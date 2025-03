Nou Barris logra notables resultados con un plan de salud personalizado y en primera persona

El distrito de Nou Barris de Barcelona cuenta con centro de salud mental que ha logrado grandes resultados con un plan basado en una atención personalizada, que acude a los domicilios y que implanta el llamado 'Peer to peer'. Es decir, el uso de testimonios en primera persona para atender a pacientes con problemas de salud mental. El resultado, según explica con orgullo la psiquiatra y responsable de la entidad (Fundació Centre Higiene Mental), Paloma Lago, son datos mucho mejores que los del promedio de Catalunya en cuestiones como la tasa de mortalidad por suicidio.

Los sesenta profesionales del centro (que comenzó en 1981 con cinco profesionales destacan programas como el PADI, de atención domiciliaria, o los planes de atención individualizada. "Se trata de dar un tratamiento adecuado más allá de lo síntomas y la medicación, basado en el proyecto de vida, las relaciones sociales, el mensaje de esperanza", explica Lago.

El 'Peer to Peer' da una conexión muy diferente a la del profesional; empieza una luz de esperanza e ilusión Alfredo Figomi — Testimonio en primera persona

La atención comunitaria es parte esencial de este centro, junto al tratamiento a colectivos como los jóvenes y las personas mayores. Esto ha hecho, según sus datos, que haya bajado la prevalencia (porcentaje de casos) y también la tasa de hospitalización de los casos más graves.

Hablar el mismo lenguaje

Y uno de los servicios de los dos centros de Salud Mental de Nou Barris es el del trabajo entre pares, entre iguales, entre personas con un diagnóstico junto a otras que lo han tenido, lo han superado, y ayudan a quien está ahora sufriendo. Es el 'Peer to peer'. La asociación Emilia se encarga desde hace años de formar a este tipo de personas que hacen de cómplices de otras que están en un momento delicado.

Álex Marieges, enfermero, Ainhoa García, 'Peer' y Alfredo Figoni, testimonio en primera persona. / JORDI COTRINA / EPC

Ainhoa Garcia es la encargada, en Nou Barris, de hacer este papel de lazo, de vínculo, de apoyo. en una relación horizontal con los pacientes. "Fruto de compartir, los dos nos vamos a casa enriquecidos de la experiencia, es bidireccional". Las sesiones se hacen paseando por el barrio, yendo de compras o tomando un café. Garcia forma parte del equipo de profesionales de Nou Barris. Y lleva a cabo una docena de acompañamientos. Ainhoa viene de un diagnóstico de salud mental y ha estado ingresada media docena de veces en psiquiatría.

"Me hace sentirme útil"

"Hago esto porque de forma egoísta considero que el acompañamiento me beneficia, me hace sentirme útil a la sociedad, mirar a los demás y a mí, me enriquece, es algo que nace de ti, la necesidad de acompañar, de profundizar en procesos", describe Garcia. "La esperanza es el principal valor que me llevo, me ha hecho una persona más humilde, más honrada", añade. "Todos en esta sociedad tenemos algo que decir", defiende.

"Una luz de esperanza"

Alfredo Figoni fue paciente y estuvo haciendo 'Peer to Peer' con Ainhoa. Fue diagnosticado con una depresión mayor y un trastorno obsesivo-compulsivo, que derivó en varios ingresos. Y pasó por todos los recursos del sistema de salud mental. "Desde el primer minuto que fui ingresado por un intento de suicidio -relata-, me negué en muchos aspectos, y si hubiera aparecido un 'peer to peer' la situación hubiera sido otra, nadie se me acercó de par a par y me vi un poco agredido, no me gustó la situación y esto hizo más lenta mi evolución".

Para Figoni, la conversación con Ainhoa generó "una conexión muy diferente a la del profesional porque es muy personal, de confianza y ahí empieza una luz de esperanza e ilusión y empieza a cambiar todo; cuando tienes compañeros con patologías graves, te empiezas a dar cuenta de que tu situación tiene solución".

Una manera de sanar

Àlex Marieges, enfermero del centro, se felicita del éxito de este programa: "Hacemos una apuesta por esta manera de sanar, y Ainhoa forma parte del equipo desde el primer día, y ella nunca se ha tambaleado, el proyecto ha perdurado".

En la actualidad, Figoni está alejado de la situación mas dura de su diagnóstico. Está en paro, sabe que en breve le van a indicar que vuelva a trabajar. Ha sido sastre toda la vida, en grandes almacenes. Tras haber pasado este proceso, ha decidido cambiar de vida profesional. "Me pienso volver a matricular en la universidad para acabar lo que empecé hace 34 años, que fue Medicina, porque he vuelto a tener esperanza", revela.

Con estos mimbres, Paloma Lago aspira a que el centro de Nou barris sea Centre Pilot en la captación de salud mental en Barcelona y consiga una mayor financiación por plaza de asistencia porque, como explica, "la salud mental comunitaria está infrafinanciada".