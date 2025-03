Anna Sabaté, actriz: "El teatro permite un camino para llegar a estados elevados de conciencia"

La salud mental y la gestión de las emociones impregnan cada vez más todos los ámbitos de la actualidad. Y el teatro, que hoy celebra su día mundial, no es una excepción. El éxito de monólogos autobiográficos como 'Boja' (en gira por toda Catalunya) o textos como 'La dona del tercer segona' (estrenada en el 2021), apuestas como 'A la deriva' (con relatos personales sobre el ingreso psiquiátrico), que se estrena de nuevo en el Texas el próximo 14 de mayo, y otras propuesta como el próximo estreno de 'Iceberg' (danza contemporánea y tecno para hablar de suicidio juvenil) son solo una muestra de la eclosión de las cuestiones psicológicas y a veces clínicas en los escenarios. No solo se proyectan sino que se practican: la actriz Anna Sabaté constata el interés por la afluencia de alumnos a sus talleres sobre crecimiento personal.

Sabaté que decidió abrir Philiae por una inquietud personal: "Cuando estudié teatro profesional descubrí una parte mía muy bloqueada, tenía mucho miedo de dejarme ver". Allí echo de menos un acompañamiento personal. Tras ese "sufrimiento" de la carrera teatral descubrió que -según su relato- "tenía un talento especial para ver a la gente por dentro" cuando impartía clases de teatro.

"Estados más elevados de conciencia"

Sabaté (titulada en Coaching y Liderazgo. Máster Practitioner en programación neurolingüística. Màster en Coaching ejecutivo y personal) describe que sus clases se basan en acompañar a los alumnos "en un camino de apertura y de desbloqueo mental, emocional y corporal que les permite entrar en flujo y llegar a estados más elevados de conciencia".

No se trata, asegura, de sustitiur el papel de los profesionales de la salud mental, sino de un proceso de "sanación". Según Sabaté, ella ha creado una metodologia propia basada en su experiencia actoral y de la programación neurolingüística y gestalt. "Pese a que tengo un poco de formación gestalt no me quiero considerar terapeuta, quiero diferenciar la terapia de la expresión artística, del teatro", precisa.

Sabaté ha evidenciado como a lo largo de seis años la demanda de este tipo de cursos ha crecido hasta crear la escuela actual: "desde la pandemia, mucha gente está viviendo todavía en estado de alarma, de emergencia, porque hemos vivido un trauma". Y en sus sesiones aúna trabajo corporal, desbloqueo emocional y la "reprogramación cognitiva de los sistemas de creencias". "Es una liberación de la coraza psicofísica que nos vamos poniendo como mecanismos de defecto que ponemos a lo largo de la vida para defendernos de ciertas amenazas", describe la actriz.

Los trastornos en primera persona, al centro

'Boja' es un de los ejemplos de éxito. Como explica la actriz y docente Mariona Esplugues, que habla en escena de su caso personal, se trata de la posibilidad de que explicar la historia personal sea útil: "Tenía una necesidad personal de explicar mi historia para liberarme, porque me pesaba. Y porque creía que a través de mi historia habría gente que se podría sentir identificada y los podría inspirar o hacer reflexionar. Hacer 'Boja' me ha cambiado la vida."

'A la deriva' es otra apuesta que de nuevo sube a escena el 14 de mayo en el Tantarantana. El teatro verbatim, según explica la actriz Marta Montiel -consiste en "un trabajo a partir de la oralidad, a través de la voz, las inflexiones y las pausas y la respiración, conectas con las emociones de la persona, y cada dramaturga ha escuchado todas las entrevistas previas con los testigos; se le da a todo una forma artística, con elementos como la música, el sonido y el video". Esta obra, interpretada por Montiel y Elies Barberà, incluso ha generado un debate entre profesionales sobre los pros y contras del sistema actual de ingresos psiquiátricos.

"La danza transforma vidas"

En estas entrevista, la bailarina y dramaturga Montse Colomé explica la experienca de crear un espectáculo con personas con un diagnóstico en salud mental: "La danza transforma vidas psicológicamente"

Madre coraje

'La dona del tercer segona', que en su estreno en el 2021 generó numerosos debates con personas y familias con trastornos mentales, sacude la conciencia del espectador con el relato de la madre de un joven con un trastorno, interperetada por Àurea Márquez.

"Viaje a la locura"

El Teatre Lliure estrena el 3 de abril 'El peix daurat', una pieza de la dramaturga y directora 'Anna Agulló Prieto, que interpreta el monólogo sobre el viaje a la locura. "Una defensa de la vida a través del arte", según se describe en la presentación de la propuesta.

Suicidio juvenil

Y por Sant Jordi el Teatre Tantarantana estrena 'Iceberg', basada en los suicidios juveniles y centrada en siete jóvenes que usan la danza, el texto, las proyecciones, la música tecno y las performances para hablar de este problema.