Guillermo Mattioli, decano de los psicólogos: "El mensaje de Marian Rojas es falso y cruel"

Guillermo Mattioli bromea: asegura que pese a que es argentino, no habla demasiado. Es cierto: habla lo justo, suficiente para que sus mensajes sean de todo menos neutros. Está al frente de un colectivo que se siente poco valorado, académicamente, y que cada día que pasa es, en cambio, más necesario: los psicólogos. Él los representa en tanto que es el decano del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, con más de 19 mil colegiados.

-Existe un cierto consenso en que la salud mental tiene factores biopsicosociales pero también hay profesionales como Marian Rojas con el discurso individual, de estimulación hormonal y de que que "al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase". Es decir, que si estás triste es porque quieres.

-Es falso y cruel, es echarle la culpa al doliente. Desde luego hay un factor personal en todo proceso de curación. La vida más o menos te cura. Pero tarda mucho. Y si cometes algunos errores, tarda más. Gracias al Covid el estigma de pedir ayuda ha caído, hay menos vergüenza en decir que vas al psicólogo. Y se le da más importancia a la ayuda profesional, porque sin ayuda profesional tardarás más y estarás más tiempo sufriendo.

Que hay personas que 'si tú quieres puedes, y que si sonríes la vida te sonríe', son verdades universales parcialmente verdaderas algunas veces, nunca del todo verdaderas. Y las circunstancias personales, de familia y sociales, también influyen. No es lo mismo nacer aquí que en Kabul, pero hay familias más funcionales y familias muy disfuncionales.

-¿Cuál es su experiencia?

-Yo he trabajado en infancia maltratada con niños tutelados. Y no es lo mismo nacer en una familia donde hay suicidios, drogadicción y genealogías de locuras que en otra donde somos más 'normalitos'. La frase 'si quieres, puedes' es verdad para muy poca gente.

-También está de moda el mensaje de deportistas, cantantes, famosos... de que 'yo he podido y seguro que tu también, está en tu interior'...

-Claro, esa es la parte cruel, la de 'es culpa tuya'. Claro, como el líder era un superdotado, pues estaba en mejores condiciones para superar su problema. Y tenía de todo. Entonces pudo. Los líderes deportivos ya tienen altas capacidades y es verdad que esto ayuda para más cosas. Pero si no tienes estas capacidades, tampoco es culpa tuya que no las tengas.

-¿Cuál debería ser el mensaje?

-Supongo que lo más modesto es 'si puedes intentarlo, te podemos ayudar'.

-En su profesión, el peso de lo psicosocial es tenido en cuenta, hay consenso en ello?

-Hay quien lo tienen muy en cuenta, otros menos. Los que menos, los psiquiatras biologistas. Diagnosticar no es poner una etiqueta del DSM o del CIE-10, es diagnosticar a esta persona en sus circunstancias, con sus intentos exitosos o no. Este es el diagnóstico: qué ha intentado y cómo le fue.

-Pero cuando se dedican iniciativas como La Marató a la Salud Mental, el dinero se va mayoritariamente a investigación biológica.

-Algunos colegiados me dijeron que la criticáramos. No cambiaremos nada haciéndolo. Somos socios de La Marató y metimos mucho mensaje, que no hubiéramos metido si nos hubiéramos opuesto. La investigación en general es sobre todo biomédica y farmacológica, porque hay más dinero. ¿Qué vamos a investigar en tratamientos psicológicos que deje dinero, si no hay un producto? ¿Cómo arreglo eso?

-¿Qué alternativas hay?

-Estamos en una situación crítica con el Ministerio de Sanidad porque la atención psicológica para ellos es poco. No hacen para que haya más, porque piensan que los condicionantes sociales y económicos son más importantes. Dime qué hacen respecto a estos condicionantes. Pidamos atención a estos otros, pero el Plan de Salud Mental aprobado cayó por falta de consenso y en segundo lugar, asociaciones que habían firmado, cuando vieron el Plan retiraron la firma porque solo habían hablado de un tema específico con el Ministerio. Los psicólogos nos alzamos en armas, porque la solución en atención psicoterapéutica era peor que dejarlo como está.

Guillermo Mattioli, tras la entrevista. / MANU MITRU / EPC

-¿Le preocupa el intrusismo?

-En el año 2023 hemos tenido 25 denuncias. No es enorme. Les dijimos, a los que hacen intrusismo: estás promocionando acciones que aunque no les llames psicoterapéuticas, se parecen tanto, que te vamos a pedir que te moderes. A veces lo hacen.

-Hay páginas de todo tipo, como una en Instagram que se llama 'Vivir de la terapia', puro marketing con una monetización explícita de las consultas: 5 mil euros, diez mil...

-Es horrible, es tomar el pelo a la ciudadanía. Éticamente deleznable, y comercialmente me parece mal. Pero eso pasa porque puede pasar, es un mercado libre. Nosotros queremos una regulación. No hay licenciaturas y el grado no te da para trabajar. Los másteres privados llegan a 14 mil euros. Y si no tienes el Máster General Sanitario no puedes trabajar. La situación de la Psicología es horrible. Esto no te lo dirá nadie pero es tan horrible porque el ministerio [de Sanidad] tiene problemas más gordos. Y mientras la privada aguante la población...

-Pero eso significa abocar a la población a las clínicas privadas

-Sí, el ciudadano debería poder elegir entre pública y privada, pero no puede. La primera hora de psicólogo es para dentro de mucho y la segunda, para más... En Catalunya menos, porque tenemos los REBEC (Referent de Benestar Emocional), que hacen mucho.

-Mucha gente se deja aconsejar por influencers, youtubers...

-Con la actual situación legal no podemos hacer más. Una vez le pusieron una demanda a una persona que no era psicóloga. Y perdió porque el juez no tenía un delito que aplicarle.

-¿Qué le diría a quien acude a estas pseudoterapias?

-Les diría que se busquen un psicólogo colegiado. La consecuencia de no hacerlo puede ser que empeoren. Si no le pasa nada y además le hizo bien, vale, coincidió. Si sale mal puede haber un empeoramiento sintomático. A mí me han llegado un buen número de casos de gente que se había brotado haciendo cosas, al supuesto profesional se le fue de las manos y se lo sacó de encima como pudo.