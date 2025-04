Esto significa apartar la mirada cuando estás hablando con otra persona, según los expertos

Los gestos, las miradas o la manera de actuar en determinados momentos pueden reflejar muchas emociones. El lenguaje no verbal es, en ocasiones, tanto o más expresivo que nuestras palabras, pues revela cómo nos sentimos realmente ante las situaciones de nuestro día a día.

Según el contexto social en el que nos encontramos, nuestra manera de actuar es muy variable. Nuestros gestos o hasta nuestra posición corporal cambian en función de si nos sentimos cómodos o no, y simplemente a partir de la mirada se pueden entender muchas cosas.

La importancia del lenguaje no verbal

La comunicación, entendida como aquella acción que nos permite relacionarnos con los demás, no se reduce únicamente a las palabras. Los movimientos, gestos y actitudes que las acompañan son elementos clave para facilitar la comprensión de lo que queremos expresar.

El lenguaje no verbal es, por tanto, un elemento comunicativo de gran importancia. Tal y como se explica en el artículo 'El lenguaje no verbal: un proceso cognitivo superior indispensable para el ser humano', "no se puede convencer ni tener relaciones afectivas [...] si no se sabe reaccionar, leer e interactuar con los otros a nivel no verbal".

Elementos de la comunicación no verbal

Cuando hablamos de comunicación no verbal nos referimos a cómo nos expresamos con nuestro cuerpo. En un proceso comunicativo, son muchos los elementos corporales que intervienen para acompañar a nuestras palabras o acciones.

En el estudio 'La comunicación no verbal', los expertos definen que, dentro de esta comunicación, destacan los siguientes aspectos:

Las posturas y los movimientos : en muchas ocasiones expresamos nuestros sentimientos a partir de "las posturas adoptadas en determinados momentos y las modificaciones de la misma".

y los : en muchas ocasiones expresamos nuestros sentimientos a partir de "las posturas adoptadas en determinados momentos y las modificaciones de la misma". Los gestos de la cara : los expertos destacan "los ojos y aquello que los rodea" como "lo que más énfasis da a la comunicación".

: los expertos destacan "los ojos y aquello que los rodea" como "lo que más énfasis da a la comunicación". El proceso de enmascaramiento: según el informe, "por miedos, vergüenzas, costumbres o presiones sociales nos vemos obligados [...] a ocultar aquello que nos preocupa".

La importancia de la mirada

Tal y como se define en el estudio mencionado, los ojos y la mirada son elementos clave en la comunicación no verbal.

Actos como apartar o mantener la mirada pueden mostrar a las personas con las que nos comunicamos cómo nos sentimos o qué tipo de personas somos.

Según explica la psicóloga Lara Ferreiro en '20minutos', desviar la mirada puede ser un síntoma de incomodidad, pues "las personas que se sienten incómodas en una interacción social tienden a desviar la mirada para reducir la ansiedad".

En este sentido, la experta destaca que también puede tratarse de "un mecanismo de autoprotección emocional en situaciones que nos hacen sentir vulnerables" y que, en ocasiones, sirve como "estrategia inconsciente para reducir la intensidad emocional de una conversación difícil".