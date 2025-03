"Los problemas de salud mental son frecuentísimos en niños con problemas de aprendizaje"

Quien conoce a la doctora Anna Sans Fitó sabe que es de las que no se calla, en especial cuando se trata de defender su especialidad profesional: el diagnóstico y tratamiento de trastornos de aprendizaje en los niños. Hace años que pide, reclama, que la escuela y la administración se impliquen. Ahora, coincidiendo por cierto con la Semana Mundial del Cerebro, el Govern ha anunciado cribajes a todos los alumnos para detectar dislexias o otros trastornos de aprendizaje como problemas del lenguaje

-¿Qué opina de esta medida, anunciada este lunes por la titular de Educació, Esther Niubó?

-La primera impresión es positiva porque cualquier cosa que se haga en la dirección de mejorar la atención a los niños y niñas con problemas de neurodesarrollo y de aprendizaje es positiva.

Y porque hasta ahora en Educació no había propuestas claras en este sentido. Existía incluso una cierta aversión, se decía que se estaba medicalizando la educación sin tener en cuenta que son trastornos con base neurobiológica pero en los que también intervienen diversos actores, desde el sanitario al educativo y el de los derechos sociales.

-Es importante subrayar, pues, que estos trastornos han de ser tratados también desde una vertiente social?

-Existen, claramente, los tres factores que he citado -el neurobiológico, el educativo y el social-, que influyen, por descontado, en el aprendizaje, que es lo más importante que hacen los niños desde que nacen hasta la edad adulta: aprender, en el sentido amplio de la palabra.

-¿Son muy frecuentes, estas dificultades o trastornos?

-Son frecuentísimos, son los trastornos crónicos más frecuentas, afectan en torno al 15% de la población en edad escolar. La dislexia, a un 10%, el TDAH (Trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad), entre un 5 y un 7%, los trastornos del lenguaje y la discalculia afectan al 5% y el TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) leve, alrededor del 1%.

-El Govern subraya que los cribajes permiten prevenir...

-La dislexia, la discalculia el TDAH y los problemas de lenguaje, si se detectan y se tratan bien, no han de generar limitaciones significativas en la vida académica y mucho menos abandono escolar, como sí está pasando.

Un estudio de 'SJD Mind Escuelas' del Hospital Sant Joan de Déu, cifra en un 18% los niños catalanes con trastornos del neurodesarrollo. Y lo más grave es que uno de cada tres no lo sabía.

-¿Por qué?

-A los maestros no se les dan herramientas suficientes ni para detectarlos ni para ayudarlos, ni el material adecuado. Si se elaborara material adecuado para cada etapa educativa, para facilitar el aprendizaje a los niños con trastornos de aprendizaje, por ejemplo libros adaptados para los alumnos con dislexia, serviría para todos los centros. Otro de los graves problemas es que el diagnóstico de los problemas de aprendizaje no está cubiertos, en su mayoría, por el servicio público de salud.

-Esto genera desigualdad porque las familias que pueden acuden a la privada...

-Tenemos una desigualdad social porque hay un porcentaje brutal de niños de familias que no pueden pagar el diagnóstico ni el tratamiento de reeducación. Y si encima son familias cuyos padres no tienen la capacidad ni el nivel cultural para ayudar a sus hijos en las tareas escolares, porque muy probablemente ellos también fracasaron en la escuela por los mismos problemas, son niños que a menudo en tercero de primaria ya los hemos perdido.

No podemos conformarnos con atribuir las dificultades a su problema socioeconómico y no contemplar que la probabilidad de que tengan además un problema de aprendizaje es alta por el componente genético de la mayoría de estos trastornos.

-El Govern ha anunciado cribajes en tercero, en quinto de primaria y en la ESO...

-Van tarde. Un cribaje de dislexia en tercero es ir tardísimo. Hacerlo a los cinco años para trastornos del lenguaje es tardísimo también. Cuanto más pequeño es el niño más se beneficia de la reeducación por la mayor plasticidad de su cerebro a crear nuevas conexiones neuronales y que el pronóstico mejore. Además, el diagnóstico precoz evita mucho sufrimiento emocional y problemas de autoestima.

-¿Qué relación existe entre estos trastornos y los problemas de salud mental de los niños y adolescentes?

-Existe una relación clarísima. La primera causa de que un niño no tenga bienestar emocional es que las cosas no le vayan bien. Y no le van bien cuando ve que no aprende como los demás, por más que se esfuerce. Ante un niño con ansiedad, alteración del humor y del estado de ánimo siempre hay que descartar la presencia de un Trastorno del aprendizaje. Por eso, cuando un niño tiene un malestar emocional tienes que descartar que no le pase algo que hace que las cosas no le vayan bien.

Cuando evaluamos a los niños con problemas de aprendizaje pasamos cuestionarios sobre su bienestar emocional a la escuela, a los padres y al niño.

-¿En estos niños hay más casos de problemas de salud mental?

-Los indicadores de ansiedad y depresión son elevadísimos. Son niños que tienen una autoestima muy baja. Se esfuerzan y ven que siguen aprendiendo peor. Y son objeto de juicios gratuitos como "te tendrías que esforzar más". Y son blanco de asedio escolar. Son frágiles, inseguros y los compañeros a veces les llaman 'tonto' o ellos mismos se consideran menos inteligentes que los demás.

Los problemas de salud mental secundarios son frecuentísimos en la población con problemas de aprendizaje. Y en el caso del TDAH, genera más posibilidades de conductas de riesgo, de consumo de tóxicos y adicciones a partir de la adolescencia. El abordaje correcto de estos trastornos iría a favor de mejorar la salud mental de la población.

-¿Podría ser al revés, que los trastornos mentales generen problemas de aprendizaje?

--Un niño que tiene un malestar emociona no está en condiciones de aprender bien. Pero esto no le va a crear un trastorno de aprendizaje como tal. Pero en el diagnóstico de un niño con dificultades de aprendizaje nunca hay que olvidar la valoración de los aspectos emocionales, que con mayor frecuencia no serán la causa, pero que a menudo coexisten y hay que tenerlos presentes en el tratamiento psicoeducativo.

-¿Cómo se han de abordar estos casos?

-Cuando hablamos de salud mental, de neurodesarrollo y aprendizaje, se trata de trastornos que los clínicos afrontamos teniéndolo todo presente y, por ello, los equipos han de ser multidisciplinares. Siempre he querido contar en los equipos que he trabajado con profesionales de la neuropsicología, psicología clínica, psicopedagogía, logopedia, psiquiatría infantojuvenil y neuropediatria. Solo con esta visión amplia ayudaremos los niños y mejoraremos el nivel y el éxito educativo del país.