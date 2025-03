5 canciones para dar la bienvenida a la primavera

Spring, spring, spring

'Spring, spring, spring', del musical 'Siete novias para siete hermanos', de 1954. La película fue un acontecimiento en su época y generó una legión de fans que incluso compraban camisas con el color de cada uno de los protagonistas. El tema evoca el despertar de la primavera de un modo algo primitivo, visto con la mirada actual, pero de gran éxito en ese momento.

Spring again

'Spring again', de Lou Rawls, una gran voz del soul, aunque no esté entre los nombres más conocidos de este género. Frank Sinatra, poco habituado a los elogios, lo definió como el cantante más elegante que había escuchado nunca. La canción, de 1977, sugiere la apertura a aventuras emocionales y sentimentales que representa la primavera.

Spring rain

'Spring rain', de Bebo Silvetti, compositor argentino. El tema es de 1977, que se convirtió en un exito absoluto. Silvetti tiene como seña de identidad haber dado un toque elegante, cool, a la música disco. Si Rawls evoca el enamoramiento, Silvetti nos remite a las aventuras sexuales de la primavera tras el ostracismo del invierno.

Waiting for the sun

'Waiting for the sun' de The Doors, perteneciente al disco 'Morrison Hotel' de 1970. Es un tema más crepuscular, que habla de la preparación hacia el cambio y la transformación. Un cambio de etapa simbolizado por el sol. Se trata de una visión más espiritual y trascendente de la primavera.

20 de març

'20 de març´' de Joan Manuel Serrat, perteneciente a su disco disco 'Serrat 4',de 1970, con los arreglos de Ricard Miralles. Este trabajo discográfico, que incluye auténticos himnos, y comienza con este tema '20 de març' que es pura alegría. La canción nos hace ilusionarnos con la primavera, con las experiencias felices, con el florecimiento de la naturaleza. Su letra es un canto a disfrutar de la vida.