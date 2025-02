Cinco libros para aprender a querer(te) más y mejor este San Valentín

Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina, es importante recalcar que el día de los enamorados también es para celebrar el amor propio aparte del de hacia los demás. Aprender a querernos a nosotros mismos es esencial para construir las demás relaciones y disfrutar también de un bienestar emocional.

Por ello, los cinco siguientes libros son ideales para leer este San Valentín, llenos de amor y escritos por psicólogos expertos que nos ayudan con claves para aprender a querer más y mejor.

'Auotestímate: lo urgente eres tú' es ideal para quienes se sienten insuficientes en su trabajo, en su vida personal, con sus amigos o en pareja, para quienes sienten que no se merecen nada bueno de lo que les sucede o que no consiguen nada de lo que se propongan. El punto origen de todas las inseguridades son acompañadas por una autoestima baja y mal trabajada, y por ello Patricia Expósito nos da las claves para mejorarla y aprender a "autoestimarnos", trabajar en ello y ponernos como prioridad.

Tener una relación bonita y sana es el objetivo de la mayoría de las personas cuando buscamos crear un vínculo con otra persona. Pero, ¿cómo llegamos ahí? En este libro, Adrián Chico, sexólogo y psicólogo experto en vinculación afectiva, nos invita a recorrer un camino para reflexionar y trabajar tu concepto del amor y las relaciones para darte lo que necesitas. Las relaciones no surgen de la noche a la mañana, pues son el resultado de una serie de decisiones para las que necesitas entender cómo funcionan, aprender de las experiencias fallidas y comprender el papel que cada uno tiene en cada ocasión. En 'Tu camino hacia el amor' descubriremos si estamos listos para una relación, qué es lo que buscamos, aprenderemos a gestionar las complicaciones que pueden surgir, entre otras claves.

'Quiérete bien, quiérete mejor' nos ayudará a crear nuestro concepto de amor, para romper con estos mitos románticos, definir límites y a ser tu propio lugar seguro. Para ello, María Nicolau nos propocionará herramientas para empezar a desaprender aquello que nos han contado sobre las relaciones y empezar a construirlas de manera sana. Entre las ideas clave que podremos trabajar se encuentran la empatía, los límites, el equilibrio, la autoestima, el concepto de amor y muchos más.

Actualmente alrededor del 70% de las parejas están insatisfechas con su relación. La falta de comunicación o las mochilas emocionales son algunos de los problemas a los que nos enfrentamos y que, a menudo, no sabemos o no nos atrevemos a resolver. Muchas veces, cuando esto ocurre creemos que es mejor buscar algo diferente. Pero no todo es blanco o negro. Y es que, en cualquier relación, también en una sana, habrá conflictos, conversaciones incómodas, momentos altos y bajos y muchas otras cuestiones que, por el hecho de ser desagradables e incómodas se evitan, lo cual impide que exista esa pareja funcional con un vínculo seguro a la que casi todo el mundo aspira.

Por desgracia, las relaciones y vínculos tóxicos están a la orden del día y, tal y como indica su propio nombre, es algo malo y dañino para nosotros. Con 'Me quiero, te quiero', podremos detectar las situaciones tóxicas que pueden darse en las relaciones y aprenderás a poner límites para tu bienestar, reforzando así la autoestima. María Esclapez, psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de parejas, te invita a construir relaciones sanas y mejorar las que ya tienes a través de ejercicios prácticos, ejemplos sacados de consulta y reflexiones. Da igual en qué punto estés, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para aprender a ser consciente de tus vivencias, quererte y valorarte, primero como persona y luego como pareja.