¿Qué llevó al copiloto de Germanwings a estrellar el avión en los Alpes?

Nadie podrá contestar a la pregunta que encabeza esta crónica. La fiscalía alemana dictaminó que Andreas Lubitz, el copiloto del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes hace ahora diez años, sufría un "episodio psicótico depresivo". En la actualidad, el foco está puesto sin duda en el duelo de las víctimas y en las medidas que se tomaron para evitar situaciones similares.

El delirio es un pensamiento patológico en el que en convencimiento es irrevocable, no podemos convencerlos de lo contrario Narcís Cardoner — Jefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau de Barcelona

Al margen pues del caso de Lubitz, los expertos como Narcís Cardoner, jefe de psiquiatría del Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, describen de qué hablamos cuando nos referimos al fenómeno del "suicidio ampliado". "Se trata -describe Cardoner, con décadas de experiencia clínica- de un fenómeno altamente infrecuente y se plantea cuando existe una psicosis, que puede ser afectiva, en el contexto de una depresión delirante o de un trastorno esquizofrénico".

Pérdida del sentido de la realidad

Cardoner describe que en estos casos el paciente pierde el sentido de la realidad: "El delirio es un pensamiento patológico en el que en convencimiento es irrevocable, no podemos convencerlos de lo contrario, tienen la vivencias de que lo que creen es así". Por tanto, se ha alterado el juicio sobre la realidad, mediante una convicción delirante.

Falso altruismo, revancha o fusión

La forma de pensar de estas personas es la siguiente: "Puede haber un delirio de ruina, catastrofista sobre la realidad, que lleva a la persona a cometer ese suicido ampliando para, en su criterio, evitar el sufrimiento a los demás, siempre desde un convencimiento patológico", describe el psiquiatra.

El duelo por estos suicidios es muy difícil de elaborar, cuesta mucho digerir un sinsentido Narcís Cardoner — Jefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau

De hecho, normalmente el delirio es congruente con el estado de ánimo. Si existe un tono negativo -en depresiones psicóticas delirantes-, de culpa y de catástrofe, de sensación de que 'no hay nada que hacer', entonces el delirio tiene que ver con ello y llevar a una conducta "tan difícil de entender como esta", detalla el responsable de Psiquiatría de San Pau.

También existe el delirio por revancha ('Me habéis hecho daño y me voy, pero me voy con los demás") y la idea de la fusión: 'lo que me pasa a mí le tiene que pasar a los demás, somos lo mismo, si muero, mueren los demás'. Son ejemplos que pone Cardoner fruto de la investigación existente y de su práctica clínica: "Recuerdo el caso de una joven con un brote psicótico paranoide, que estaba convencida de que había personas que querían matarla y matar a su familia; tenía un convencimiento tan fuerte que quería suicidarse y ahorrar el sufrimiento a sus padres, a los que intentó envenenar. No lo logró".

Tratamiento

El tratamiento de estos casos se basa en trabajar con la patología que está en la base de estas conductas. Si es un cuadro depresivo, por ejemplo, hay que tratar esa depresión. Según Cardoner, evidentemente se puede superar este trastorno, pero si se ha provocado daño a terceros, al recuperarse, el paciente tiene "una sensación devastadora, es muy difícil llevar esta culpa encima, y se puede volver a intentar cometer suicidio al hacerse cargo de lo que ha pasado".

Difícil de prever

Cardoner explica que ante estos suicidios ampliados es casi imposible detectar indicios previos porque "cuando la persona llega al convencimiento de que lo que tiene que hacer es eso, parece que su angustia desaparece, porque la decisión está tomada y toda la presión se va, y no es extraño que la gente del entorno, posteriormente al suicidio, diga que había visto a la víctima bien, tranquila".

Elaborar el duelo

El psiquiatra subraya que en casos como el de Germanwings, el duelo de los familiares de los fallecidos es de los más difíciles de elaborar porque se trata de un hecho imprevisto, y de un auténtico sinsentido.