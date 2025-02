Marian Rojas, ¿Ángel o demonio de la autoayuda?

Ha vendido 3 millones de libros en todo el mundo. Sus textos se han publicado en 40 países. Ha sido traducida a 25 idiomas. No es un premio Nobel ni ningún cantante ni actriz. Es psiquiatra. Nadie como ella ha logrado tantos seguidores. Llena auditorios, su consulta está saturada y no concede entrevistas salgo excepciones como la reciente visita al 'Hormiguero'. Marian Rojas Estapé es un fenómeno mundial de la autoayuda.

Un fenómeno tan grande es su éxito que ha cosechado también perfiles falsos en las redes y críticas feroces. La suya es una mirada positivista para lograr cambios hormonales en positivo y en buscar a tu "persona vitamina", no en vano uno de sus libros se titula "Cómo hacer que te pasen cosas buenas". Algunos profesionales consideran contraproducente su mensaje y la asocian a posiciones muy conservadoras. Analizamos de la mano de profesionales y activistas el fenómeno Rojas, sin apriorismos.

Paloma Fernández Corcuera, psiquiatra clínica

"Dar a conocer los mecanismos fisiológicos de las emociones como hace Marian Rojas me parece enriquecedor y positivo para que las personas sean más autónomas emocionalmente. No entiendo por qué las aportaciones de Marian Rojas han suscitado tantas críticas. Por más que lo pienso no lo entiendo: ignorancia, consideraciones ideológicas, celos, envidia… no encuentro explicación.

Lo único que me viene a la cabeza es que traten de polemizar con alguien conocido para conseguir ellos mayor notoriedad. Los que critican a Marian no son ni psiquiatras ni psicólogos clínicos ni enfermeras de salud mental. Ninguno tiene la capacitación de trabajar en la sanidad pública".

Antonio Serrano, activista en primera persona

"Marian Rojas es de un reduccionismo biológico brutal, tiene una mirada extremadamente simplista, ignorando factores tan básicos en la salud mental como son el contexto sociocultural, económico y psicológico de cada persona.

El bienestar emocional no depende exclusivamente del individuo. Mandar menajes de este tipo, es muy peligroso para personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Como afirma Begoña Román, catedrática de la Facultad de Psicología de la UB, “hemos abandonado la felicidad y la han secuestrado los de la autoayuda”.

Blanca Navarro, psiquiatra

"La aportación de Marian Rojas a la psiquiatría es muy valiosa en este momento en que cada vez más la salud mental es un tema del cual se puede hablar sin tabú y cada vez con menos estigma. Es muy valioso que una psiquiatra como ella con buena formación y con una confiabilidad como profesional haga esta labor divulgativa en cuanto a la salud mental.

Si bien es cierto que sus explicaciones a veces pueden ser muy sencillas esta sencillez es imprescindible para poder hablar de términos muy complejos como es el funcionamiento cerebral, muchas veces los determinantes de la salud mental van más allá de lo estrictamente biológico e intervienen asimismo factores sociales, económicos y culturales. La manera de de explicar el funcionamiento del sistema nervioso pretende dotarnos de herramientas que nos permitan tener conciencia de nuestra capacidad de influir sobre nuestra biología".

Àlex Marieges, enfermero especializado en salud mental

"Cuando alguien atraviesa un momento de sufrimiento psíquico, con un trastorno adaptativo o un duelo, el hecho de cambiar de foco, mirar a tu plenitud y no a tus déficits contribuye a tu recuperación, pero esto puede servir a trastornos adaptativos. Pero el sufrimiento psíquico es poliédrico, heterogéneo y la mejora no pasa por 'piensa bien y acertarás' ni por 'el poder de la atracción'. Pasa por estar acompañadas, por apoyo social, vivienda, recursos.

El positivismo de Rojas hace más mal que bien a las personas con dificultades sociales a las que acompaño, que son muchas. Porque se pone todo el foco en la responsabilidad individual. La esperanza la tenemos que contaminar, pero esto no va de uno solo ni de uno mismo".

Dimitra Doumpioti, psicóloga

"Yo la valoro mucho como comunicadora y “mensajera”. Pero su modelo, a mis ojos, en estos momentos ni es sólido, ni riguroso. Pero yo pienso que la rigurosidad no es su objetivo, sino el llegar a la gente, y ser útil. Y creo que lo está consiguiendo". "Clasificar a las personas en “vitaminas” o “tóxicas” es erróneo a nivel científico y peligroso a nivel clínico. Es una forma incorrecta (y de baja calidad) de entender la complejidad de los vínculos humanos. Dicho lo anterior, hay que tener en cuenta que esta idea haya servido a muchas personas -es un dato innegable.

Si algo ayuda a alguien a estructurar su manera de pensar o a encontrar una narrativa que le haga sentir mejor, entonces ha cumplido una función. ¿Es la manera más útil de aproximarse a las relaciones humanas? Desde mi perspectiva, no lo es". "La valoro mucho como comunicadora y “mensajera”. Pero su modelo, a mis ojos, en estos momentos ni es sólido, ni riguroso. Pero yo pienso que la rigurosidad no es su objetivo, sino el llegar a la gente, y ser útil. Y creo que lo está consiguiendo".

Iria Domínguez, psiquiatra en el Hospital de Mollet

"Utiliza un lenguaje científico a veces de forma imprecisa y haciéndolo parece que dote de más relevancia a su conocimiento. Esto es engañoso, peligroso, impreciso y muy reduccionista, porque la neurociencia está muy poco avanzada, debido a la complejidad de la mente humana. Son fenómenos muy complejos.

Dice cosas más o menos interesantes pero muy centradas en el individuo y en qué puede hacer para estar mejor, pero se olvida de lo que en salud pública llamamos las causas de las causas, los condicionantes sociales de la salud, la precariedad económica, la desigualdad social, la discriminación, los mandatos de género, el maltrato laboral. Esto está mucho más demostrado que la serotonina o la dopamina y está totalmente ausente de su discurso. Esto es grave", afirma Dominguez, representante de Catalunya en la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Víctor Pérez, psiquiatra y director del Hospital del Mar

Pérez tuvo ocasión de conocer a Marian Rojas probablemente cuando todavía no era la Marian Rojas superventas internacional que es ahora.

Desde la perspectiva de un psiquiatra experimentado, Pérez opina: "Es una joya, yo hice un par de sesiones con ella cuando empezaba y tiene unas habilidades innatas. Y añade: "Al margen de sus habilidades como psiquiatra, tiene una capacidad de comunicación y empatía extraordinaria".

Ana Adan, catedrática de Psicobiología en la UB

"Marian Rojas no dice ningún disparate, el problema es la generalización de sus afirmaciones. Da recomendaciones saludables. Habrá gente a quien le servirá si tiene un malestar, pero no una patología. La depresión mayor es un trastorno mental severo. Uno no sale de ella solo con hábitos y ánimos. No.

Y no hablo necesariamente de un tratamiento fármacos. Regestionar la vida requiere un tratamiento psicoterapéutico con gente que ha estudiado y de forma individualizada. Su mensaje puede ser muy positivo en personas insatisfechas y con malestar, para mirar las cosas de otro modo. El problema es generalizarlo a todos los trastornos mentales", opina Adan, integrante del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universitat de Barcelona (UB).