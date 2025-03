El patriarcado y la masculinidad también lesionan la salud mental

Las masculinidades están en crisis. No porque el feminismo las haya desorientado, como suelen clamar los discursos reaccionarios, sino porque el modelo hegemónico de hombre, basado en la fortaleza y la contención emocional, muestra cada vez más grietas. Esta es una de las tesis de 'Homes, amor i cures: masculinitats contra l’auge reaccionari' (Sembra Llibres), el nuevo libro de Francesc Miró, periodista y escritor valenciano. Un texto que, más allá del análisis político, parte de una vivencia personal: dos rupturas sentimentales que le obligaron a replantearse su relación con las emociones, los cuidados y el afecto.

“El libro iba a ser un ensayo sobre cómo la ultraderecha ha movilizado el antifeminismo para ganar votos, pero en ese momento de mi vida sentí que necesitaba hablar de otra cosa”, explica Miró. “Descubrirme soltero y feminista, después de años en pareja, me hizo cuestionar cómo me había relacionado hasta entonces y la imagen que proyectaba como hombre. Al mismo tiempo, vivir solo me hizo darme cuenta de la cantidad de tareas de cuidado que delegaba inconscientemente en la parte femenina de la relación. Y pensé: aquí hay un tema”.

Masculinidades y salud mental: un vínculo olvidado

Miró señala que la forma en que los hombres viven la salud mental tiene mucho que ver con los mandatos de la masculinidad hegemónica. “Los psicólogos Robert Brannon y Samuel Juni definieron un mandato de la masculinidad llamado Sturdy Oak, que dice que el hombre debe ser como un roble robusto: imperturbable ante la crisis, capaz de resolverlo todo solo y sin expresar emociones”, explica. “Este modelo genera una gran contradicción interna porque, en realidad, nos hace mucho daño”.

Las consecuencias son visibles en los datos: en 2023, de las 4.116 muertes por suicidio registradas en España, 3.044 fueron de hombres y 1.072 de mujeres. Además, el Observatorio de la Fundación FAD Juventud indica que los hombres asumen más conductas de riesgo y son menos propensos a pedir ayuda psicológica. “Vivimos en un sistema patriarcal que tampoco nos hace felices a nosotros. Los hombres que lean el libro pueden darse cuenta de que muchos de sus malestares tienen su origen en este sistema y, en lugar de ver el feminismo como un ataque, entenderlo como una oportunidad para vivir mejor”.

Uno de los grandes descubrimientos del autor durante la escritura del libro fue cómo su relación con su propio cuerpo estaba condicionada por los referentes masculinos con los que creció. “Compararse con el modelo heteronormativo de hombre musculado y fuerte afecta nuestra autoestima desde la infancia. Cuando empecé a analizar por qué me costaba mirarme al espejo, recordé la vergüenza en los vestuarios de educación física, los silencios incómodos delante de otros hombres. Esto también es violencia estética”.

El hombre ante el amor y los cuidados

El libro no solo aborda la salud mental, sino también cómo los hombres viven el amor y los cuidados. Miró parte de una idea que a menudo pasa desapercibida: “Los cuidados son políticos. Y la masculinidad hegemónica siempre los ha menospreciado, los ha delegado en las mujeres”. Comenta que esto se ve claramente en la lucha por el permiso de paternidad: “Ha sido el feminismo quien ha luchado para conseguirlos; sin embargo, no hemos visto grandes manifestaciones de hombres exigiendo el derecho a cuidar de sus hijos. Esto debería hacernos reflexionar”.

Para Miró, la brecha en la forma de vivir los cuidados se nota en cómo los hombres han aprendido a relacionarse con sus emociones. “Muchos hombres no empiezan a pensar en el cuidado hasta que se encuentran en una situación que les obliga a hacerlo: la enfermedad de un ser querido, la paternidad, la soledad. Pero este aprendizaje debería empezar mucho antes, no cuando ya no queda otra opción”.

Esta distancia con los cuidados también afecta a las relaciones entre hombres. “Cuando tenemos un problema, ¿realmente nuestros amigos de toda la vida son los primeros a quienes acudimos? ¿O cuándo tenemos un problema del que no sabemos hablar o no estamos bien, recurrimos a las mujeres de nuestro entorno? Porque si la respuesta es la segunda, hay que reformar la red afectiva. Hay que hacerla más diversa y completa, hablar de nuestros problemas con otros hombres”.

Hacia otras formas de ser hombre

En un momento en que la extrema derecha capitaliza el miedo de muchos hombres ante los cambios de paradigma, Miró apuesta por una masculinidad más abierta y flexible. “El auge reaccionario premia modelos tóxicos de masculinidad, figuras como Trump o Elon Musk, que representan al hombre ‘triunfador’ dentro de la pirámide de poder. Pero, al final, este modelo tampoco les beneficia: no los hace más felices, solo más aislados”.

Por ello, reivindica el papel transformador del amor. “El amor puede ser revolucionario, porque nos hace salir de nosotros mismos, nos obliga a mirar al otro y a cambiar patrones. Hay muchas mujeres que ya no quieren relaciones con hombres que no han hecho este proceso. Esto está generando un cambio profundo, aunque muchos hombres no se den cuenta”.

¡Pero, ¿por dónde empezar? Miró lo tiene claro: “No hay receta mágica, pero un buen primer paso es dejar de premiar actitudes tóxicas. Si un amigo hace un comentario machista, no calles. Si otro está pasando por un duelo, no le des solo una palmada en la espalda. No te limites a estar ahí físicamente o a evadirte en el hedonismo: hablad de lo que sentís”.