina, pero lo había dejado. Una tienda de su barrio, el Poblenou, en Barcelona, ofrecía talleres y se apuntó. ”Estás allí tejiendo y estás un poco en tu mundo. Te relajas, hablas con la gente, compartes proyectos… Te ayuda cuando las cosas van mal. Te evades”, explica. Para ella, “tejer es una forma de cuidarse y, al mismo tiempo, de conectar con otras personas”. Tejer, hacer punto o ganchillo no son solo aficiones tradicionales. Estas actividades manuales pueden ser una herramienta poderosa para mejorar la salud mental y el bienestar emocional. A través de la experiencia de tejedoras, terapeutas y dinamizadoras de grupos, descubrimos cómo este gesto repetitivo y creativo conecta con el cuerpo, la mente y la comunidad.

Tricot y terapia ocupacional

Este beneficio no es casual. Desde la terapia ocupacional, tejer se considera una actividad con un alto valor terapéutico. “Las terapeutas ocupacionales trabajamos para promover el bienestar mediante actividades significativas. Y el tricot puede ser una de estas actividades, si tiene sentido para la persona”, explica Sílvia Miquel, terapeuta ocupacional y secretaria del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña (COTOC). “Conecta con los intereses, valores y necesidades emocionales de quien lo practica”.

Montserrat Toribio, terapeuta ocupacional y antropóloga en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, añade: “Tiene un componente de orden, de concentración, de conexión entre la mente y las manos. Ayuda a focalizarse, a salir del pensamiento rumiativo, y a menudo se convierte en un espacio para recuperar la autoestima y el sentimiento de eficacia”.

Beneficios del tricot para la salud mental

Hay estudios que respaldan esta percepción. Según recoge Sílvia Miquel, investigaciones publicadas en The British Journal of Occupational Therapy indican que más del 80 % de las personas que tejen lo hacen para reducir el estrés y notan una mejora en su estado de ánimo. Además, en poblaciones con ansiedad o depresión, se ha comprobado que tejer puede tener efectos similares a los de la meditación guiada.

El tricot, por tanto, es mucho más que una forma de entretenerse. “No se trata solo de pasar el rato, sino de hacer algo que tiene significado para ti. Y si es en grupo, todavía más poderoso”, destaca Montserrat Toribio. Por eso, muchas iniciativas combinan la creatividad manual con la creación de comunidad.

Tejer en grupo: vínculos, tribu y apoyo emocional

Es el caso de Bricall, una histórica mercería de Sarrià reconvertida en un espacio de encuentro para tejer en grupo. Su responsable, Pamela Barazorda, lo explica con entusiasmo: “Lo que hacemos no es solo enseñar a tejer. Creamos vínculos. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos compartido muchísimas cosas. Hay alumnas que me han dicho: 'el ganchillo me ha salvado de un divorcio'”. Sus grupos reúnen personas de todas las edades y han llegado a formar una comunidad de más de cien personas.

En estos círculos, el tricot se convierte en mucho más que una actividad individual. Se transforma en un espacio seguro, horizontal, donde compartir vivencias y sentimientos. “No hay uno que sea más que otro. Compartir a través de la tarea es compartir un espacio de vida”, dice Montserrat Toribio.

Estos encuentros también favorecen la creatividad. Las participantes eligen hilos, colores y patrones, y a menudo improvisan, se inspiran unas a otras y comparten ideas. “Se genera una especie de sabiduría colectiva”, dice Barazorda. “Una ayuda a la otra, comparten patrones, recursos y también emociones. Es un espacio que cuida”.

Adaptadas para todos

También para personas con enfermedades o limitaciones físico-motrices, como el Parkinson, tejer puede tener beneficios. “Trabajas la motricidad fina, la coordinación, la concentración… Y si es necesario, adaptamos las herramientas y la manera de realizar la actividad para que sea accesible y segura”, explican las terapeutas.

En este sentido, es clave la adaptación individualizada. “Podemos usar agujas ergonómicas, modificar la postura de trabajo, ajustar el tiempo dedicado a la actividad o elegir hilos más manejables”, explica Sílvia Miquel. “El objetivo es garantizar que todo el mundo pueda disfrutarlo y beneficiarse, independientemente de su situación”.

Ahora bien, todas coinciden en la importancia de que, cuando se hace con finalidad terapéutica, esta actividad esté guiada por un profesional. “También hay riesgos, como con cualquier otra ocupación. Si se hace de forma compulsiva, aislada, o si genera frustración, puede perder sus beneficios”, advierte Sílvia Miquel.

¿Por dónde empezar?

Para quien quiera probarlo, el mensaje es claro: no hace falta ser perfecto, ni realizar grandes piezas. “Empieza sin prisa ni expectativas. No hace falta seguir ninguna moda. Solo hace falta que sea tuyo”, recomienda Sílvia. Y Roser lo refuerza: “Que no se juzgue, ¿no? Y que se deje llevar”. Y quizás, quién sabe, encontrará en las agujas mucho más que un pasatiempo. Quizás, como dice Pamela, “descubrirá que todo lo que su mente sueña, sus manos lo pueden crear”.