'SanaMente' abre un consultorio sobre relaciones de pareja con la psicóloga Rosa Rabbanni

SanaMente anuncia un nuevo fichaje: la psicóloga Rosa Rabbani abre un consultorio para hablar desde el rigor profesional sobre las relaciones de pareja. Y serán las lectoras y los lectores de EL PERIÓDICO quienes plantearán sus dudas y consultas y Rabbani respondrá desde la experiencia y la base de estudios e investigaciones al respecto. Doctora en Psicología Social, especializada en terapia de pareja, Rabbani (Irán, 1971) ha publicado libros de referencia como 'El enigma de las parejas duraderas' o "Maternidad y trabajo, conflictos por resolver".

Es un gran error, una gran falacia, decir que no se puede hacer ciencia sobre el amor Rosa Rabbani — Doctora en Psicología Social y colaboradora de SanaMente

Rabbani asegura: hacer que una relación funcione no es un enigma indescifrable, porque "la ciencia, muchísimas investigaciones y estudios de las últimas décadas nos ayudan a saber exactamente las cosas que funcionan y las que, te pongas como te pongas, no harán que la relación funcione". Antes, las relaciones funcionaban de forma intuitiva, recuerda.

La ciencia del amor

"Es un gran error, una gran falacia, decir que no se puede hacer ciencia sobre el amor -explica Rabbani- y las relaciones de pareja; la ciencia nos ayuda a poner luz para saber el camino y decidir qué hacer y de todo esto irá este espacio en SanaMente", explica Rabbani en su primera intervención.

No deseamos que nuestro hijo sea bebé toda la vida; y no podemos desear que las relaciones se queden en la fase inicial

La doctora considera clave atender estos problemas de forma preventiva porque de lo contrario las parejas llegan a las consultas de los y las psicólogas en un estado "lamentable y lleno de sufrimiento, miedos y dolor". La doctora dará siempre información precisa frente a la sobreinformación existente al respecto en redes y medios de comunicación.

¿El enamoramiento se acaba?

En esta primera intervención, coincidiendo con el Día de los enamorados, Rabbani responde a la pregunta de si el enamoramiento es un estado de enajenación mental transitoria con fecha de caducidad: "El enamoramiento es fantástico, va acompañado de ilusión, esperanza, proyectos de futuro, de visualizar nuestro futuro al lado de la persona que tanto nos gusta... y es una de las fases, la primera, importantísima" de una relación.

El periodista Fidel Masreal y la psicóloga Rosa Rabbani, en la redacción de EL PERIÓDICO. / Zowy Voeten

No seremos bebés toda la vida

Dicho lo cual, "igual que cuando nace un hijo estamos muy contentos pero no deseamos que sea bebé para toda la vida, queremos que evolucione, lo mismo pasa con las relaciones: no podemos desear que se quede en esa fase inicial".

El enamoramiento es fantástico, y es una de las fases, la primera, importantísima, de la relación

Rabbani aclara que uno de los mitos sobre la pareja es que "cualquier tiempo pasado fue mejor", y sostiene que "no es cierto, y hay estudios interesantísimos que plantean que las parejas que han gestionado correctamente la relación, que llevan 20, 30, 40 años, dicen seguir profundamente enamoradas y no volverían a la primera fase". Pero esto, advierte la doctora, requiere un trabajo en el día a día, en la elección de pareja y, en definitiva, "gratis no es".