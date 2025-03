¿Homofobia interiorizada? Si te sientes identificado con estas siete actitudes, podría estar afectándote

La homofobia interiorizada es un fenómeno que afecta a muchas personas dentro del colectivo LGTBIQ+, aunque a menudo pase desapercibido. Se trata de la internalización de prejuicios y creencias negativas sobre la diversidad sexual y de género, producto de una socialización en entornos donde se ha enseñado que lo heterosexual y cisnormativo es lo “natural” o lo “correcto”. Esto puede generar conflictos internos, malestar emocional y actitudes que terminan perpetuando la discriminación, incluso dentro del propio colectivo.

A lo largo de la historia, la sociedad ha reforzado una visión sesgada sobre la diversidad afectiva y sexual, lo que ha provocado que muchas personas desarrollen sentimientos de culpa, vergüenza o rechazo hacia sí mismas. La homofobia interiorizada no se manifiesta de una única manera, sino que puede tomar diversas formas y expresarse a través de pensamientos, emociones o comportamientos que impactan tanto en la vida personal como en las relaciones con otras personas.

¿Por qué algunas personas desarrollan homofobia interiorizada?

Las causas de la homofobia interiorizada son diversas y dependen del entorno en el que una persona crece y se desarrolla. Uno de los principales factores es la educación recibida en la infancia y la adolescencia. Crecer en un ambiente donde se ridiculiza o estigmatiza la diversidad sexual y de género puede hacer que la persona adopte estos mismos discursos y los aplique sobre sí misma.

Los medios de comunicación también han jugado un papel relevante en la construcción de la percepción de la diversidad afectiva y sexual. Durante años, la representación de personas LGTBIQ+ en la televisión y el cine estuvo cargada de estereotipos negativos, lo que reforzó la idea de que sus experiencias eran marginales o erróneas. Aunque en la actualidad se ha avanzado en este aspecto, todavía persisten discursos que impactan en la autoestima y la percepción que las personas tienen sobre sí mismas.

Otro factor clave es la relación con la familia y el entorno cercano. En muchos casos, la necesidad de encajar y ser aceptado lleva a ocultar la propia identidad o a adoptar actitudes que refuercen los valores dominantes, aunque estos sean contrarios a la propia vivencia. La presión social y el miedo al rechazo pueden generar una lucha interna constante que dificulta la aceptación de la identidad.

Siete actitudes que pueden indicar homofobia interiorizada

Es fundamental identificar cómo la homofobia interiorizada se infiltra en el día a día para poder comprender sus efectos y, en caso necesario, comenzar un proceso de cambio. Por eso, es tan importante detectar las señales.

Estas son las siete actitudes que pueden indicar homofobia interiorizada:

1. Evitar demostrar afecto en público

Muchas personas que han interiorizado prejuicios sobre su orientación sexual o identidad de género sienten incomodidad o incluso miedo al demostrar afecto en espacios públicos. Esto puede traducirse en evitar tomarse de la mano con su pareja, reprimir muestras de cariño o incluso evitar miradas cómplices en determinados entornos.

Detrás de esta conducta puede haber un temor profundo a ser juzgado, observado o incluso agredido. Sin embargo, también puede existir la creencia de que las muestras de afecto entre personas del mismo sexo o con expresiones de género no normativas son inapropiadas, mientras que las de las parejas heterosexuales son perfectamente aceptables.

2. Sentir rechazo hacia ciertos estereotipos del colectivo

La diversidad dentro del colectivo LGTBIQ+ es inmensa, y cada persona vive su identidad y orientación de una forma única. Sin embargo, una actitud común de la homofobia interiorizada es rechazar a quienes rompen con los esquemas tradicionales de género o a quienes tienen una expresión de género más visible o marcada.

Expresiones como “no tengo problema con las personas LGTBIQ+, pero no me gustan los que exageran” o “no quiero que me asocien con ese tipo de gente” pueden indicar que la persona aún no ha deconstruido ciertos prejuicios que afectan su propia aceptación.

3. Justificar o minimizar la discriminación

Cuando alguien interioriza la homofobia, es posible que relativice comentarios o actitudes discriminatorias argumentando que “no es para tanto” o que “es solo una broma”. Esta tendencia a justificar la discriminación puede deberse a un mecanismo de defensa para evitar el conflicto o la confrontación.

Frases como “siempre ha sido así” o “no hay que ser tan sensible” pueden encubrir una dificultad para reconocer que ciertas conductas atentan contra la dignidad de las personas.

4. Sentir culpa o vergüenza por la propia identidad

Muchas personas experimentan sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con su orientación sexual o identidad de género, especialmente si han crecido en entornos donde estos aspectos se consideraban inadecuados o moralmente cuestionables.

Este tipo de emociones pueden llevar a intentar ocultar la propia identidad, evitar hablar del tema o incluso desear que las cosas fueran diferentes.

5. Buscar la validación en la heterosexualidad

Algunas personas con homofobia interiorizada buscan constantemente la aprobación de entornos heteronormativos, intentando encajar y adaptarse a patrones tradicionales de conducta. Esto puede manifestarse en elegir amistades, formas de vestir o expresiones que sean percibidas como "aceptables" dentro de contextos donde la diversidad se ve con recelo.

6. Negarse a participar en espacios seguros del colectivo

Rechazar activamente espacios de socialización con otras personas LGTBIQ+ por considerarlos "innecesarios" o "exagerados" puede ser una forma de distanciarse de la propia identidad. Aunque cada persona elige cómo vivir su experiencia, esta actitud podría estar vinculada con la homofobia interiorizada si está impulsada por la necesidad de demostrar que no se es "como el resto".

7. Tener dificultades para establecer relaciones afectivas

La homofobia interiorizada también puede afectar la forma en que una persona se vincula emocionalmente. El miedo al compromiso, la dificultad para expresar afecto o incluso el sabotaje de relaciones significativas pueden ser reflejo de creencias negativas sobre la propia identidad y la validez de las relaciones dentro del colectivo.

Reconocer la homofobia interiorizada es el primer paso para cuestionarla y empezar a desmontar los prejuicios que limitan el bienestar emocional. La aceptación personal y el respeto por la diversidad son procesos que requieren tiempo, pero que permiten construir una vida más plena y libre de culpas. Identificar estas actitudes y reflexionar sobre su impacto es fundamental para fomentar el bienestar y fortalecer la autovaloración.

* Ángel Rull, psicólogo.