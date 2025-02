Marian Rojas Estapé: excelente comunicadora con un discurso reduccionista y perjudicial

Ante todo quiero señalar que no me siento nada cómoda hablando de personas con nombres y apellidos. Por eso mis observaciones y reflexiones principales serán sobre el contenido.

Vaya por delante que Marian Rojas como comunicadora me parece excelente, se expresa con una gran claridad y divulga aspectos relacionados con el funcionamiento del cerebro de una manera muy comprensible, amena y práctica. Pienso que su tarea acerca al gran público una serie de temas y conocimientos de neurobiología que son bastante áridos y al mismo tiempo reviste la psiquiatría de un toque humanizador que hace mucha falta en este ámbito, en el sentido que lo que propone va más allá de la medicación y de la mirada centrada en la patología, y eso me parece muy necesario. También me gusta su tono y lo que irradia ella personalmente.

En cuanto al contenido, está tan circunscrito al ámbito de la biología que incurre a menudo en un reduccionismo biológico y deriva en un planteamiento primordialmente cognitivo-conductual de la salud. Eres lo que haces y lo que te dices; todo es consecuencia de lo que haces, de lo que te dices y de quién te rodeas (la persona vitamina), y eso no es tan simple, es mucho más complejo.

Reduce el bienestar o la salud psíquica a unas acciones y comportamientos muy concretos, dirigidos a activar las denominadas hormonas del bienestar (endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina), unas acciones que hay que repetir con autodisciplina y de manera constante hasta que se conviertan en hábitos automáticos de vida, lo cual comporta el riesgo de convertirnos en una especie de autómatas adictos a “chutes” neuroquímicos. Se nos da a entender que, para estar bien, debemos estar constantemente haciendo cosas “dopamínicas” o “serotonínicas”, y rodeándonos de personas “oxitocínicas”.

Es un planteamiento bastante simple que, a pesar de querer promover la salud, puede acabar descuidándola, vulnerándola o perjudicándola, ya que esta actividad o activación neurobiológica constante puede tapar, disfrazar o anestesiar emociones profundas como miedos existenciales, desiertos interiores, heridas intrapsíquicas y tristezas y malestares internos que crecerán a la sombra, se cronificarán, derivarán en perturbación, se manifestarán por otras vías disfuncionales o estallarán de formas insanas, si nos limitamos a engañarlos con “endorfinas”. Todo esto genera impactos que pueden maquillar nuestra realidad interna pero que en el fondo son superficiales y efímeras.

Y es que el verdadero bienestar requiere algo más que reacciones químicas cerebrales, exige también un saber reconocer, transitar, sostener e incluso abrazar la vulnerabilidad, la impotencia, el caos, los momentos de carencia de sentido, de dirección, de confianza o de ilusión. Las personas a veces cuando más nos humanizamos es precisamente cuando estamos perdidas o nos vemos obligadas a transitar por zonas oscuras e ingratas, y ni la constante actividad ni ninguna reacción bioquímica nos lo pueden ahorrar o deberían ahorrarlo.

He leído una serie de críticas marcadamente ideológicas y muy severas, que catalogan esta visión de neoliberalismo disfrazado de neurociencia. Yo no me atrevo a tanto, en el sentido que creo en su honestidad y quiero creer por tanto en la nobleza de su propósito. Pero estoy de acuerdo en que es un planteamiento que hace recaer toda la responsabilidad de la salud o del bienestar en la persona y desatiende por completo la realidad social y la influencia del entorno, menospreciando factores tan determinantes como la equidad, la igualdad de oportunidades, la dignidad de las condiciones de vida y laborales, la inclusión, la justicia social y otros.

Los factores generadores de salud son tan intrínsecos como extrínsecos, existe una responsabilidad inexcusable del individuo en la propia salud (mental-emocional en este caso) pero es igual de inexcusable la responsabilidad de los poderes públicos, políticos y sociales.

Exigimos simplificar y luego nos quejamos

Finalmente, una última reflexión que también conviene tener en cuenta (y lo digo por experiencia propia) es que una mayoría de medios de comunicación, y la televisión o los reels en particular, tienen unos tempos y unos formatos que buscan el titular, el impacto, la receta simple, y no facilitan en absoluto abordar estas temáticas y la des de la calma, la complejidad y la profundidad que requieren. También muchas ideas quedan absolutamente fragmentadas y distorsionadas cuando se descontextualizan. Es muy curioso porque somos una sociedad que exige respuestas simples a temas complejos y después criticamos y nos quejamos de las simplificaciones.