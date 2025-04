Más de la mitad de los autistas trans han intentado suicidarse

Más de la mitad de las personas autistas transexuales (el 52%) han intentado suicidarse en algún momento de su vida. El 76% tiene ansiedad, el 15% tiene depresión, el 27% tiene trastornos de la conducta alimentaria, el 20% tiene trastornos de la personalidad, el 42% presenta alguna adicción y el 92% se autolesiona. Así lo certifica un estudio de la Cátedra de Autismo de la Universitat de Girona (UdG), dirigida por Mario Montero, maestro, educador social y pedagogo, en colaboración con la Federació Catalana d'Autisme -que reúne a más de 12 mil familias- y Aetapi, la asociación de profesionales del autismo.

"El raro de los raros"

"Son datos muy contundentes, estas personas están remando a contracorriente y, en sus propias palabras: 'soy el raro de los raros, no encajo ni en la comunidad trans ni en la comunidad autista", describe Montero, autor del estudio, que no esconde que la investigación ha contado con el rechazo de parte de la comunidad trans y de parte de los profesionales del autismo. "Los autores del estudio -aclara- huímos totalmente de la patologización del autismo y obviamente de la transexualidad". Pero la Federació Catalana de Autismo ha remado a favor de esta perspectiva, que se llevó a cabo en el 2024 con 50 entrevistas a personas trans autistas.

Falta experiencia

"La gente no está preparada para atender a personas trans, porque no saben qué vocabulario usar, y además asociado al autismo", explica Montero.

Los especializados en transición de género no tiene ni idea del autismo, y viceversa, y estamos perdidos Mario Montero — Director de la Càtedra Autisme de la UdG

"Los especializados en transición de género no tiene ni idea del autismo, y viceversa, y estamos perdidos", añade. Una de las personas del equipo de investigación es transexual.

"No es una patologia"

"el autismo no es una patología sino una manera diferente de funcionar y ver el mundo", precisa el director el estudio, que pide incorporar a personas autistas en los equipos de tratamiento. La prevalencia del autismo no deja de crecer, advierte Montero. ¿Por qué? "Hay más casos y se detectan más, y se ha ampliado el espectro, y personas que habrían sido antes definidos como con discapacidad intelectual hoy son autistas, o personas que no se habían detectado antes o personas a quien se ha atribuido enfermedades psiquiátricas", detalla el educador. También influye que la edad de la maternidad y paternidad se haya retrasado.

Autismo y salud mental, doble problema

Montero describe como las personas autistas tienen muchas más posibilidades de sufrir problemas de salud mental que la población general. "En adolescentes autistas no se ha producido el diagnóstico cuando era necesario ni se ha dado el apoyo necesario, y el primero que se manifiesta son problemas de salud mental, porque no sabemos que en realidad se trata de una persona autista que no ha recibido ningún tipo de apoyo", describe el investigador. La ansiedad y la depresión son los problemas más comunes en estos casos.

Una detección precoz del autismo nos puede evitar problemas posteriores de salud mental Mario Montero — Director de la Càtedra Autisme de la UdG

En esta ansiedad y depresión puede influir que "no encajas a nivel social" o por las "dificultades sensoriales" y también por la incomprensión, detalla Montero. E incluso habiendo recibido apoyo, yendo a terapia y acompañados, estas personas generan casos de ansiedad y depresión.

La detección precoz evita depresiones

"Una detección precoz del autismo nos puede evitar problemas posteriores de salud mental", subraya el educador social y pedagogo, en base a datos científicos al respecto. "Y el error sería que se enfocara la detección solo desde el Departament de Salut, porque también deben intervenir Serveis Socials y Educació", propone Montero.

Es decir, que prevenir el autismo es bueno para el autismo, obviamente, pero también para evitar que se deriven después problemas psicológicos. Según datos de la entidad británica National Autistic Society, el 40% de las personas autistas tienen ansiedad, el 30% tienen trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y el 28% TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Son datos extrapolables a la realidad catalana y española.

Cómo detectarlo

Los principales indicadores que sirven para detectar el autismo (muchas veces se detecta al entrevistar al hijo, y se constata que la madre o el padre también es autista), según Montero son "las dificultades con el lenguaje, la rigidez de querer hacer siempre las cosas del mismo modo o querer seguir unas rutinas específicas, o las habilidades pre comunicativas como señalar, el contacto ocular y el compartir, y que se da de forma diferente o más tarde".