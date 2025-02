"Poner psicólogos al sistema no deja de ser medicalizar el malestar, el malestar se resuelve con protesta social"

Joan Ramon Laporte, de 76 años, experto en medicamentos, catedrático de Farmacología, autor de 'Crónica de una sociedad intoxicada', reflexiona en esta segunda parte de la entrevista con SanaMente sobre la relación entre pacientes y médicos y las causas del malestar emocional.

-Entre los profesionales de salud mental se comenta que la gente quiere que le prescriban medicamentos

-Esto es un mito falso que se han inventado muchos médicos. No es verdad. Si una persona toma cinco medicamentos y el médico le dice que le reducirá dos, creo que saldrá más contento. El mercado nos dice 'todo está en tu cabeza' y es cierto que no podemos trazar una frontera muy delimitada entre el malestar y la enfermedad. Igual que no la podemos trazar entre una glucosa en sangre elevada o no, o la presión arterial, todos son variables continuas, en estadística médica. Pero es evidente que hay una invitación a convertir el malestar en enfermedad y convertir situaciones vitales en diagnósticos.

-¿No es cierto también que en parte la ciudadanía dice 'dame algo', en relación a las pastillas, en lugar de aceptar una psicoterapia o una prescripción social?

-Es que la gente quiere sentirse atendida y el medicamento tiene un valor simbólico exagerado, parece que sentirse atendido es salir con un medicamento. El medicamento aparece en todos los actos médicos. Un mal médico de Primaria es probable que acabe una visita prescribiendo un medicamento.

Un mal médico de Primaria es probable que acabe una visita prescribiendo un medicamento

Pasa lo mismo en salud mental, en un hospital, en rehabilitación... Cuando empecé a hacer farmacología los medicamentos que más se consumían eran los antibióticos y ahora son el octavo o noveno. Y se daban para cosas que no los requerían. Y muchos médicos decían: ya sé que el antibiótico no sirve para esta amigdalitis vírica, pero si no le doy no se va contento. ¡Esto no es serio! No le hará nada y lo expones a los efectos adversos del medicamento.

Joan Ramon Laporte, tras la entrevista, en Barcelona. / Jordi Otix

-¿Hay esperanza, en salud mental, en cuanto a la evidencia de la psicoterapia, las conversaciones con amigos, el diálogo...?

-No diría esperanza, pero sí que esto es lo que tendríamos que hacer. Hay gente que dice que en salud mental las cosas no se arregla con medicamentos, que se han de poner más psicólogos al sistema. Poner psicólogos no deja de ser medicalizar el malestar. ¡El malestar se resuelve con protesta social y organizándose la gente, carai!

La gente cada vez es más del escaqueo y de la solución individual

Y hablar con el que manda para ver si se arreglan las cosas. Y lo digo para el micromundo de un servicio de hospital, para sistema sanitario catalán y para las legislaciones española y europea. Pero la gente cada vez es más del escaqueo y de la solución individual...

-Pero después cuando prueban la psicoterapia, el hablar con un amigo, una terapia natural...les llena, incluso espiritualmente...

-Efectivamente, pero una conversación con un amigo no ha de buscarse en el sistema sanitario. Una persona con un malestar, que está triste por un disgusto o pérdida reciente, entiendo que vaya al médico y le diga 'creo que estoy enfermo'. La obligación del médico es decirle 'no estás enfermo, esto es desagradable, pero no es una enfermedad, tenemos que dejar pasar el tiempo'.

Entiendo que una persona con un malestar vaya al médico. La obligación del médico es decirle 'no estás enfermo'

El médico sí que ha de acompañar, pero lo que pasa con el mercado es que ha cambiado la manera de hacer la medicina, ha hecho creer a los médicos que la medicina resuelve problemas y la medicina no resuelve la mayoría de los problemas; el primero de ellos, la muerte. Nos moriremos todos.

-¿Qué opina del desarrollo de los psicodélicos en salud mental?

-Es el nuevo negocio que están buscando. Todo medicamento tiene una vida, no solo la de su patente sino del mercado y la moda. La Fluoxetina salió como algo mucho más seguro que el Anafranil, luego se havisto que todavía es más insegura, van perdiendo prestigio, la gente se da cuenta y desde hace dos años arraiga la idea, demostrada, de que la Serotonina no es la responsable de la depresión. Ellos han de buscar otra cosa para vender.

La serotonina no es la responsable de la depresión y los psicodélicos son el nuevo negocio, se busca otra cosa para vender

-Pero las culturas ancestrales sí han usado sustancias psicoactivas para ritos iniciáticos y comunitarios...

-Claro que se han usado drogas, que puede haber sido positivo para la persona y desde el punto de vista comunitario y de grup. Y también puede haber tenido sus problemas. Pero la psilocibina no se usaba para lo que llamamos depresión. Lo que hoy llamamos depresión no es lo que hace veinte años, entonces era neurastenia, histeria...Con la nueva clasificacion de enfermedades psiquiátricas, se ha buscado un término que le es muy cómodo a los fabricantes de medicamentos.

Toda medicación es un veneno en potencia o un veneno a dosis bajas

Es más, el grupo que clasifica las enfermedades psiquiátricas está financiado por la industria farmacéutica. Son ellos los que crean este pensamiento y difunden.

-¿Quizás quieren patentar cuestiones que se han practicado sin prescripción médica de forma ancestral?

-Sí, no patentan la molécula pero sí muchas cosas. A mi si me ofrecieron estas setas [psilocibina], una cosa que me daría miedo es la dosis, porque no es lo mismo una alucinación que quedar colgado tres días. Por eso, a la hora de los medicamentos prefiero lo industrial porque el Valium 5 es igual en Cádiz que en Manresa, en cambio la psilocibina o la marihuana no sabes cuán rica es... Y en medicamento tan importante el que consumes como la dosis.

-Como dijo el filósofio, no hay drogas sino dosis...

-Y también que toda medicación es un veneno en potencia o un veneno a dosis bajas. Esto se ha sabido desde siempre.

Suscríbete para seguir leyendo