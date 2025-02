Los lectores de SanaMente aplauden el Plan de Salud Mental pero piden concreciones y presupuesto

La aprobación del Plan de Salud Mental del Ministerio de Sanidad ha generado un debate intenso no solo entre autonomías (las del PP vetaron la estrategia) y los colegios profesionales, mayoritariamente favorables. Los lectores y lectoras de SanaMente han valorado también esta estrategia. En líneas generales la opinión es que deben concretarse las medidas y tener en cuenta las vivencias directas de familias y usuarios.

Aurelio escriba a SanaMente para proclamar que tanto el Plan de Salud Mental como el de prevención del suicidio "dan respuesta a las necesidades" y añade: "Hace falta voluntad y campañas para su desarrollo e implantación en TODAS las CCAA y agilidad". Aurelio recuerda que en España se registran "4000 suicidios consumados al año, bien vale una campaña trimestral de prevención y promoción de la salud mental". Liliana también pide concreción y se pregunta: "¿Qué financiación tiene el plan? Porque cambiar las pastillas y residencias por terapeutas y viviendas independientes con apoyo, cuesta dinero... Si no hay dinero, el Plan es humo".

El precio del máster

Sobre el aumento de profesionales, Ignacio advierte: "Si el Máster en Psicología Sanitaria es un requisito para ejercer como clínico, no tiene sentido que su coste sea desproporcionado y que, en esencia, sea un simple repaso de la carrera. Me ha resultado increíble lo absurdo que es este máster. Sería más justo y ético recuperar el modelo de licenciatura o, al menos, establecer precios accesibles que no supongan una barrera económica para quienes desean ejercer la profesión".

Siguiendo con la cuestión de los profesionales y la voluntad del Gobierno de potenciar la psicoterapia, Lola opina que "los psicoterapeutas tienen ya reconocimiento a nivel nacional, desde la Federación de Asociaciones de psicoterapia, y a nivel europeo, desde los colegios profesionales". Por ello esta lectora es de la opinión que "No hace falta crear un título, lo que se necesita es que el Ministerio reconozca o regule este reconocimiento que solo tienen profesionales de la psicología y la psiquiatría después de realizar la formación en alguna psicoterapia".

La actual falta de recursos

Roberto escribe: "La visita del psicólogo o psiquiatra es puntual. Si no hay una medicación que compense el posible trastorno, ¿Qué tiene que hacer el cuidador principal? Pedir hora también por depresión, ya que si no hay recursos farmacológicos no aguantas ni una hora cuando se brotan".

Isabel insiste en estas insuficiencias: "Me parece estupendo lo de poner más psicólogos y psiquiatras pero ¿Dónde están? Porque yo desde los 17 estoy metida entre ellos ( por mí enfermedad) tengo 58 y la verdad, la cosa va peor". Isabel valora la gestión de las diferentes administraciones: "Cuando gobierna el PP, ahora en Andalucía, lo jode hasta el fondo, he vivido en Catalunya y de puta madre, me vine a Andalucía y de coña, me volví a Andalucía y llega el cantante de villancicos y no piensa en la salud mental". Esta lectora también advierte: "la salud mental no es solo cosa de jóvenes, hay gente mayor que ya llevamos la juventud a la espalda y también contamos y además solos".

Más crítica se muestra Carmen, con la ministra de Sanidad: "Está muy bien eliminar la lista de espera de seis meses mínimo para que te vean de consulta a consulta. Pero lo mismo digo que se nota que cerca de su familia no tiene ningún enfermo esquizofrénico, no adicto, ni bipolar, ni con enfermedad dual".