Seis poemas para levantar el ánimo

La poesía tiene una capacidad única para poner palabras a lo que sentimos, para acompañarnos en momentos de duda, fragilidad o búsqueda. En el Día Mundial de la Poesía, hemos pedido a varios colaboradores de SanaMente que compartan con nosotros aquellos versos que les sirven de refugio, que les inspiran y les ayudan a seguir adelante cuando el ánimo flaquea.

Las respuestas han sido tan diversas como profundas: desde la fuerza colectiva de 'Cançó de fer camí' de Maria Mercè Marçal hasta la serenidad íntima de 'Proemi' de Joan Vergés, pasando por el amor abnegado de 'Quiéreme' de Luis Eduardo Aute o la esperanza en la resiliencia de Dulce Chacón. Cada poema es una ventana abierta a un sentimiento, a una necesidad de conexión y significado. Porque, como decía Emily Dickinson, si podemos aliviar el sufrimiento de alguien, "I shall not live in vain", no habré vivido en vano.

El poema de Eva Bach

Cançó de fer camí

Vols venir a la meva barca?

—Hi ha violetes, a desdir!

Anirem lluny sense recança

d’allò que haurem deixat aquí.

Anirem lluny sense recança

—i serem dues, serem tres.

Veniu, veniu, a la meva barca,

les veles altes, el cel obert.

Hi haurà rems per a tots els braços

—i serem quatre, serem cinc!

i els nostres ulls, estels esparsos,

oblidaran tots els confins.

Partim pel març amb la ventada,

i amb núvols de cor trasbalsat.

Sí, serem vint, serem quaranta,

amb la lluna per estendard.

Bruixes d’ahir, bruixes del dia,

ens trobarem a plena mar.

Arreu s’escamparà la vida

com una dansa vegetal.

Dins la pell de l’ona salada

serem cinc-centes, serem mil.

Perdrem el compte a la tombada.

Juntes farem nostra la nit.

Maria Mercè Marçal, del libro «Bruixa de dol» (Edicions 62)

Bach, Pedagoga, formadora de formadores, maestra, conferenciante, escritora, ve 'Cançó de fer camí' como un canto marinero que simboliza la fuerza colectiva y la esperanza compartida. La metáfora de la barca perfumada de violetas representa sueños y esperanzas que, aunque frágiles, son irrenunciables. El poema la inspira a remar juntas bajo un cielo abierto, creando una red de apoyo mutuo para seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Esta imagen de avanzar colectivamente, con remos para todos, la empodera y la guía en su manera de ver la vida.

El poema de María José Valiente

No haver-te conegut

No haver-te conegut

seria terrible.

Però terrible terrible.

I no ho sabria.

A sobre, no ho sabria.

Enric Casasses, del Libro 'El nus la flor' (Edicions Poncianes)

A Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, le gusta este poema porque puede aplicarse a todos aquellos seres especiales, lugares y relaciones. A uno mismo, y a la vida, tan bonita y efímera.

El poema de Narcís Cardoner

Proemi

Crida’m des de molt lluny

si vols que et senti,

que no m’arribi el crit

ni cap nom o paraula

que no es trenqui el silenci

dels boscos de la nit.

Llavors sabré que ets tu

qui em crida

i estarem junts.

Joan Vergés, del libro «Com un bosc silenciós» (Lleonard Muntaner grup editor)

Para Cardoner, , jefe de psiquiatría del Hospital de Sant Pau, el poema habla “de la necesidad de una conexión más íntima y profunda que solo puede surgir cuando se deja a un lado el ruido del mundo exterior y se escucha con aquello que podríamos identificar como alma. Esto lo hace profundamente humano y universal”.

El poema de Cristina Vallés

Cristina Vallés , presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD-Catalunya), asocia 'Quiéreme' de Luis Eduardo Aute a experiencias vinculadas con el final de la vida. El poema le evoca la intensidad de aquello que pasa cuando nos queda poco tiempo y como, en algunas circunstancias, decir que “sí” es un acto de cuidado y conexión profunda. Esta historia refleja cómo la poesía puede dar voz a emociones complejas que, más allá de la razón, hay que tomar con el corazón.

El poema de Sara Bujalance

La construcción de un sueño

Siempre hay tiempo para un sueño.

Siempre es tiempo de dejarse llevar por una

pasión que nos arrastre hacia el deseo.

Siempre es posible encontrar la fuerza

necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto.

Y es allí, y solo allí, en la altura, donde

podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión.

Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos,

en lo más profundo de nuestras inquietudes,

podemos abrir los brazos y volar.

... ella ya ha iniciado ese vuelo.

Dulce Chacón, del libro 'Cuaderno de Bitácora' (Hiperión)

Para Bujalance, presidenta de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), "este poema es un canto a la esperanza, la resiliencia y sientes el empoderamiento”.

El poema de Xavier Vidal

et deixen una vida

per viure-la com puguis.

l’has de tornar quan vulguin

si amb una ja en tens prou,

te’n deixaran una altra,

potser.

per tu faràs.

tal com ho fan anar,

crec que els en sobren

Francesc Garriga Barata, del libro 'Tornar és lluny' (Proa)

Xavier Vidal, propietario de las librerías Nollegiu, ha escogido este poema y nos explica porqué: "Me acerco a él cuando veo que las cosas me superan, los versos me hacen darme cuenta de la imposibilidad de estar en todas partes y en todo momento y de que hay alguna fuerza desconocida del universo que juega con nosotros y que siempre perdemos".