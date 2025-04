Eduard Sala, educador social: "¿Qué pregunta estás evitando hacerte desde hace tiempo?

¿Qué puede tener de atractivo un libro que no es de autoayuda, ni ofrece respuestas, ni recetas, ni incorpora a ningún famoso, ni tiene gráficos ni dibujos, ni tampoco notas a pie de página, y que no ha sido escrito por ningún psicólogo con miles de seguidores? 'Va de vida' es un libro tan atípico como extraordinario, y que todavía hoy, seis años después de ver la luz en Plataforma Editorial, da que hablar. ¿Por qué? Porque su autor, el educador social, formador y 'coach', Eduard Sala, hombre creyente vinculado a Cáritas, lo ha escrito con una materia prima imbatible: las vivencias de las personas más desfavorecidas.

"¿Qué pregunta que no he hecho mejoraría mi vida si la hiciera? Eduard Sala — Autor de 'Va de vida'

El corazón del ensayo, tal como su nombre indica, es una reivindicación de las relaciones humanas como alimento psicológico y de la celebración de la vida como brújula. Las preguntas se suceden, pero también afirmaciones: "Los aprendizajes más importantes que hacemos son los vividos con intensidad, muy especialmente los vividos en aquellos momentos de mayor fragilidad". Y por ello, crecemos cuando acompañamos a personas vulnerables. Sala lo hace. Y explica vivencias intensas que llevan a formular preguntas para llegar a la "proximidad, sencillez, serenidad, conciencia, crecimiento, sentido. Y plenitud".

Preguntas básicas

Sala nos pregunta cosas como "¿Soy quién quiero ser realmente? ¿Cómo sería establecer nuestro objetivo vital en ser nuestra mejor versión? ¿Qué pregunta que no he hecho mejoraría mi vida si la hiciera? ¿Qué pregunta estás evitando hacerte desde hace tiempo? Sala invita a hacerse estas preguntas en compañía y recuerda que "la vida es un camino compartido". La calidad de vida puede depender, apunta, de la calidad de las preguntas que conseguimos plantearnos.

¿Quieres vivir la vida que vives? Parece demasiado tarde, cuando sentimos que no nos queda tiempo para cambiar el rumbo Eduard Sala — Autor de 'Va de vida'

Mochila y bocadillos

Sala plantea la vida como un viaje, una excursión. Llevamos mochila (la metáfora más común para definir nuestras experiencias pasadas, posibles traumas y satisfacciones) y necesitamos bocadillos: los aprendizajes que nos ofrecen personas clave de nuestra vida. Sala llama a hacer una lista de estas personas 'bocadillo' y agradecerles, si no se ha hecho todavía, su contribución a nuestra vida. Su propuesta es que tratar con amabilidad a nuestro entorno será como el milagro de los panes y los peces: nos proporcionará también mensajes positivos de nuestras personas queridas.

El agua

El autor sigue con el símil de la excursión: hace falta agua. Agua como metáfora de la necesidad de conectar con lo esencial (llámese espiritualidad, humor, meditación, arte). Sala pone el ejemplo de entidades sociales que inician sus reuniones siempre con un momento de lectura de textos o escucha de música serena, de silencio y contemplación, por urgente que sean los temas a tratar. La luz, otra metáfora, es también necesaria para los tramos de la excursión con oscuridad.

El libro cita a Mandela y a Havel, para invocar la esperanza como "un estado del alma que no tiene relación con el entorno que nos rodea [...] La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final", según el político checo.

La brújula

Darle a la vida un propósito es otro de los aspectos del ensayo. Sala habla del caso de Josep, que intentó dos veces quitarse la vida. El caso sirve al autor para plantear cómo la pregunta de "¿Quieres vivir la vida que vives?" Parece demasiado tarde, cuando sentimos "que no nos queda tiempo para cambiar el rumbo". Y el autor propone plantarnos para qué hacemos las cosas en lugar de por qué. Sala habla de las piedras en el camino, de la soledad, de la impotencia o la pérdida de sentido. El autor llama siempre a la acción, a intercambiar palabras amables con personas a las que ni vemos, en nuestro entorno.

Identidad, pertenencia y participación

El autor, desde su fe cristiana y desde Cáritas, defiende que es clave reconocer la identidad de cara persona, frente a la invisibilidad. La pertenencia frente al modelo vertical del "nosotros y ellos". Y la participación.

¿A qué querrías decir 'no' y no te atreves? ¿Qué puertas querrías abrir y no te atreves? ¿A qué esperas? Eduard Sala — Autor de 'Va de vida'

Ahí es crítico con las entidades sociales: "Dedicadas veces la acción social se ha reducido a una intervención vertical donde unos que saben y pueden dan /ayudan / dirigen acompañan a otros que no saben o no pueden".

Llamada a la acción

Sala llama a la acción, a aprender de otras mochilas, de poner el peso en el "cómo" en lugar del "qué", en tener mirada de niño, escuchar más y mejor. Saber callar. Y saber hablar de asuntos de fondo, con nuestros amigos y seres queridos. Y ser agradecido. A eso destina el tramo final del libro: terminar cada día agradeciendo lo que ha sido bello, y aprendiendo de lo negativo.

Sala acaba reivindicando el perdón y, de nuevo, con preguntas incómodas: ¿A qué querrías decir 'no' y no te atreves? ¿Qué puertas querrías abrir y no te atreves? ¿A qué esperas? Y un interrogante final: cuando seas mayor, habiendo vivido una larga vida, ¿Qué criterios usarás para saber si tu vida ha merecido la pena? ¿Cómo lo sabrás?