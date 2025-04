Salvador Guix, psicólogo: "Ejercer la empatía es de las cosas más difíciles"

Veinticuatro años después, el psicólogo Salvador Guix ha reeditado el libro 'Ni me explico, ni me entiendes', y parece que en este tiempo los problemas para comunicarnos van a más: polarización del debate, redes sociales, agresividad, 'fake news'... inundan el espacio público. Guix reivindica el ejercicio de la empatía, que empieza siempre por el silencio.

-¿Vamos a peor?

-Nunca me hubiera imaginado que veinte años después esto se habría complicado mucho más. Las redes han creado un marco de referencia sobre la presencialidad.

Contexto, situación, energía, forman parte de la comunicación. Si no, estoy solo con la máquina

Estamos muy presentes en las redes pero no personalmente. Tenemos más herramientas de comunicación que nunca pero no habíamos estado nunca tan poco disponibles.

-Los emoticonos generan un montón de malentendidos...

-Muchos. Has de interpretar cuál es el momento para enviarlos... Se pierde el contexto, que es muy importante en la comunicación. La comunicación no verbal es el 93% de la comunicación. Cuando recibes el mensaje, la interpretación será diferente según como estés en este momento.

-Usted propone ayuno tecnológico

-Sí, porque la red te roba la atención. Cuando decide la máquina, te acaba imponiendo las horas, el algoritmo, las modas, cómo actuar, qué hacer. La gente queda atrapada allí.

-¿Esto tiene consecuencias emocionales?

-Puede ser empobrecedor cuando se pierde la presencialidad. Contexto, situación, energía, forman parte de la comunicación. Si no, estoy solo con la máquina. Son personas que viven las emociones de otros, pero ¿y las tuyas?

Un paciente en terapia está hecho una mierda, se va al lavabo y se graba allí sonriendo. Es una visión narcisista

Marian Rojas explica que un paciente en su terapia está hecho una mierda, se va al lavabo, y se graba allí sonriendo, cierra y vuelve a llorar. Esto nos lleva a una visión muy narcisista del ser humano.

-¿Hay mucha pornografía emocional?

-Sí, y lo que pasa es que vende. Narcotiza, distrae, hace vivir una vida que no es la mía.

-¿Cómo deberíamos comunicarnos de una forma sana emocionalmente?

-Primero, silencio. Calla. Pero calla de verdad. Silencio. Esto es la escucha activa. En silencio, con respeto. Segundo, capacidad de captar del trasfondo emocional que te trasmite el otro. Esto lo aprendemos los psicólogos pero lo puede hacer todo el mundo.

-¿Es difícil captarlo?

-Un poquito. Tenemos que captar no lo que me dice -porque quedamos atrapados en el relato- sino qué le está pasando. ¿Está enfadada, contenta, decepcionada, está tapando?

Tenemos que captar no lo que me dicen la persona -quedamos atrapados en el relato- sino qué le está pasando

El tono de la voz ya expresa una cierta emocionalidad. Escuchando ya eres capaz de entender muchas cosas. Y una vez escuchado, pregunto, no afirmo. Pregunto, no presupongo. Y no lo hacemos.

-¿Qué gano si me comunico bien con alguien?

-El vínculo, sentirme bien, sentir que nos queremos. Que estamos a gusto.

-¿Es difícil ponerse en la piel del otro?

-Cuesta mucho. Un auténtico ejercicio de empatía es de las cosas más difíciles que hay. Empatizar con el otro es meterse en su marco, no en el del otro según yo mismo. Es decir 'si yo estuviera en tu lugar, haría lo mismo'. Esto es lo que tendríamos que decir siempre.

Para empatizar necesito entrar en el orden de tu existencia. Es algo que requiere mucha exploración

Para empatizar necesito entrar en el orden de tu existencia. Es algo que requiere mucha exploración. Y en la actual era de la inmediatez y rapidez, es demasiado entretenido.

-El riesgo contrario es el de psicoanalizar al otro...

-Hay personas con espíritu de salvador, con buena fe. Pero no se dan cuenta de que se están describiendo a ellas. Hacen una proyección de sí mismas. La ecuación más difícil es ser uno mismo y serlo con los demás. Y aquí entra el concepto de la oscilación.