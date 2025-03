Los adolescentes estamos transformando el mundo para que la salud mental sea prioritaria

Ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental para adolescentes, y quiero hablar desde mi experiencia como adolescente, pero no desde la visión pesimista de siempre, sino desde la perspectiva de la lucha y la resistencia. Muchas veces nos llaman la "generación de cristal", como si no fuéramos fuertes. Pero la verdad es otra: somos valientes, conscientes y estamos cambiando la forma en que se habla de la salud mental.

Aprendemos a reconocer lo que sentimos, a pedir ayuda sin miedo y a apoyar a nuestros amigos cuando lo necesitan. No nos callamos porque sabemos que hablar es el primer paso para sanar. Queremos que el mundo entienda que cuidar de la salud mental es tan importante como cuidar de la salud física, y que reconocer nuestras emociones no nos hace débiles, sino humanos.

No todos estamos mal, y eso también importa. Hay quienes han encontrado formas de cuidarse, de crecer, de compartir momentos felices. Existen redes de apoyo, amistades reales y espacios donde podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. El tema de la salud mental ya no es un tabú entre nosotros. Sabemos que no siempre será fácil, pero estamos dispuestos a dar los pasos necesarios para estar bien.

Claro que enfrentamos presiones: la escuela, las expectativas, las redes sociales. Vivimos en un mundo que muchas veces nos exige demasiado y nos hace sentir que nunca somos suficientes. Pero no nos rendimos. Buscamos maneras de manejarlas, promovemos el autocuidado, normalizamos la terapia y exigimos que se nos escuche.

Queremos que los adultos comprendan que no estamos exagerando cuando hablamos de ansiedad, de estrés o de emociones que a veces nos abruman. No pedimos menos responsabilidades, solo queremos más comprensión y apoyo para enfrentar nuestros retos de una manera sana.

Hoy y siempre quiero celebrar nuestra autenticidad, nuestra empatía y la manera en que estamos transformando el mundo para que la salud mental sea una prioridad. Pedir ayuda no es debilidad, es una muestra de fuerza. Necesitamos seguir construyendo espacios donde hablar de nuestros sentimientos no sea motivo de vergüenza, sino de orgullo. Queremos un futuro en el que nadie tenga que ocultar su dolor por miedo al qué dirán, donde la terapia sea accesible y donde la educación emocional sea parte de nuestro crecimiento.

Sigamos apoyándonos, hablando y construyendo juntos un futuro donde todos podamos estar bien. Porque cada voz que se alza en favor de la salud mental es una victoria para todos.