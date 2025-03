'La sustancia' de Demi Moore pone sobre la mesa la Midorexia, el pánico a envejecer

'La sustancia', la película de ciencia-ficción con toques gore de Coralie Fargeat, protagonizada por Demi Moore, competirá en los Oscar en diversas categorías. El film gustará más o menos pero es indudablemente una manera contundente de poner sobre la mesa la llamada 'midorexia', el pánico a envejecer que lleva a algunas personas a llevar a su cuerpo al límite para tratar de evitar lo inevitable. Esta es una preocupación creciente, estudiada en psicología, propia de la cultura consumista occidental. En cambio, en otras latitudes se valora la vejez como sinónimo de experiencia, respeto y ejemplo para los jóvenes.

En Europa se asocia vejez a estar activo pero también que no sean una carga, que no molesten Feliciano Villar — Catedrático de Psicología del Envejecimiento de la Facultad de Psicología de la UB

Se trata de un estudio de la Trier University en Alemania, en el que ha participado la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona. Ha encuestado a 800 personas de más de 60 años, procedentes de Camerún, Hong Kong, Alemania y la República Checa.

El catedrático de Psicología del Envejecimiento de la UB Feliciano Villar (integrante del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació) explica como la investigación ha constatado como en el país africano y en Hong Kong las actitudes relacionadas con las personas mayores son positivas. "En cambio, en Europa se asocia vejez a estar activo y disfrutar de la vida pero también con la idea de que se espera de los ancianos que no sean una carga, que no moleste y que se mueran antes para no tener que pagarles la pensión", explica Villar.

Villar explica que la obsesión por no envejecer tiene, por tanto, una parte cultural que tiene que ver con la competitividad y el individualismo extremos. "Existe un montaje de intereses creados sobre modelos culturales, toda una industria relacionada con la cosmética, el fitness, el wellness.. si a esto le añades una sociedad muy orientada al consumo, al logro personal, lógicamente se potencian estas actitudes" relacionadas con la 'midorexia'.

¿Cuándo se convierte en preocupante?

El catedrático da pautas sobre cuándo empezar a preocuparse "si la preocupación invade tu vida cotidiana, no puedes dejar de pensar en ello, y cuando es algo invasivo; es decir, hacer deporte está muy bien pero si toda la vida gira en torno al gimnasio, deja de ser sano".

¿Envejecimiento activo? Un arma de doble filo

Con la obsesión por los cuerpos jóvenes, el bótox, el gimnasio...convive el concepto del envejecimiento activo. Para Villar "estas ideas del envejecimiento activo son muy bien intencionadas, pero si implican estándares excesivamente altos, pueden agudizar actitudes edadistas, porque no todo el mundo puede hacer pesas a los setenta años ni correr maratones; si intentamos trasladar patrones de éxito de la vida de la mediana edad hacia la vejez vamos a dejar a mucha gente por el camino".

¿Envejecer es duro?

El término medio, según este experto, tiene que ver con diferenciar varias etapas y consecuencias. Por un lado, es cierto que los órganos del cuerpo tienden al declive, "pero si trasladamos esto a la dimensión psicológica entonces damos una visión excesivamente pesimista". Por ello, propone diferenciar la etapa de los 60 a 80 de la que es denominada como cuarta edad. En la primera etapa se puede disfrutar mucho de la vida, la posibilidad de enfermedad es baja. A partir de los 80 o 85 hay más discapacidad, dependencia e incluso de demencia "y ahí es donde es muy difícil que el declive físico no afecte a otras esferas" de la persona y a sus relaciones.

Respecto a los antídotos frente a la tendencia de ciertos jóvenes de incorporar el bótox a su pauta de juventud, o a la idea del antienvejecimiento como concepto, Villar propone "desactivar entre todos, y los medios de comunicación tienen su papel, la presión que ejerce la industria porque esto del antiaging es un uso muy superficial de una expresión, porque nadie hablará de métodos antijóvenes o antimujeres".