Estas son las cosas que tienen en común los padres que tienen niños con buenas habilidades sociales

Para poder criar a niños con fuerte inteligencia emocional -que les permite reconocer sus propias emociones y las de los demás- primero es necesario que los padres trabajen en su propia inteligencia emocional, algo esencial tanto para ellos como para los pequeños que crecen a su lado, a los que deben preparar para afrontar situaciones futuras de la mejor manera posible o, al menos, la que les genere menos malestar.

Un proceso lento y costoso

La crianza resulta a menudo una actividad de riesgo y algo desconcertante: de la misma manera que quieres que tus hijos crezcan sanos y felices, también buscas que se conviertan en personas responsables y empáticas.

Y, además, quieres que tengan amigos, formen una bonita familia, se esfuercen y aprendan y resuelvan conflictos de la mejor manera posible.

En este proceso, lento y costoso, la inteligencia emocional asume un gran papel, ya que abarca la identificación y la gestión de todas las emociones que pueden derivar de estos aprendizajes y de miles de situaciones a lo largo de nuestra vida.

Seis prácticas claves

La psicóloga infantil Kelsey Mora, experta en crianza, ha contado a la cadena estadounidense CNBC las seis cosas que debes hacer como padre para intervenir positivamente en el desarrollo de las habilidades sociales e inteligencia emocional de tu hijo o hija.

En primer lugar, se debe ayudar a tus hijos a identificar las emociones. Para ello, se deben expresar -y permitir- todas las emociones, sean agradables o desagradables.

La psicóloga Campos Osa asegura que hay que evitar frases como "no llores" o "no es para tanto", ya que, de esta manera, no se están validando todas las experiencias.

En segundo lugar, hay que tener conversaciones honestas con los hijos, incluso cuando se trata de temas complicados, y enseñar a los niños que también hay que hablar de cosas más incómodas y "buscar apoyo", según asegura Kelsey Mora.

En tercer lugar, es imprescindible cuidar la actitud cuando se discute con alguien delante de un hijo. Ver calmados y hablando con respeto a sus padres le hace interiorizar la posibilidad de discusiones constructivas. Mora explica la importancia de plantear nuevas perspectivas desde donde mirar el conflicto, a través de preguntas como: "¿Cómo crees que se siente tu amigo con lo que ha ocurrido?".

Marcar una guía

En cuarto lugar, la experta en crianza expone la idea de "poner límites". El neuropsicólogo y escritor Álvaro Bilbao menciona en su blog que poner límites a un hijo le "protege" y le enseña "a protegerse", a entender "cómo funcionan las personas" y le marca una guía. Gracias a ellos, el niño aprende también a canalizar sus instintos naturales, por mucha frustración que pueda generar.

La experta también asegura en este punto que solucionar los problemas del niño no le ayuda tanto como los padres piensan y que lo que verdaderamente les hace crecer es que se les faciliten herramientas para superar los desafíos por ellos mismos.

Aprender mientras juegas

Los dos últimos aspectos mencionados en el artículo de Kelsey Mora son: jugar con ellos -ya que los juegos permiten el desarrollo de nuevas maneras de gestionar las situaciones- y prepararles para un futuro.

La anticipación le da la oportunidad a los niños de prepararse para lo que viene y sentirse más seguros. Mora explica que comentar con tu hijo "qué esperar antes de un evento" o plantearle cómo respondería a hipotéticas situaciones le ayuda a prepararse, cada vez más, a los desafíos de la vida.