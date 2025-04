Nadie nos avisa de los riesgos de la primavera

Llega la primavera y todo parece más bonito: los días se alargan, el sol brilla más, las calles se llenan de flores y la gente empieza a hablar de terrazas, paseos y planes al aire libre. En teoría, esta estación debería llenarnos de energía y buen rollo. Pero, aunque para algunos la primavera es sinónimo de felicidad, para otros es justo lo contrario. Si últimamente te notas más cansado/a, sin ganas de hacer nada y con el ánimo por los suelos, puede que estés pasando por la astenia primaveral.

Aunque el suene serio, en realidad no es nada grave. Es solo que tu cuerpo está intentando adaptarse a los cambios y, de momento, no lo está llevando del todo bien. De repente, hay más horas de luz, las temperaturas suben, los días se sienten más largos… y nuestro cuerpo, que estaba muy tranquilo en su rutina de invierno, se queda descolocado.

Y si encima eres de las personas que sufre con la alergia, la combinación es de lo peor. Porque no es solo el cansancio o el ánimo bajo, es que además tienes que lidiar con estornudos, picores, ojos llorosos y esa sensación de no poder respirar bien. Todo esto puede hacer que, mientras otros disfrutan del buen tiempo y hacen planes sin parar, tú solo quieras meterte en la cama y no salir en todo el día.

Lo curioso es que esto no se habla mucho. Nos venden la primavera como la estación más bonita del año, el momento en el que todo renace y deberíamos sentirnos con más ganas de vivir que nunca. Pero nadie nos avisa de que también puede hacer que nos sintamos un poco bajos de animo sin razón aparente. Y lo cierto es que es algo completamente normal. A cada persona le afecta de una manera diferente, y no pasa nada si justo ahora no estás en tu mejor momento.

Lo bueno es que esta sensación no dura para siempre. En unas semanas, tu cuerpo se acostumbra a la nueva rutina de luz, temperatura y horarios, y todo vuelve a la normalidad. De repente, un día te das cuenta de que ya no estás tan cansado/a, que vuelves a sentirte con más energía y que el mundo no parece tan gris como hace unas semanas. A veces, solo hace falta un poco de paciencia y dejar que el cuerpo se ponga al día con la nueva estación.