"He llegado a pensar que no valía la pena como persona"

Tiene 20 años y ha sufrido un Trastorno de la Conducta Alimentaria. Un sufrimiento al que hay que añadir otro, el del estigma y el desprecio, incluso de su propia familia, de tintes machistas, que esperaba que Martina fuera un varón y que al saber que sufría el Trastorno la vieron como una carga. "He llegado a pensar que no valía la pena, que no merecía que nadie me quisiera ni estuviera a mi lado", relata esta joven de 20 años con gran coraje en un debate público organizado por el Hospital de Bellvitge con cuatro mujeres valientes que relatan el doble peso: el de su diagnóstico y el de la presión por ser mujeres.

Debate ’Salut mental en clau de dona’ sobre salud mental y género, con mujeres afectadas por diversos trastornos, en el Hospital de Bellvitge / FERRAN NADEU

Núria ha sufrido adicción al juego, y en su caso ha convivido con un prejuicio clarísimo: "Es diferente en los hombres ¿Por qué no vemos igual a una mujer en las máquinas tragaperras que un hombre, que viene del camión y está con el cubata y tirando monedas? Cuando levantas la voz como mujer, te sientes diferente, como si no tuvieras los mismos derechos".

Ana sufrió en carne viva los síntomas del estigma cuando sufrió depresión posparto. "Hallé mucho estigma y minimizaba los síntomas porque tenía miedo de que se llevaran a la niña", recuerda.

Nuria explica su experiencia durante la charla organizada en el Hospital de Bellvitge / FERRAN NADEU

Maternidad

Uno de los estigmas que pesan sobre mujeres como Martina, Ana, Núria y Ana, es el de plantearse la maternidad. No en vano, Ana -que sufre un trastorno de bipolaridad y Trastorno Obsesivo Compulsivo- ya tuvo que escuchar, cuando sufrió depresión posparto, que su pareja le decía: "Mira como estás, estás loca, esto es por tu culpa". "Quería tener un segundo hijo, me lo he planteado y he decidido que no; me sentía culpable, por si esto es hereditario y por el hecho de que me pueda poner mal y no poder asumirlo", relata abiertamente.

Ana sufrió en carne viva los síntomas del estigma cuando sufrió depresión posparto. / FERRAN NADEU

Martina ni se plantea tener hijos, a su edad. Quiere seguir estudiando. Pero en su entorno ya la presionan, cuando les explica que quiere cursar un máster, tras la carrera: "A ver si se te va a pasar el arroz".

Núria recuerda que "en el momento de ser madre, te vienen las cosas encima y tienes la presión de que tu eres la que no puedes fallar. Y si tienes alguna enfermedad, imagínate cómo es esta presión".

Ana comparte su testimonio como mujer diagnosticada de Trastorno Obsesivo Compulsivo / FERRAN NADEU

La carga de la culpa

Las cuatro relatan como la culpa las atenaza, en mayor o menor medida, a la hora de convivir con su trastorno. "Tu misma piensas que eres una fracasada, te lo hacen sentir así, te dicen que una mujer no puede hacer esto, y esto pasa en el nivel familiar, el entorno que te ha de proteger más", describe Nuria. "Tenemos la autoestima un poco baja -explica Ana, diagnosticada con TOC-, la culpa es algo que compartimos bastante, y probablemente es una cuestión de género pero también de condiciones". Ana, con TOC y trastorno bipolar, confiesa: "La culpa me mata, no tener la casa impecable...no contestar a tu hija como es debido, tener menos paciencia... Esto a mí me marca".

Martina se rebela contra el falso proteccionismo masculino: "Cuando verbalicé que soy bulímica me dijeron 'claro, como eres tan poquita cosa, si tuvieras una pareja que te cuidara...' "No necesito a un hombre fuerte, a un macho, sé cuidarme sola y tengo espacios donde hablar y pedir ayuda". Este testimonio, el más joven del debate, lanza una advertencia final sobre los avances del feminismo: "Estamos en un punto de inflexión, estamos tirando más hacia atrás que adelante y esto me da miedo porque mis derechos como mujer cada vez están más cogidos por un hilo".

Callar para no perder la custodia

Ana relata que una de las consecuencias de ser mujer y sufrir un trastorno es no poder explicarlo, debido al estigma: "No es lo mismo decir 'soy hipertensa' que 'soy bipolar y hoy estoy hipersexualizada porque estoy más subida'. Mi ex no se podía enterar de que era bipolar o tenía TOC porque tenía miedo a que con esto me quitaran la custodia de la niña". Núria recuerda que en un ingreso vio como a las mujeres les asignaban tascas de limpieza y cocina: "Esto es de un empoderamiento que te mueres", ironiza.

Ana, con TOC, constata, como sus compañeras, que los estereotipos la acabaron afectando a su percepción de sí misma: "Una de mis obsesiones era 'me estoy volviendo loca'; cargas conceptos y estereotipos y ya no es tanto la enfermedad como lo que va asociado al diagnóstico, es una mochila que pesa llevarla"